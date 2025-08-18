Bão Erin tăng cấp thần tốc thành cơn bão cấp 5 ở vùng Caribe

Theo hãng tin AP, dù tâm bão dự kiến không đổ bộ vào đất liền nhưng nó vẫn có nguy cơ gây ra mưa lớn khi tiếp tục mạnh lên.

Mike Brennan - Giám đốc Trung tâm Bão quốc gia tại Miami - cho biết bão Erin đã nhanh chóng phát triển thành một "cơn bão cực kỳ mạnh", tăng tốc từ sức gió mạnh nhất duy trì 100 dặm/giờ (160 km/h) lên 160 dặm/giờ (257 km/h) chỉ trong 9 tiếng đồng hồ. "Chúng tôi dự đoán bão Erin sẽ đạt cường độ cực đại trong thời gian tới" - ông Brennan cho biết trong một cuộc họp trực tuyến.

Ảnh vệ tinh của bão Erin hôm 16/8/2025 (Ảnh: NOAA/AP)

Là cơn bão đầu tiên của mùa bão Đại Tây Dương năm 2025, Erin đã tăng cấp từ bão nhiệt đới lên bão cấp 5 chỉ trong 24 giờ. Đến cuối giờ sáng 16/8, sức gió tối đa của cơn bão đã tăng gấp đôi lên 160 dặm/giờ (255 km/h).

Vào khoảng 11h ngày 16/8 (giờ địa phương), cơn bão nằm cách Anguilla 105 dặm (170 km) về phía Bắc, di chuyển về phía Tây với tốc độ 17 dặm/giờ (28 km/h). Tâm bão được dự báo sẽ vẫn ở ngoài khơi mà không đổ bộ đất liền, đi qua phía Bắc Puerto Rico và Quần đảo Virgin.



Trung tâm Bão quốc gia đã ban bố cảnh báo bão nhiệt đới đối với St. Martin, St. Barts và St. Maarten. Cơ quan này cũng cảnh báo mưa lớn tại một số khu vực có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất và lở bùn. Có khả năng xảy ra gió giật cấp bão nhiệt đới ở Quần đảo Turks, Caicos và Đông Nam Bahamas.

Theo Trung tâm Bão quốc gia, bão Erin dự kiến sẽ mạnh gấp đôi, thậm chí gấp 3 trong những ngày tới. Điều này đồng nghĩa cơn bão có thể tạo ra các dòng chảy xa bờ mạnh dọc một số khu vực bờ Đông nước Mỹ vào cuối tuần, ngay cả khi tâm bão được dự báo vẫn nằm xa bờ.

Theo AccuWeather, các khu vực bờ biển nhô ra của Mỹ như Outer Banks thuộc bang Bắc Carolina, đảo Long Island (New York) và mũi Cape Cod (Massachusetts) đang đối mặt với nguy cơ cao hơn về việc hứng chịu trực tiếp các điều kiện thời tiết khắc nghiệt từ bão nhiệt đới hoặc bão mạnh, so với phần lớn các vùng duyên hải Nam Đại Tây Dương, Trung Đại Tây Dương và Bắc New England.

Các nhà khoa học đã chỉ ra mối liên hệ giữa sự gia tăng cường độ nhanh chóng của các cơn bão Đại Tây Dương với biến đổi khí hậu. Sự nóng lên toàn cầu khiến khí quyển giữ nhiều hơi nước hơn và làm nhiệt độ đại dương tăng vọt. Những vùng biển ấm hơn trở thành nguồn "nhiên liệu" giúp bão sản sinh nhiều mưa hơn và mạnh lên nhanh hơn.

Những cơn bão mạnh lên quá nhanh khiến công tác dự báo của các nhà khí tượng thêm phần phức tạp và gây khó khăn cho các cơ quan chính phủ trong việc chuẩn bị kế hoạch ứng phó với bão. Bão Erick - cơn bão ở Thái Bình Dương đổ bộ vào bang Oaxaca (Mexico) hôm 19/6/2025 - cũng đã mạnh lên nhanh chóng, với cường độ tăng gấp đôi chỉ trong chưa đầy 1 ngày.

Erin là cơn bão thứ 5 được đặt tên trong mùa bão Đại Tây Dương năm nay (kéo dài từ ngày 1/6 đến 30/11). Đây cũng là cơn bão đầu tiên đạt đến cấp độ bão cuồng phong.

Mùa bão năm 2025 được dự báo sẽ có cường độ bất thường. Các nhà khí tượng dự báo có từ 6 - 10 cơn bão, trong đó 3 - 5 cơn có thể đạt mức độ nghiêm trọng với sức gió hơn 110 dặm/giờ (177 km/h).

Biển cảnh báo trên một bãi biển ở Condado, Puerto Rico khi cơn bão Erin đang tiến gần (Ảnh: AP)

Chính phủ Mỹ đã triển khai hơn 200 nhân viên từ Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang và các cơ quan khác đến Puerto Rico để phòng ngừa ảnh hưởng của bão Erin khi các nhà dự báo thời tiết phát cảnh báo lũ lụt trên toàn bộ lãnh thổ Mỹ từ cuối ngày 15/8 đến ngày 18/8. Tại Puerto Rico, 367 trung tâm trú ẩn được kiểm tra và có thể mở cửa khi cần thiết.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ hôm 15/8 cho biết 6 cảng biển tại Puerto Rico và 2 cảng tại Quần đảo Virgin đã được lệnh đóng cửa, cấm mọi tàu thuyền ra vào nếu không có sự cho phép trước.

Trong khi đó, giới chức Bahamas đã chuẩn bị một số nơi trú ẩn công cộng để phòng ngừa, đồng thời kêu gọi người dân theo dõi đường đi và diễn biến của cơn bão. "Những cơn bão này có tính chất rất khó lường và có thể thay đổi hướng di chuyển đột ngột" - Aarone Sargent, Giám đốc điều hành Cơ quan quản lý rủi ro thiên tai Bahamas, nhận định.