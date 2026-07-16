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Bảo hiểm xã hội phát thông báo tới những người nhận được cuộc gọi, tin nhắn có nội dung sau

Nhật Hạ
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Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả mạo cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc Viện kiểm sát nhân dân.

Bảo hiểm xã hội cảnh giác lừa đảo qua cuộc gọi và tin nhắn giả mạo năm 2026 - Ảnh 1.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội, thời gian gần đây, xuất hiện các đối tượng mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc Viện kiểm sát nhân dân (VKSND).

Theo đó, các đối tượng liên hệ với các đơn vị sử dụng lao động bằng điện thoại, tin nhắn để yêu cầu chuyển số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) vào tài khoản ngân hàng cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự công ích và Chỉ thị số 04-CT/TU của Thành ủy Hà Nội, BHXH thành phố Hà Nội đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân các khu vực gửi thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động yêu cầu khắc phục tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo quy định.

Lợi dụng việc các cơ quan chức năng đang triển khai nội dung trên, một số đối tượng đã giả danh cán bộ của cơ quan BHXH hoặc VKSND, yêu cầu doanh nghiệp chuyển tiền vào tài khoản cá nhân với lý do nộp số tiền chậm đóng.

Đây là hành vi lừa đảo, không đúng quy trình thực hiện của cơ quan nhà nước. Để tránh bị lợi dụng, BHXH thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị sử dụng lao động nâng cao cảnh giác và lưu ý:

- Chỉ thực hiện chuyển tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN vào tài khoản thu chính thức của cơ quan BHXH được công khai trên Cổng Thông tin điện tử BHXH thành phố Hà Nội.

- Tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu qua điện thoại, tin nhắn hoặc các hình thức liên hệ không chính thống.

- Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn, cần chủ động kiểm tra, xác minh thông tin với cơ quan BHXH trước khi thực hiện giao dịch.

Để tra cứu danh sách tài khoản thu chính thức và được hướng dẫn, hỗ trợ, các đơn vị sử dụng lao động có thể liên hệ các kênh thông tin chính thức của BHXH thành phố Hà Nội gồm:

- Cổng Thông tin điện tử BHXH thành phố Hà Nội. - Fanpage Facebook "Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội" (đã được xác thực).

- Zalo Official Account "Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội" (đã được xác thực).

BHXH thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thường xuyên cập nhật thông tin từ các kênh chính thống của cơ quan BHXH.

Đồng thời, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả mạo để bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị cũng như bảo đảm việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật.

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Tags

thành phố Hà Nội

cảnh giác lừa đảo

BHXH thành phố Hà Nội

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