Sao ĐT Việt Nam tự tin, tuyên bố "mang chiến thắng về cho NHM"

Trung vệ Phạm Xuân Mạnh khẳng định tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước ASEAN Cup 2026, đồng thời tự tin toàn đội đủ bản lĩnh và phương án để bảo vệ chức vô địch.

Tuyển Việt Nam tích lũy nhiều phương án sau loạt trận giao hữu

Chỉ còn ít ngày nữa, tuyển Việt Nam sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Sau giai đoạn tập huấn kéo dài tại Hàn Quốc cùng chiến thắng ấn tượng trước Myanmar trong trận giao hữu hôm 18/7, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có sự chuẩn bị tích cực cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Chia sẻ trước truyền thông, trung vệ Phạm Xuân Mạnh cho biết toàn đội đang rất hứng khởi trước ngày khai màn giải đấu khu vực.

"Tuyển Việt Nam có hai tuần tập huấn tại Hàn Quốc và giành ba chiến thắng. Sau đó đội tiếp tục đánh bại Myanmar trong trận giao hữu. Đây là bước chạy đà rất tốt để toàn đội hướng tới ASEAN Cup 2026", cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC nói.

Theo Xuân Mạnh, điều quan trọng không chỉ nằm ở kết quả các trận đấu mà còn là quá trình phân tích, hoàn thiện sau mỗi màn trình diễn. Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đều dành thời gian xem lại từng trận đấu để đánh giá những điểm mạnh, điểm còn hạn chế nhằm có sự điều chỉnh phù hợp.

"Sau các trận giao hữu, chúng tôi cùng nhau ngồi lại để phân tích xem bản thân làm tốt hay chưa tốt điều gì, từ đó rút ra bài học. Buổi tập đầu tiên trên đất Thái Lan, HLV Kim Sang-sik tập trung vào khâu phòng ngự, đặc biệt là sự liên lạc giữa các vị trí, cách áp sát, bọc lót cho nhau. Sang buổi tập thứ hai, đội chuyển sang các bài tập tấn công", Xuân Mạnh chia sẻ.

Theo trung vệ sinh năm 1996, việc đội tuyển liên tục rèn giũa cả hai mặt trận phòng ngự lẫn tấn công giúp các cầu thủ có thêm nhiều phương án chiến thuật trước khi bước vào giải đấu.

Sẵn sàng thay thế Duy Mạnh khi cần thiết

Một trong những vấn đề được quan tâm là khả năng Xuân Mạnh đảm nhiệm vị trí trung vệ lệch phải trong trường hợp đội trưởng Đỗ Duy Mạnh không thể ra sân.

Trước câu hỏi này, cầu thủ của Hà Nội FC tỏ ra khá bình thản. Anh cho rằng sức mạnh của tuyển Việt Nam không phụ thuộc vào một cá nhân mà nằm ở tính tập thể và sự gắn kết giữa các vị trí.

"Bóng đá là môn thể thao tập thể. HLV Kim Sang-sik đã chuẩn bị rất kỹ cho các cầu thủ. Anh em luôn trao đổi với nhau trên sân để có sự kết nối tốt nhất, hỗ trợ nhau trong phòng ngự, hạn chế tối đa việc để thủng lưới", Xuân Mạnh nhấn mạnh.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam dành nhiều thời gian để hoàn thiện hệ thống phòng ngự, đặc biệt là khả năng di chuyển đồng bộ giữa ba trung vệ và các cầu thủ chạy biên. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng duy trì sự chắc chắn trước những đối thủ mạnh tại ASEAN Cup 2026.

Quyết tâm bảo vệ chức vô địch

Là một trong những thành viên góp công vào chức vô địch ASEAN Cup 2024, Xuân Mạnh hiểu rõ áp lực mà tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Theo anh, việc vô địch đã khó, nhưng giữ được vị thế số một Đông Nam Á còn là thử thách lớn hơn khi khoảng cách giữa các đội tuyển trong khu vực ngày càng được thu hẹp.

"Năm 2024 tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup. Năm nay tôi tiếp tục có cơ hội đồng hành cùng đội tuyển để bảo vệ chức vô địch. Đó là niềm tự hào và hạnh phúc rất lớn. Hiện tại tôi rất háo hức chuẩn bị bước vào giải đấu. Chúng tôi sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, mang theo tinh thần và những kinh nghiệm quý giá từ chức vô địch trước để thi đấu tốt nhất", Xuân Mạnh chia sẻ.

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Anh cũng thừa nhận các đối thủ tại ASEAN Cup năm nay đều có sự đầu tư mạnh mẽ, khiến cuộc cạnh tranh được dự báo khốc liệt hơn rất nhiều.

"Mọi người thường nói vô địch đã khó, nhưng bảo vệ ngôi vô địch còn khó hơn và điều đó hoàn toàn chính xác. Các đội bóng bây giờ rất mạnh, trình độ khá đồng đều. Tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ gặp nhiều thử thách. Tuy nhiên, toàn đội đang tập luyện với tinh thần cao nhất, luôn gắn kết và hỗ trợ nhau để bước vào giải đấu với sự quyết tâm lớn nhất, hướng tới những chiến thắng dành tặng người hâm mộ."

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, chuỗi trận giao hữu tích cực cùng quá trình hoàn thiện nhiều phương án chiến thuật dưới thời HLV Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam đang hướng đến trận ra quân ASEAN Cup 2026 với sự tự tin lớn. Phát biểu của Xuân Mạnh cũng cho thấy quyết tâm của toàn đội trong mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á.