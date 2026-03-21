Sao Trung Quốc từng “biếu” bàn thắng cho U23 Việt Nam lại gây tranh cãi gay gắt

Ngày 20/3, U23 Trung Quốc đã công bố danh sách gồm 25 tuyển thủ tham dự giải CFA Team China Cup 2026.

Theo Sohu, làn sóng tranh cãi lớn đã nổ ra khi HLV Puche triệu tập trở lại trung vệ Wang Shiqin sau 4 tháng vắng mặt, vì lý do cầu thủ này từng phạm sai lầm ở trận gặp U23 Việt Nam.

Hồi tháng 11 năm ngoái, U23 Việt Nam từng được mời sang Trung Quốc dự Panda Cup 2025. Ngay trong trận mở màn, Wang Shiqin đã mắc sai lầm với pha xử lý lỗi, vô tình “kiến tạo” cho Minh Phúc ghi bàn duy nhất của trận đấu ở phút 80. Thất bại này khiến U23 Trung Quốc để thua U23 Việt Nam 0-1 ngay sân nhà, và đội quân do HLV Antonio Puche cũng vấp phải nhiều chỉ trích sau trận đấu đó.

Theo Sohu, sai lầm ở trận gặp U23 Việt Nam tại Panda Cup 2025 thậm chí trở thành tác nhân suýt chút nữa đã chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế của Wang Shiqin.

Đáng nói là sau trận gặp U23 Việt Nam, Wang Shiqin còn tiếp mắc thêm sai lầm đáng trách khi U23 Trung Quốc gặp Uzbekistan ở lượt trận thứ ba.

Chỉ sau 8 phút vào sân từ băng ghế dự bị, Wang Shiqin đã bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp vì một loạt hành động liều lĩnh: đầu tiên là kéo ngã đối thủ, sau đó là cố ý đẩy một cầu thủ khác. Theo Sohu, những hành động như vậy không chỉ gây hại cho đội bóng mà còn làm tổn thương sâu sắc lòng tin của các đồng đội và người hâm mộ. Cuối cùng, đội tuyển U23 Trung Quốc, thi đấu với 10 người, chỉ có thể hòa 0-0, bỏ lỡ chức vô địch Panda Cup.

Bên cạnh màn trình diễn kém cỏi trên sân cỏ, Wang Shiqin còn gây ra nhiều tranh cãi từ ngoài sân đấu vì hình ảnh cá nhân của mình. Móng tay được cắt tỉa cẩn thận, mái tóc dài và thân hình hơi thừa cân của anh trở thành mục tiêu chỉ trích của một số người hâm mộ. Có lẽ do áp lực từ bên ngoài, HLV Puche đã quyết định không điền tên anh vào danh sách tham dự giải U23 châu Á hồi tháng 1 vừa qua.

Điều đáng chú ý là, trong sự vắng mặt của Wang Shiqin, U23 Trung Quốc đã làm nên lịch sử khi giành vị trí á quân lần đầu tiên, và những cầu thủ trẻ thay thế anh như Yang Xi và He Yiran đã thi đấu ổn định và cho thấy tiềm năng lớn.

Kể từ khi mùa giải mới bắt đầu, câu lạc bộ Zhejiang của Wang Shiqin cũng thi đấu dưới sức. Hiện Wang Shiqin chỉ được ra sân từ băng ghế dự bị, tích lũy vỏn vẹn 10 phút thi đấu trong hai vòng đấu đầu tiên của giải Chinese Super League.

“Điều đáng ngạc nhiên là bất chấp thời gian và phong độ hạn chế, Wang Shiqin đã được triệu tập trở lại đội tuyển U23 quốc gia. Hy vọng rằng, cơ hội này sẽ là dịp để anh tự nhìn nhận lại và trưởng thành, giúp cầu thủ 22 tuổi rũ bỏ hình ảnh tiêu cực trong quá khứ, thể hiện tinh thần thi đấu và thái độ chuyên nghiệp hơn” – Sohu bình luận,

Tại Panda Cup, U23 Trung Quốc sẽ lần lượt chạm trán Thái Lan, Triều Tiên và U23 Việt Nam vào các ngày 25, 28 và 31/3 tới.