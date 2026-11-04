Báo Hàn Quốc: “Tương lai của HLV Kim Sang-sik đang rất bấp bênh”

Truyền thông Hàn Quốc tỏ ra lo lắng trước kịch bản HLV Kim Sang-sik sẽ phải chia tay tuyển Việt Nam.

“HLV Kim Sang-sik bất ngờ trước việc Asian Cup bị hoãn tới 11 tháng, việc gia hạn hợp đồng là không chắc chắn. Tương lai của các HLV đến từ 12 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đang rất bấp bênh”, đây là tiêu đề bài viết vừa được đăng trên trang Four Four Two phiên bản tiếng Hàn Quốc đăng tải trưa 4/11.

Four Four Two cho rằng việc Asian Cup bị hoãn tới cuối năm 2027 sẽ trực tiếp gây ảnh hưởng tới tương lai của nhiều nhà cầm quân nổi tiếng trong đó có HLV Kim Sang-sik.

“Việc hoãn giải vô địch châu Á (Asian Cup) đã gây xáo trộn lớn trong làng bóng đá châu Á. Điều này khiến tương lai của nhiều HLV các ĐTQG trở nên bấp bênh, trong đó có HLV Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam.

Việc thay đổi lịch thi đấu của Asian Cup đã đẩy các ĐTQG vào tình thế nguy cấp. Việt Nam hiện cũng đối mặt với tình thế khó xử về tương lai của HLV trưởng. Do một số quốc gia đã ký hợp đồng huấn luyện viên dựa trên lịch thi đấu Asian Cup ban đầu, nên hiện tại họ đang ở trong tình thế hợp đồng sắp hết hạn trước khi giải đấu bắt đầu” - Four Four Two viết.

Trang báo Hàn Quốc cho rằng tương lai của HLV Kim Sang-sik đang rất bấp bênh.

Theo Four Four Two thì tương lai của HLV Kim Sang-sik đang trở thành đề tài thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, không chỉ tại Việt Nam mà còn ở Hàn Quốc.

“Tương lai của HLV Kim Sang-sik cũng đang thu hút nhiều sự chú ý. HLV Kim đã ký hợp đồng hai năm khi tiếp quản tuyển Việt Nam hồi tháng 5/2024. Sau đó, ông đã đáp ứng các điều kiện gia hạn hợp đồng bằng cách đạt kết quả tại giải AFF Cup và SEA Games. Tuy nhiên, hợp đồng hiện tại của ông sẽ đáo hạn vào tháng 2/2027, sớm hơn khoảng 10 tháng so với thời điểm diễn ra Asian Cup. Mặc dù ban đầu ông được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đội tuyển đến hết Asian Cup, việc hoãn lịch thi đấu đã khiến khả năng gia hạn hợp đồng trở thành một ẩn số”.

Trang Four Four Two tiếp tục đề cập tới tương lai của vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam cũng như những tác động từ phía VFF:

“Các vấn đề nội bộ của LĐBĐ Việt Nam (VFF) cũng được cho là sẽ có tác động. Đang có những câu hỏi được đặt ra về tương lai của HLV Kim Sang-sik. Được biết, VFF dự định sẽ tiếp tục đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Kim sau khi Đại hội VFF lần thứ 10, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2027 khép lại. Sự không chắc chắn càng tăng lên khi lịch thi đấu bị thay đổi, đặc biệt là trong tình trạng gia hạn hợp đồng chưa được xác nhận ngay cả trươc khi có thông báo chính thức về việc hoãn Asian Cup.

Hiện tại, khả năng gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik vẫn còn bỏ ngỏ. Vấn đề là việc chuẩn bị cho Asian Cup hiện nay đòi hỏi thời gian dài hơn nhiều so với trước đây. Trong bối cảnh các quốc gia châu Á đang cân nhắc giữa việc gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên và bổ nhiệm người mới, sự chú ý đang tập trung vào lựa chọn của huấn luyện viên Kim Sang-sik và Liên đoàn bóng đá Việt Nam”.

Việc gia hạn hợp đồng cho HLV Kim Sang-sik hiện vẫn đang bị bỏ ngỏ.

Theo Four Four Two, ngoài HLV Kim Sang-sik thì một số vị thuyền trưởng ở các ĐTQG khác cũng đứng trước tương lai bấp bênh, trong đó có thể kể tới các HLV tuyển Iraq, Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Hàn Quốc…

Trước đó, LĐBĐ châu Á (AFC) đã chính thức thông báo về việc hoãn Asian Cup 2027 từ đầu năm, chuyển sang lịch mới từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028.