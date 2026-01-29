Báo Hàn Quốc tiết lộ sốc: HLV thủ môn “trốn việc” trước khi đấu U23 Việt Nam

Việc U23 Hàn Quốc thất bại trước U23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026 đang tạo ra làn sóng tranh cãi trong dư luận Hàn Quốc. Mới đây, trang STN News (Hàn Quốc) đã hé lộ thêm những vấn đề đằng sau đã làm ảnh hưởng đến sức mạnh của U23 Hàn Quốc, một trong số đó liên quan đến HLV thủ môn:

“HLV thủ môn của U23 Hàn Quốc đã không tham dự những buổi tập huấn cuối cùng trong nước trước thềm giải U23 châu Á 2026. Thay vào đó, ông lại đi làm giảng viên cho một khóa học khác”.

STN News nhận định: “Phản ứng của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc cũng đáng thất vọng. Với tính chất đặc biệt của vị trí thủ môn, nếu không đủ huấn luyện viên dẫn dắt tập luyện, đáng lẽ cần điều chỉnh lịch trình hoặc tìm một trợ lý khác”.

U23 Hàn Quốc thất bại trước U23 Việt Nam

Một số tranh cãi khác cũng đã xảy ra trong quá trình tập huấn của U23 Hàn Quốc. STN News viết: “Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc xác nhận đã nhận được đơn khiếu nại về một trợ lý HLV, bao gồm việc sử dụng ngôn từ xúc phạm, chương trình giảng dạy thiếu hệ thống và phương pháp đào tạo không nhất quán”.

Trong một diễn biến khác, trang Naver (Hàn Quốc) đưa tin một ủy ban tăng cường cho đội tuyển U23 Hàn Quốc sẽ được tổ chức vào tháng 2 tới. Ủy ban này sẽ xem xét việc có nên tiếp tục giữ lại HLV trưởng Lee Min-sung hay tìm một nhà cầm quân mới để hướng đến Asiad 2026.

8 năm trước, U23 Hàn Quốc cũng từng rơi vào khủng hoảng khi để thua U23 Qatar ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2018. Khi đó, LĐBĐ Hàn Quốc đã sa thải HLV Kim Bong-gil và đưa ông Kim Hak-bum lên nắm quyền. Việc thay tướng năm ấy đạt thành công lớn khi HLV Kim Hak-bum đưa U23 Hàn Quốc giành HCV Asiad 2018.