Báo Indonesia chỉ ra điểm “bất thường” của tuyển Việt Nam: HLV Kim Sang-sik lỡ cơ hội “tích điểm”

“Đội tuyển Việt Nam đã đưa ra quyết định bất thường khi chỉ chơi các trận giao hữu với các CLB quốc nội trong loạt trận FIFA Days tháng 9 tới”, trang CNN Indonesia nhận xét.

Cụ thể, tuyển Việt Nam sẽ không tổ chức các trận giao hữu quốc tế mà lần lượt gặp CLB Nam Định (ngày 4/9) và CLB CAHN (ngày 7/9).

Tuyển Việt Nam không thi đấu quốc tế trong loạt FIFA Days tháng 9/2025

CNN Indonesia so sánh lịch trình của tuyển Việt Nam với các đội bóng Đông Nam Á khác: “Động thái của đội tuyển Việt Nam là rất khác biệt. Đội tuyển Indonesia sẽ chơi 2 trận gặp Kuwait và Lebanon. Tuyển Thái Lan đăng cai King’s Cup với sự góp mặt của Iraq, Hong Kong (Trung Quốc) và Fiji….”.

Một số đội bóng có thực lực khác trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Singapore, Philippines cũng đều xếp lịch đá các trận giao hữu quốc tế trong tháng 9. Tuyển Malaysia sau khi rút lui khỏi Cúp Trung Á đã nhanh chóng tìm được 2 đối thủ là Singapore và Palestine.

Với đội tuyển Việt Nam, nguyên nhân chính đến từ việc HLV Kim Sang-sik đang kiêm nhiệm cả cấp độ U23. Đội U23 Việt Nam sẽ đá vòng loại U23 châu Á 2026 vào đầu tháng 9, trùng với FIFA Days. Ông Kim vì thế phải dành sự tập trung cho lứa cầu thủ trẻ.

Về mặt chuyên môn, CNN Indonesia đánh giá cao chất lượng đội hình 2 CLB Nam Định và CAHN: “2 trận giao hữu này được đánh giá là chất lượng đối với đội tuyển Việt Nam. Cả 2 CLB đều sở hữu đội hình mạnh. CLB Nam Định năm ngoái khi đấu tập với tuyển Việt Nam cũng chỉ thua sít sao 2-3”.

Tuy nhiên, việc bỏ lỡ 2 trận đấu quốc tế cũng là thiệt thòi dành cho HLV Kim Sang-sik và tuyển Việt Nam. Bởi các trận giao hữu thuộc loạt FIFA Days được tính điểm trên BXH FIFA với hệ số còn cao hơn so với AFF Cup.

HLV Kim Sang-sik dành sự tập trung cho đội U23 Việt Nam

Trên BXH FIFA lúc này, đoàn quân áo đỏ xếp thứ 113 thế giới, thứ 20 châu Á và thứ 2 Đông Nam Á (sau Thái Lan – hạng 102). Vị trí của tuyển Việt Nam đang bị đe dọa bởi tuyển Indonesia (hạng 114) và cả Malaysia (hạng 125).

Trong quá khứ, tuyển Việt Nam từng có giai đoạn 5 năm liền ổn định vị trí trong top 100 thế giới dưới thời HLV Park Hang-seo. Nhưng kể từ khi văng khỏi top 100 dưới thời HLV Troussier, “Những chiến binh Sao Vàng” gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường trở lại.