Bảo hiểm PJICO làm ăn ra sao dưới thời 2 CEO vừa bị khởi tố?

Tại buổi họp báo của Bộ Công an vào chiều 7-7, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Đào Nam Hải, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex, về tội "Nhận hối lộ".

Ngoài ra, tại Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, mã chứng khoán: PGI), một cựu tổng giám đốc khác là bà Nguyễn Thị Hương Giang cũng bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Ông Đào Nam Hải giữ chức CEO Petrolimex từ tháng 3-2022. Tháng 6 vừa qua, ông bị miễn nhiệm chức vụ này và tạm dừng tư cách thành viên HĐQT Petrolimex.

Ông Hải từng đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt tại các công ty thành viên của Petrolimex như: Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Xây lắp 1 – Petrolimex, Thành viên HĐQT Tổng Công ty CP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam.

Ông Đào Nam Hải - Ảnh: Petrolimex

Trước đó, từ tháng 1-2013, ông Hải là ủy viên HĐQT và Tổng Giám đốc PJICO. Dưới thời lãnh đạo của ông Hải, tình hình kinh doanh của PJICO có nhiều biến động. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2013 của PJICO chỉ đạt gần 66 tỉ đồng, giảm 33% so với năm trước.

Tuy nhiên, từ năm 2014 trở đi, lợi nhuận sau thuế của PJICO tăng mạnh mẽ qua các năm. Đỉnh điểm năm 2021, công ty ghi nhận mức lãi cao nhất trong lịch sử với 352 tỉ đồng, tăng 433% so với thời điểm ông Hải mới nhận chức.

Đến tháng 3-2022, bà Nguyễn Thị Hương Giang được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc PJICO, kế nhiệm ông Đào Nam Hải. Đến tháng 5-2025, bà Giang bị miễn nhiệm chức vụ này.

Dưới thời bà Hương Giang, PJICO ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ gần 204 tỉ đồng, giảm 42% so với năm trước. Sau đó, tình hình kinh doanh của PJICO dần cải thiện và có sự tăng trưởng nhẹ trở lại.

Theo kết quả kinh doanh mới nhất, trong quý I/2025, PJICO ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.343 tỉ đồng, tăng trưởng 3,3%, đạt 26% kế hoạch. Trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 71 tỉ đồng, tăng nhẹ 5,1% so với cùng kỳ.