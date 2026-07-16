Báo Indonesia hí hửng, “mừng ra mặt” khi ĐT Việt Nam mất ngôi sao kỳ cựu ở AFF Cup

Truyền thông Indonesia cho rằng đội nhà vừa đón tin vui lớn liên quan tới lực lượng của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2026.

Chỉ còn ít ngày nữa, AFF Cup 2026 chính thức khởi tranh. Trước thềm giải đấu, truyền thông Indonesia đã dành sự quan tâm đặc biệt tới lực lượng của tuyển Việt Nam – đối thủ lớn nhất của tuyển Indonesia tại vòng bảng.

Trang Bola cho rằng việc hậu vệ kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh buộc phải rút khỏi giải, chính là “tin vui lớn” với đội tuyển xứ Vạn đảo.

“Tin vui cho tuyển Indonesia, hậu vệ hàng đầu của Việt Nam xác nhận sẽ vắng mặt tại AFF Cup. Tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ mất một cầu thủ chủ chốt, đó là hậu vệ kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh, cầu thủ buộc phải nghỉ thi đấu do tái phát chấn thương đầu gối.

Duy Mạnh chính thức rời khỏi trại huấn luyện của đội tuyển quốc gia Việt Nam sau khi đội ngũ y tế xác nhận tình trạng sức khỏe của anh chưa cho phép trở lại thi đấu” – Bola đưa tin trưa 16/7.

Bola cho rằng việc Duy Mạnh rút lui khỏi AFF Cup là tin vui lớn với tuyển Indonesia.

Trang Bola đánh giá rằng việc Duy Mạnh rút lui sẽ gây ảnh hưởng lớn tới hàng phòng ngự tuyển Việt Nam. Điều này tất nhiên mang lại những lợi thế cho Indonesia.

“Tuyển Việt Nam khủng hoảng hàng thủ, liệu tuyển Indonesia có hưởng lợi?

Việc Duy Mạnh vắng mặt càng làm trầm trọng thêm những vấn đề phòng ngự của Golden Star Warriors. Trước đó, Lê Ngọc Bảo cũng phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Đối với tuyển Indonesia, đây chắc chắn là tin rất tốt. Đội tuyển Garuda nằm ở bảng A cùng với Việt Nam, Singapore, Campuchia và Timor Leste, mang đến cho họ cơ hội đối đầu với những đối thủ không có đội hình mạnh nhất”.

Hiện ở đấu trường AFF Cup, tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch. Trong khi đó, Indonesia từng 6 lần lọt vào chung kết các kỳ AFF Cup nhưng chưa từng một lần lên ngôi. Ở giải đấu năm nay, mục tiêu mà đội bóng xứ Vạn đảo hướng tới chắc chắn sẽ là “truất ngôi” của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Về phía tuyển Việt Nam, toàn đội sẽ có trận giao hữu gặp Myanmar vào ngày 18/7 trước khi chính thức bước vào AFF Cup, khởi tranh từ ngày 24/7 tới.