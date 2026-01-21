Báo Trung Quốc: “Thật đáng kinh ngạc khi U23 Trung Quốc thắng Việt Nam 3-0”

Sau trận bán kết tối qua, trang Zhihu của Trung Quốc đã đăng bài viết khá dài để bình luận về trận đấu. Bài viết tỏ ra ngỡ ngàng khi đội nhà có thể thắng đậm U23 Việt Nam.

“Thực sự đáng kinh ngạc khi U23 Trung Quốc thắng Việt Nam 3-0. Chúng ta đã hoàn toàn kiểm soát được tốc độ, kỹ thuật di chuyển và cả lối chơi của U23 Việt Nam. Qủa thực, tranh chấp thể lực và các tình huống cố định là cách hiệu quả nhất để đối phó với họ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không ngờ rằng mình có thể duy trì ưu thế trong các tình huống một chọi một ở trên sân.

Một trận đấu tuyệt vời! Thật sự không có gì thú vị và mãn nguyện hơn việc U23 Trung Quốc thi đấu tốt, phải không?”- Zhihu viết.

Truyền thông Trung Quốc cũng ngỡ ngàng với trận đấu.

Bài viết của Zhihu cũng ngỡ ngàng khi chứng kiến sự trưởng thành của U23 Trung Quốc thông qua giải đấu lần này.

“Tôi từng nói rằng sau khi chúng ta bị loại khỏi giải U20 năm ngoái rằng có lẽ đêm tối của bóng đá Trung Quốc sắp kết thúc, nhưng chúng tôi không ngờ nó lại biến mất nhanh tới vậy. Tại giải đấu này, thực chất là giải đấu quan trọng nhất của bóng đá Trung Quốc trong năm nay, chúng ta đã vào chung kết. Đã lâu lắm rồi, chúng ta chờ khoảnh khắc này quá lâu.

Trên thực tế, dường như không từ ngữ nào có thể diễn ra được khoảnh khắc này. Lần đầu tiên sau 22 năm, một đội tuyển của Trung Quốc có thể lọt vào chung kết giải đấu cấp châu lục. Chúng ta còn giữ thành tích hoàn hảo với 5 trận và 480 phút không thủng lưới bàn nào ở giải này. Họ là đội bóng khiến tất cả ngưỡng mộ và tự hào”.

Bài viết của Zhihu cũng cho rằng nếu dứt điểm tốt hơn, U23 Trung Quốc đã có thể thắng rất đậm trước U23 Việt Nam thay vì chỉ dừng lại ở tỷ số 3-0.

“HLV Antotino đã chứng minh bản lĩnh của mình một lần nữa. Chúng ta đã thống trị trận đấu, và mối đe doạ từ phía U23 Việt Nam là không đáng kể.

Nếu không vì những cú sút thiếu chính xác của Behram Abduweli trong 30 phút cuối, có lẽ chúng ta đã có thể đạt được một tỷ số vượt trội hơn nhiều.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không có ý định chỉ trích Behram Abduweli. Tất cả các thành viên trong đội đều đã thể hiện xuất sắc, xứng đáng nhận được sự tưởng thưởng của chúng ta”.

U23 Trung Quốc đã thi đấu rất hay trước U23 Việt Nam.

Với việc vào chung kết, U23 Trung Quốc sẽ tranh chức vô địch với U23 Nhật Bản. Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ còn một trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc.



