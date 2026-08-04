Báo Indonesia thừa nhận đội nhà bị choáng váng, khâm phục độc chiêu của HLV Kim Sang-sik

Truyền thông Indonesia đánh giá cao màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam.

Ngay trên SVĐ Pakansari, đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia với tỉ số 3-0. Chiến thắng này không chỉ giúp đoàn quân áo đỏ gần như chắc chắn giành vé vào bán kết AFF Cup 2026 mà còn là lời khẳng định đanh thép đến từ HLV Kim Sang-sik.

Trang CNN (Indonesia) bày tỏ sự khâm phục với màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam cũng như độc chiêu mang tên “pressing tầm cao” của HLV Kim Sang-sik: “Ngay khi trọng tài Danaskos Timothy Peter thổi còi khai cuộc, đội tuyển Việt Nam lập tức dâng cao tấn công.

Lối chơi pressing tầm cao của Nguyễn Hoàng Đức và các đồng đội đã mang lại hiệu quả. Chỉ sau 6 phút thi đấu, Việt Nam đã ghi bàn thắng mở tỷ số trước Indonesia nhờ công của Nguyễn Văn Vĩ.

Bàn thắng đầu tiên đã giúp “Những chiến binh Sao Vàng” chiếm ưu thế. Sự phối hợp đồng đội của tuyển Việt Nam gần như hoàn hảo. Lối chơi của họ, cả khi có bóng và không có bóng, đều rất xuất sắc.

Đội tuyển Indonesia đã bị choáng váng dù đang kiểm soát bóng nhiều hơn. Kết quả là, ở phút thứ 14, tuyển Việt Nam lại một lần nữa đánh bại thủ môn Nadeo Argawinata, lần này là nhờ công của Nguyễn Hai Long.

Đội tuyển Việt Nam ăn mừng chiến thắng

Bàn thua thứ hai đã cho thấy điểm yếu ở cánh phải của đội tuyển Indonesia, được trấn giữ bởi Rizky Ridho. Với một đội hình bất ngờ, Việt Nam đã khai thác triệt để điểm yếu này.

Đội tuyển Indonesia kiểm soát bóng tốt hơn trong phần lớn thời gian, nhưng khi cố gắng phát động tấn công, đội quân của HLV John Herdman lại bị bế tắc. Hàng phòng ngự của Việt Nam chơi rất chắc chắn.

Trong hiệp hai, Kim Sang-sik tung cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son vào sân. Sự góp mặt của Xuân Son giúp Việt Nam dễ dàng hơn trong việc phá vỡ hàng phòng ngự của Indonesia.

Hàng tiền vệ Indonesia gần như bất lực trong việc thực hiện các pha phối hợp tấn công

Quả nhiên, Xuân Son không mất nhiều thời gian để thể hiện đẳng cấp của mình. Pha xử lý xuất sắc của tiền đạo 29 tuổi đã giúp Việt Nam nâng tỷ số lên 3-0.

Bàn thắng cuối cùng vẫn đến từ lối chơi pressing tầm cao liên tục của đội tuyển Việt Nam trong suốt trận đấu. Đối mặt với một đối thủ chơi pressing tầm cao, tuyển Indonesia đã không có phương án đối phó hiệu quả”.

Trong khi CNN phân tích về chiến thuật, trang Bola (Indonesia) lại chỉ đích danh thủ môn Nadeo Argawinata đã mắc sai lầm khiến tuyển Indonesia thất bại: “Nadeo Argawinata có 3 lần liên tiếp thủng lưới từ những pha dứt điểm vào góc gần. Đầu tiên là bàn thua trước Campuchia, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn với 2 bàn thua trong 15 phút đầu trận gặp Việt Nam.

Điểm chung là Nadeo Argawinata đều đã không đánh giá đúng tình huống và có phán đoán thiếu chính xác. Nếu phong độ của thủ thành này không được cải thiện, HLV John Herdman có thể sẽ cho anh ngồi dự bị trong trận đấu tiếp theo”.

Xếp hạng bảng A AFF Cup 2026

Đội tuyển Indonesia sẽ buộc phải thắng Singapore trong trận đấu cuối vòng bảng (20h00 ngày 7/8) nếu muốn giành tấm vé đi tiếp. Đây là thử thách không hề đơn giản cho đội bóng xứ Vạn đảo khi phải thi đấu trên sân khách trước đối thủ lì lợm trong bối cảnh áp lực tâm lý đè nặng.

Highlights Indonesia vs Việt Nam (vòng bảng AFF Cup 2026)