Bão giật cấp 10 có khả năng gây mưa rất to trong dịp nghỉ lễ 2/9

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, hướng vào biển Đông

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, vào hồi 13 giờ ngày 27/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km, khoảng sáng mai sẽ đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 28/8, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm mai ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Bắc vĩ tuyến 14,5 độ Vĩ Bắc; Phía Đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 30/8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 2/9 trên cả nước

Nhận định chung: Khoảng ngày 31/8 đến ngày 01/9, cơn bão có tên quốc tế Podul có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ và các tỉnh Bắc miền Trung gây mưa rất lớn diện rộng trên đất liền và gió mạnh, sóng lớn trên các vùng biển Bắc và Trung Bộ.

Bên cạnh đó, vào khoảng ngày 29/8, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung Bộ nối với vùng xoáy thuận nhiệt đới phát triển sẽ hình thành, có khả năng mạnh thành bão.



Dự báo cụ thể thời tiết các vùng trong cả nước:

Các tỉnh Bắc Bộ

Từ ngày 31/8 đến ngày 02/9: Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, riêng khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ từ đêm 31/8 đến đêm 01/9 có mưa rất to. Nhiệt độ dao động từ 23-30 độ.

Các tỉnh Trung Bộ

Từ ngày 31/8 đến ngày 02/9: Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, riêng từ ngày 31/8 đến 01/9 các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to, nhiệt độ dao động từ 24-29 độ; các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 25-34 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ ngày 31/8 đến ngày 02/9: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng ngày 31/8 cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ ở Tây Nguyên dao động 21-31 độ, Nam Bộ 24-32 độ.