Báo Hàn Quốc: “Thật khó để tưởng tượng U23 Việt Nam và Hàn Quốc lại phải tranh nhau hạng Ba”

“Thật khó để tưởng tượng được ngày này sẽ đến, khi Hàn Quốc và Việt Nam phải gặp nhau để tranh hạng Ba”, đây là tiêu đề vừa được trang OSEN của Hàn Quốc đăng tải sáng 21/1.

OSEN tỏ rõ sự thất vọng khi cả U22 Hàn Quốc lẫn Việt Nam đều thất bại ở bán kết, bất đắc dĩ phải gặp nhau ở trận tranh HCĐ. Đây là kịch bản không mong muốn bởi trước đó, một số phương tiện truyền thông xứ Kim chi rất kỳ vọng đội nhà sẽ được gặp thầy trò HLV Kim Sang-sik ở trận chung kết.

“Nỗi thất vọng khi bóng đá Hàn Quốc tụt hậu so với Trung Quốc giờ đã trở thành hiện thực.

Không những thế, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đã để thua Trung Quốc với tỷ số 0-3 trong trận bán kết giải U23 châu Á.

Thất bại này khiến U23 Việt Nam phải xuống thi đấu trận tranh hạng Ba gặp Hàn Quốc. HLV Kim Sang-sik giờ đây sẽ phải đối mặt với Hàn Quốc trong một cuộc chạm trán chẳng hề mong muốn” – OSEN bình luận.

Trong khi đó, trang Daum của Hàn Quốc cũng tiếc nuối cho U23 Việt Nam:

“Phép thuật của HLV Kim Sang-sik đã kết thúc.

U23 Việt Nam giữ sạch lưới trong hiệp một nhờ hàng phòng ngự vững chắc. Trung Quốc chiếm ưu thế trong trận đấu, nhưng hàng phòng ngự chắc chắn của Việt Nam đã giúp hiệp một không có những tình huống nguy hiểm đáng kể.

Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trong hiệp hai. Hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Feng Xiao ghi bàn bằng cú đánh đầu từ quả phạt góc, đưa đội nhà bị dẫn trước 0-1. Hàng phòng ngự, vốn đã lung lay, đột ngột sụp đổ ngay sau đó...” – Daum viết.

Truyền thông Hàn Quốc cũng thất vọng khi U23 Việt Nam thua Trung Quốc.

Trang Daum cũng đăng một bài viết khác có tiêu đề: “Không thể nào! Trong tất cả các đội, lại là Trung Quốc. Chuỗi trận toàn thắng của Kim Sang-sik kết thúc”.

Daum viết về thất bại của U23 Việt Nam: “Chuỗi trận bất bại của huấn luyện viên Kim Sang-sik, điều đã tạo nên huyền thoại về "tỷ lệ thắng 100%" với U23 Việt Nam, đã chấm dứt trước Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc.

Việc không lọt vào chung kết là điều đáng thất vọng. Thất bại này càng thêm cay đắng vì nó đã phá vỡ chuỗi trận bất bại của các đội tuyển quốc gia U22 và U23 Việt Nam trong các trận đấu chính thức, chuỗi trận mà huấn luyện viên Kim Sang-sik đã duy trì”.

Theo lịch, trận tranh hạng Ba giữa U22 Việt Nam gặp Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 22h00 ngày 23/1.