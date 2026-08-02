Báo Indonesia chờ kịch bản sao đội nhà “trả thù” Đoàn Văn Hậu

Thêm một lần nữa hậu vệ Đoàn Văn Hậu lại trở thành tâm điểm bình luận của truyền thông Indonesia.

Trước trận đấu giữa Indonesia gặp tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2026 (diễn ra tối 3/8), trang Bola của Indonesia đã đăng bài viết có tiêu đề: “Marc Klok tái đấu với Đoàn Văn Hậu, tiềm năng trả thù tại AFF Cup 2022 lại bùng cháy”. Theo cây bút Asad Arifin, Văn Hậu là cầu thủ có mối duyên nợ đặc biệt khi đối đầu tuyển Indonesia, và đây là lúc mà các ngôi sao xứ Vạn đảo có cơ hội “trả thù” với hậu vệ tuyển Việt Nam.

Bola viết: “Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra tại Pakansari, thứ Hai. Cuộc đối đầu giữa Marc Klok và Đoàn Văn Hậu lại một lần nữa thu hút sự chú ý, với mục tiêu giành một suất vào bán kết AFF Cup 2026.

Cuộc chạm trán này sẽ làm sống lại mối kình địch gay gắt giữa Marc Klok và Đoàn Văn Hậu từ giải đấu trước…

Một trong những chủ đề chính trong câu chuyện là cuộc chạm trán giữa Marc Klok và hậu vệ Đoàn Văn Hậu của Việt Nam. Hai người từng đối đầu nhau tại AFF Cup 2022, nhưng lần này, mục tiêu chính của Indonesia vẫn là giành được kết quả tích cực trước khán giả nhà.

Mâu thuẫn giữa Marc Klok và Đoàn Văn Hậu bắt đầu từ trận lượt đi bán kết AFF Cup 2022 tại sân vận động Gelora Bung Karno. Văn Hậu đã phạm nhiều lỗi với các cầu thủ Indonesia, dẫn đến sự phản đối mạnh mẽ từ Klok.

Báo Indonesia khơi lại mối duyên nợ của Văn Hậu tới tuyển Indonesia.

Căng thẳng leo thang khi hai bên xảy ra tranh cãi trong một pha đá phạt góc. Khoảnh khắc đó đã trở thành một trong những sự kiện đáng nhớ nhất của trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam ở kỳ giải đấu năm đó.

Bầu không khí căng thẳng không chỉ dừng lại ở Jakarta. Khi Indonesia đến sân vận động Mỹ Đình ở Hà Nội để đá trận lượt về bán kết, cường độ cạnh tranh càng được thể hiện rõ rệt trong suốt trận đấu”.

Trang Bola tiếp tục nhắc lại ký ức cũ liên quan tới Văn Hậu rồi dự báo tính chất căng thẳng ở cuộc đối đầu vào tối mai.

“Căng thẳng lại dâng cao ở phút thứ 60 của trận lượt về bán kết AFF Cup 2022. Sau khi pha tấn công của Việt Nam bị hàng phòng ngự Indonesia cản phá, đội chủ nhà được hưởng một quả phạt góc, tạo nên khoảnh khắc quan trọng tiếp theo.

Trong tình huống đó, Văn Hậu được nhìn thấy cố ý phạm lỗi với Marc Klok trước khi quả phạt góc được thực hiện. Tiền vệ đội tuyển quốc gia Indonesia đã chọn cách không đáp lại, thậm chí còn giấu tay ra sau lưng.

Trọng tài đã chú ý đến hai người này. Ông tiến lại gần Klok và Văn Hậu để xoa dịu căng thẳng trước khi trận đấu tiếp tục.

Khi Indonesia và Việt Nam tái đấu tại AFF Cup 2026, câu chuyện cũ sẽ lại diễn ra, nhưng cả hai đội đều cần tập trung vào trận đấu của mình để duy trì cơ hội vào bán kết”.

Văn Hậu từng nhiều lần va chạm với các cầu thủ Indonesia.

Có thể nói, Văn Hậu luôn là cái tên nhận được “sự chăm sóc” đặc biệt từ truyền thông Indonesia trong những năm qua, kể từ trận chung kết SEA Games 2019 dưới thời HLV Park Hang-seo, khi Văn Hậu va chạm dẫn tới chấn thương của Evan Dimas và U22 Việt Nam thắng 3-0.

Khả năng cao ở trận tái ngộ tối mai, hai đội sẽ thi đấu dưới bầu không khí căng thẳng. Đây cũng là trận đại chiến mà Văn Hậu cùng các đồng đội cần tập trung tối đa nếu muốn giành kết quả có lợi để hướng tới tấm vé vào bán kết.