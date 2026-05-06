HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bão Hagupit xuất hiện, Việt Nam có bị ảnh hưởng không?

Nguyễn Hoài
|

Chiều nay (6/5), áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão Hagupit, trở thành cơn bão thứ 5 xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm nay, sau siêu bão Sinlaku. Xác suất bão vào Biển Đông dưới 20%.

Lúc 13 giờ chiều nay (6/5) vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 08.4N- 147.3E với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10, cách Philippines khoảng gần 2000km về phía đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, dữ liệu dự báo hiện tại cho thấy, trong 24 giờ (tính từ 13h chiều 6/5), bão Hagupit sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ vào khoảng 5-10km/h, sau đó chuyển hướng Tây Tây Bắc.

Theo nhận định, bão Hagupit ít khả năng vượt qua Philippines để di chuyển vào Biển Đông. Nguyên nhân là trên khu vực Biển Đông đang tồn tại một lưỡi áp cao cận nhiệt đới. Xác suất bão vào Biển Đông hiện nay khá thấp, dưới 20%.

Về cường độ, bão Hagupit được dự báo có thể đạt cường độ mạnh nhất cấp 10, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới khi di chuyển tới gần vùng biển phía đông của Philippines.

Bão Hagupit 2026: Việt Nam có bị ảnh hưởng không và tình hình bão hiện tại - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh chụp bão Hagupit chiều 6/5.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, dự báo sau 2 ngày tới của các mô hình hiện vẫn còn phân tán, chưa thống nhất cao. Vì vậy, cơ quan này vẫn đang theo dõi sát diễn biến của bão Hagupit.

Trước đó, ngày 10/4, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương hình thành bão Sinlaku, do gặp các điều kiện thuận lợi, cơn bão này nhanh chóng trở thành siêu bão mạnh nhất thế giới tính từ đầu năm 2026.

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong bối cảnh El Nino mạnh có thể xuất hiện vào nửa cuối năm, số lượng bão trong mùa bão 2026 có thể không nhiều như một số năm trước nhưng nguy cơ xuất hiện các cơn bão rất mạnh, bất thường khi nhiệt độ mặt biển cao.

Dự báo từ tháng 5-7/2026, bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông cao hơn với mức trung bình nhiều năm. Từ tháng 8-10/2026, bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

Ca phẫu thuật xuyên đêm cứu đại úy bị tấn công ở trụ sở công an
Tags

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia

Mai Văn Khiêm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khung cảnh bất ngờ ở đại công trường dự án 10.000 tỷ đồng 'đắp chiếu' nhiều năm tại TP giàu nhất Việt Nam

Khung cảnh bất ngờ ở đại công trường dự án 10.000 tỷ đồng 'đắp chiếu' nhiều năm tại TP giàu nhất Việt Nam

01:26
Kinh hoàng khoản khắc tên lửa Flamingo Ukraine tập kích 'nhà máy thiết bị dẫn đường' của Nga

Kinh hoàng khoản khắc tên lửa Flamingo Ukraine tập kích 'nhà máy thiết bị dẫn đường' của Nga

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Khung cảnh 'khó tin' ở công trường thi công khẩn cấp cầu vượt biển Việt Nam dài top đầu Đông Nam Á

Khung cảnh 'khó tin' ở công trường thi công khẩn cấp cầu vượt biển Việt Nam dài top đầu Đông Nam Á

01:31
Thảm họa nổ nhà máy pháo hoa: 21 người chết, 61 người bị thương, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo nóng

Thảm họa nổ nhà máy pháo hoa: 21 người chết, 61 người bị thương, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo nóng

00:45
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

01:31
“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

01:14
Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại