Báo Hàn Quốc: “Sẽ rất bất công nếu ĐT Việt Nam bị loại; Malaysia cần xin lỗi ĐT Việt Nam”

Cụ thể, trưa 8/10, trang Xports News của Hàn Quốc đã đăng bài bình luận rất đáng chú ý với tiêu đề: “Sẽ thật bất công nếu tuyển Việt Nam bị loại; chiến thắng 4-0 của Malaysia chỉ là trò hề, và FIFA kết luận ông bà của các cầu thủ nhập tịch bị làm giả hồ sơ”.

Theo phóng viên thể thao Yoon Jun-seok của Xports News, chiến thắng 4-0 của tuyển Malaysia trước tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, là kết quả của hành vi gian lận, và tuyển Malaysia cần phải bị chỉ trích vì hành động này. Phóng viên người Hàn Quốc cũng cho rằng bê bối của Malaysia hoàn toàn không thể chỉ xuất phát từ các… nhân viên hành chính.

“FIFA đã chính thức xác nhận Malaysia đã làm giả giấy khai sinh trong quá trình nhập tịch cho các cầu thủ nước ngoài, đồng thời chỉ rõ đây là hành vi gian lận.

Theo báo cáo của FIFA, Malaysia bị phát hiện đã lạm dụng "quy định về nơi sinh của ông bà" trong vòng loại AFC Asian Cup 2027. Quy định này cho phép một cầu thủ đại diện cho một quốc gia nếu cha mẹ hoặc ông bà của họ đến từ quốc gia đó, nhưng FAM đã lợi dụng quy định này bằng cách tạo và nộp các tài liệu giả mạo.

FAM đã mạnh mẽ phủ nhận các cáo buộc vào thời điểm đó, tuyên bố: "Sự cố này hoàn toàn là lỗi hành chính kỹ thuật".

Tuy nhiên, FIFA đã không chấp nhận điều này…

Vụ việc này không chỉ đơn thuần là một lỗi hành chính, mà là một trường hợp "thao túng có hệ thống" liên quan đến tư cách đội tuyển quốc gia, đang thu hút sự chú ý của cộng đồng bóng đá toàn cầu.

Sự cố này càng gây tranh cãi hơn nữa vì trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra vào tháng 6.

Malaysia đã làm rung chuyển bóng đá châu Á với chiến thắng 4-0 trước Việt Nam của Kim Sang-sik. Tuy nhiên, Malaysia đã giành chiến thắng áp đảo. Truyền thông địa phương khi đó ca ngợi đây là "chiến thắng chiến thuật hoàn hảo cho Malaysia", và dư luận Việt Nam xuất hiẹn làn sóng kêu gọi sa thải Kim Sang-sik.

Tuy nhiên, sự cố này đã tiết lộ rằng kết quả là một chiến thắng gian lận” - Xports News bình luận.

Trong phần tiếp theo của bài viết, trang Xports News bình luận rằng hành vi gian lận khiến tuyển Malaysia cần phải dành một lời xin lỗi tới tuyển Việt Nam:

“Cuối cùng, thất bại của đội Kim Sang-sik không phải do thiếu kỹ năng, mà là do đối thủ gian lận. Ngay cả trong số những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, dư luận đang ngày càng gia tăng rằng Malaysia cần phải xin lỗi tuyển Việt Nam”.

Hiện tại, tuyển Malaysia phải tiếp tục vòng loại Asian Cup 2027 mà không có bảy cầu thủ bị treo giò. Tuyển Malaysia có một trận đấu trên sân khách tại Vientiane, Lào vào ngày 9/10, sau đó là trận đấu trên sân nhà gặp Bukit Jalil vào ngày 15, tiếp theo là các trận đấu với Nepal vào tháng 11 và tuyểnViệt Nam vào tháng 3 năm sau.

Trong thời gian tới, khả năng LĐBĐ châu Á (AFC) cũng sẽ áp dụng những án phạt với tuyển Malaysia và nhóm cầu thủ nhập tịch. Không loại trừ kịch bản “Hổ Mã Lai” sẽ bị xử thua trận lượt đi gặp tuyển Việt Nam.