Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Phú Thọ, thời gian gần đây, BHXH tỉnh Phú Thọ liên tục nhận được phản ánh từ người dân về việc xuất hiện các đối tượng mạo danh viên chức, người lao động thuộc hệ thống BHXH để thực hiện hành vi lừa đảo.

Các đối tượng lừa đảo gọi điện thoại, tự xưng là cán bộ BHXH và yêu cầu người dân mang căn cước công dân (CCCD) cùng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) giấy đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã nhằm tích hợp thông tin thẻ BHYT điện tử vào ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Đồng thời, chúng còn yêu cầu người dân cung cấp số CCCD hoặc gửi hình ảnh CCCD với lý do “đồng bộ dữ liệu”. Đáng chú ý, một số đối tượng còn lập các tài khoản Facebook giả mạo cán bộ cơ quan BHXH để tạo lòng tin, từ đó tiếp cận người dân và thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, BHXH tỉnh Phú Thọ đã ban hành Công văn số 457/BHXH-TTHTNTG về việc cảnh báo hành vi mạo danh cơ quan BHXH.

Theo đó, BHXH tỉnh Phú Thọ chính thức phát đi cảnh báo đặc biệt ở mức cao nhất, đồng thời khẳng định BHXH tỉnh Phú Thọ và BHXH các địa phương hiện không có chủ trương yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại, tin nhắn hay bất kỳ hình thức trực tuyến nào. Bên cạnh đó, cơ quan BHXH cũng không thu bất kỳ khoản phí nào khi giải quyết các chế độ liên quan đến BHXH và BHYT.

Vì vậy, để tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo, BHXH tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách, pháp luật BHXH và BHYT thông qua các kênh chính thống của cơ quan BHXH.

Bên cạnh đó, người dân nên thường xuyên theo dõi các thông báo của cơ quan chức năng về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời nắm bắt và nâng cao cảnh giác.

Khi thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng, người dân cần thận trọng; không kết bạn Zalo với người lạ, không bấm vào các đường link nghi ngờ và tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin cá nhân cho bất kỳ ai khi chưa xác minh rõ nguồn gốc.

BHXH tỉnh Phú Thọ cho biết, mọi thông tin về chính sách, pháp luật cũng như hoạt động tư vấn, hỗ trợ người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT đều được cung cấp qua các kênh chính thức của cơ quan. Khi cần hỗ trợ hoặc muốn kiểm chứng thông tin, người dân có thể liên hệ qua các kênh sau:

- Cổng thông tin điện tử: https://phutho.baohiemxahoi.gov.vn

- Fanpage Facebook (đã được cấp tick xanh): https://www.facebook.com/phuthobhxh

- Zalo Official Account (đã được cấp tick vàng): https://zalo.me/phuthobhxh

- Hotline BHXH tỉnh Phú Thọ: 0210.3696.686

- Tổng đài chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam: 19009068

Cơ quan BHXH tỉnh Phú Thọ đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương coi đây là tình huống cảnh báo khẩn cấp, chủ động phối hợp tuyên truyền, thông tin rộng rãi để người dân nâng cao cảnh giác. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền lợi và tài sản hợp pháp của người dân, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.



