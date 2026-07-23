Báo Indonesia ca ngợi đội nhà, tin sẽ vượt Việt Nam, Thái Lan để vô địch AFF Cup 2026

Tờ Bola của Indonesia đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển xứ vạn đảo, cho rằng thầy trò HLV John Herdman đủ khả năng vô địch Đông Nam Á.

Chỉ còn ít ngày trước khi ASEAN Cup 2026 khởi tranh, truyền thông Indonesia tỏ ra rất tự tin vào cơ hội đăng quang của đội tuyển nước nhà. Trong bài phân tích mới đây, nhật báo thể thao Bola nhận định Garuda đang nắm trong tay nhiều lợi thế hơn các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Việt Nam và Thái Lan, qua đó có cơ sở để hướng tới chức vô địch Đông Nam Á.

Theo Bola, lợi thế đầu tiên của Indonesia nằm ở quá trình chuẩn bị dài hơi. Trong khi nhiều đội tuyển chỉ có ít ngày hội quân do vướng lịch thi đấu của các CLB, HLV John Herdman đã có thể triệu tập đội tuyển từ ngày 5/7 tại Bali để bắt đầu giai đoạn tập huấn cho ASEAN Cup 2026.

Chiến lược gia người Anh công bố danh sách sơ bộ gồm 50 cầu thủ, kết hợp giữa những gương mặt nổi bật của giải VĐQG Indonesia và các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Điều này giúp ban huấn luyện có nhiều thời gian đánh giá, sàng lọc lực lượng và xây dựng lối chơi trước khi chốt danh sách cuối cùng.

Indonesia có lực lượng mạnh cho AFF Cup 2026.

Dù không thể triệu tập đầy đủ tất cả các cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu do vướng quy định nhả người của CLB chủ quản, Bola cho rằng Indonesia vẫn duy trì được bộ khung rất mạnh nhờ dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Những cái tên như Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, Ivar Jenner, Jordi Amat, Shayne Pattynama hay Sandy Walsh tiếp tục được xem là trụ cột của Garuda. Ngoài ra, Mitchell Baker (đang thi đấu tại Mỹ) và Marselino Ferdinan (thi đấu tại Anh) cũng được kỳ vọng sẽ mang đến thêm nhiều phương án chiến thuật cho HLV Herdman.

Theo Bola, chiều sâu lực lượng hiện tại là một trong những điểm mạnh lớn nhất của Indonesia so với nhiều đội tuyển trong khu vực. Đội bóng xứ vạn đảo có đủ nhân sự để xoay tua đội hình nhưng vẫn duy trì chất lượng chuyên môn ở mức cao.

Indonesia chuẩn bị kĩ lưỡng để chinh phục chức vô địch Đông Nam Á.

Bên cạnh yếu tố con người, tờ báo Indonesia đặc biệt nhấn mạnh đến lợi thế từ lịch thi đấu của bảng A. Cụ thể, Indonesia là đội được nghỉ ở lượt trận mở màn và chỉ bắt đầu chiến dịch ASEAN Cup 2026 vào ngày 27/7 bằng cuộc tiếp đón Campuchia trên sân Pakansari (Bogor).

Trong khi đó, ngay ngày khai mạc 24/7, các đối thủ cùng bảng đã phải bước vào thi đấu. Campuchia gặp Singapore trên sân Morodok Techo, còn tuyển Việt Nam chạm trán Timor Leste tại Chonburi (Thái Lan).

Theo Bola, việc ra quân muộn giúp HLV John Herdman có thêm thời gian nghiên cứu đối thủ. Ban huấn luyện Indonesia sẽ được theo dõi trực tiếp các trận đấu đầu tiên của cả bốn đội cùng bảng để phân tích điểm mạnh, điểm yếu cũng như điều chỉnh phương án chiến thuật phù hợp trước khi bước vào trận ra quân.

Đây được xem là lợi thế không nhỏ trong bối cảnh vòng bảng diễn ra với mật độ dày và mỗi trận đấu đều có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua giành vé vào bán kết.

Từ những yếu tố kể trên, Bola đánh giá Indonesia đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa mục tiêu chinh phục chức vô địch ASEAN Cup 2026. Tờ báo này tin rằng nếu phát huy tốt ưu thế về lực lượng, thời gian chuẩn bị và lịch thi đấu, Garuda hoàn toàn có thể vượt qua các đối thủ lớn như Việt Nam hay Thái Lan để lần đầu tiên bước lên ngôi cao nhất của bóng đá Đông Nam Á.