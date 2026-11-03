Báo Hàn Quốc ngỡ ngàng với “điều không tưởng” của HLV Kim Sang-sik

Trang báo nổi tiếng của Hàn Quốc rất bất ngờ với thái độ của người hâm mộ Việt Nam với HLV Kim Sang-sik.

“”Các nhà hàng và quán cafe cung cấp dịch vụ miễn phí, nhưng tôi vẫn phải trả đủ tiền”. Sự nổi tiếng không tưởng của HLV Kim Sang-sik, người đươc mệnh danh là ‘Vua Sang-sik’ tại Việt Nam” - đây là tiêu đề bài viết vừa được trang OSEN (Hàn Quốc) đăng tải sáng 3/11 để nói về vị thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam.

Phóng viên Seo Jeong-hwan của OSEN bày tỏ sự ngỡ ngàng với mức độ nổi tiếng của HLV KIm Sang-sik tại Việt Nam, cũng như tình cảm mà người hâm mộ đã dành cho ông.

“Tuyệt vời! Thật sự nhiều đến thế sao? Tình cảm dành cho HLV Kim Sang-sik ở Việt Nam thật khó tưởng tượng.

Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Kim Sang-sik, đã giành chức vô địch ASEAN Cup, được mệnh danh là "World Cup Đông Nam Á", vào tháng 8. HLV Kim đã lập nên kỳ tích lịch sử khi lần đầu tiên bảo vệ chức vô địch giải đấu này, một thành tích mà ngay cả người tiền nhiệm của ông, Park Hang-seo, cũng không thể đạt được.

Vậy HLV Kim Sang-sik nổi tiếng đến mức nào ở Việt Nam? Kênh Youtube của OSEN đã đến Việt Nam để trải nghiệm trực tiếp sự nổi tiếng của ông. Có thông tin cho rằng HLV KIm được phục vụ miễn phí ở bất cứ đâu ông đến tại Việt Nam, dù là nhà hàng hay quán cafe” - trang OSEN viết.

OSEN bất ngờ với mức độ nổi tiếng của HLV Kim Sang-sik tại Việt Nam.

Trang OSEN tiếp tục trích lại lời chia sẻ của HLV Kim Sang-sik khi trò chuyện với phóng viên thông qua kênh Youtube của cơ quan này:

“Người hâm mộ tặng tôi quà, nhà hàng và quán cà phê thì phục vụ miễn phí. Tôi thậm chí còn được hưởng dịch vụ miễn phí ở taxi và các tiệm massage." Sự nổi tiếng của ông quả thực lớn đến nỗi biệt danh "Vua Sang-sik" hoàn toàn không hề kỳ quặc. Giữa sự quan tâm nồng nhiệt của người dân địa phương dành cho bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Kim, một người Hàn Quốc, cũng đang nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến”.

OSEN tiếp tục viết: “Tuy nhiên, HLV Kim cho biết ông không tùy tiện sử dụng các dịch vụ miễn phí. "Mặc dù tôi rất biết ơn lòng tốt của người dân địa phương, nhưng tôi phải trả tiền cho những gì mình sử dụng. Tôi phải trả đúng giá trị dịch vụ", ông nói với nụ cười. Đó là một thái độ khiêm tốn, không coi thường lòng hiếu khách của người dân Việt Nam.

Huấn luyện viên Kim cho biết ông cũng vô cùng ấn tượng trước tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam. Ông nói: "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến các cầu thủ đã tin tưởng và đi theo tôi, cũng như đến những người hâm mộ đã nhiệt tình ủng hộ chúng tôi."

Hãng truyền thông của Hàn Quốc tiếp tục bình luận và trích lời của vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam:

“Ngay từ đầu, ông không tự tin về thành công ở Việt Nam. Đặc biệt, di sản to lớn mà cựu huấn luyện viên Park Hang-seo để lại cho bóng đá Việt Nam vừa là gánh nặng vừa là thách thức đối với huấn luyện viên Kim. "Là một huấn luyện viên người Hàn Quốc, tôi cũng cảm thấy có trách nhiệm phải tiếp tục giữ gìn hình ảnh tích cực của huấn luyện viên Park Hang-seo", huấn luyện viên Kim Sang-sik nhớ lại.

Khoảng thời gian ở Jeonbuk Hyundai, nơi ông trải qua cả thành công và thất bại, cũng góp phần định hình con người ông ngày hôm nay. Huấn luyện viên Kim giải thích: "Tôi trưởng thành hơn với tư cách là một huấn luyện viên tại Jeonbuk bằng cách suy ngẫm về những kinh nghiệm trong quá khứ. Sau khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam, tôi đã có thể dẫn dắt đội bóng với sự tập trung cao độ hơn."

Trong phần cuối, OSEN viết: “HLV Kim cho rằng phần khó khăn nhất là việc khơi dậy động lực mới cho các cầu thủ, những người đã từng trải qua thành công dưới thời HLV Park Hang-seo. HLV Kim tin rằng tinh thần và sự quyết tâm của các cầu thủ cũng quan trọng không kém so với chiến thuật. Huyền thoại ‘Vua Sang-sik’, người kế nhiệm HLV Park Hang-seo, mới chỉ bắt đầu”.