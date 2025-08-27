Báo động tình trạng của Trịnh Sảng: nghi sa ngã nghiện ngập sau khi làm "vợ bé" đại gia

Trịnh Sảng hiện định cư ở Mỹ. 4 năm qua, cô tha hương, không dám ló mặt trở về quê nhà Trung Quốc vì sợ bị đòi nợ nghìn tỷ và hầu tòa. Vào ngày 22/8 vừa qua, Trịnh Sảng đã lặng lẽ đón sinh nhật tuổi 34. Cô cập nhật 9 bài đăng về cuộc sống của mình trên trang cá nhân, nhưng không lần nào để lộ mặt. Trong showbiz, chỉ có duy nhất đạo diễn Trần Gia Thượng là còn giữ liên lạc và chúc mừng sinh nhật Trịnh Sảng. Trần Gia Thượng từng hợp tác với Trịnh Sảng trong Họa Bích - tác phẩm giúp cô giành được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất của Kim Tượng.

Đáng chú ý, trong tin nhắn trao đổi với nhân viên bị rò rỉ, Trịnh Sảng cho biết cô hiện tại không tiện xuất hiện trước ống kính vì tình trạng sức khỏe không tốt, thần sắc kém. Trịnh Sảng còn khẳng định nếu cô lộ mặt chắc chắn sẽ bị dân tình đàm tiếu, đánh giá tiêu cực. Ngoài ra, Trịnh Sảng cũng nói rằng cô thường xuyên phải dùng thuốc giảm đau vì bị đau lưng nghiêm trọng, không thể đi lại và còn phải uống nhiều loại thuốc khác. Theo cư dân mạng xứ tỷ dân, việc Trịnh Sảng dùng thuốc triền miên là 1 tín hiệu nguy hiểm, cho thấy sức khỏe xuống cấp nhanh chóng của cô. Nhiều người nghi vấn Trịnh Sảng lạm dụng thuốc kê toa, thậm chí đã sa ngã vào con đường nghiện ngập sau khi làm "sugar baby" của đại gia lừa đảo ở Mỹ.

Trịnh Sảng vừa âm thầm đón sinh nhật tuổi 34 ở Mỹ. Cô cho biết bản thân có sức khỏe kém, thường xuyên dùng thuốc và không dám lộ mặt

Từ giữa tháng 11/2024, Trịnh Sảng bắt đầu có những động thái cho thấy cô đang sống bất ổn tại Mỹ. Nữ diễn viên liên tục đăng tải dòng trạng thái kêu cứu, bày tỏ sự chán nản, cô độc và bệnh tật nhưng chẳng được ai quan tâm. Nữ diễn viên không tiết lộ bệnh tình nặng nhẹ ra sao, song cho biết bản thân và chú cún cưng đang ở trong tình trạng khổ sở, túng thiếu và cần giúp đỡ. Nguồn tin riêng của tờ 163 cho biết Trịnh Sảng có dấu hiệu bị trầm cảm, u uất. Trong những hình ảnh vô tình được "team qua đường" chụp lại, Trịnh Sảng lộ rõ vóc dáng gầy trơ xương, tóc tai xác xơ.

Sau khi bị đuổi khỏi showbiz, Trịnh Sảng có tâm lý bất ổn, nghi mắc trầm cảm. Diện mạo của cô cũng ngày càng tàn tạ, xuống cấp

Đến đầu tháng 3 năm nay, TikToker Phú Nhị Đại Aka (tên thật Diệp Trịnh Nguyên) đã công khai tố cáo cha anh ngoại tình với Trịnh Sảng, cuỗm hàng chục tỷ đồng sang Mỹ để bao nuôi nữ diễn viên hết thời. Phú Nhị Đại Aka cho biết người mẹ đáng thương của anh đã vô cùng đau khổ trước hành động bội bạc của chồng.

Theo tờ 163, Diệp Diên Vỹ - người tình của Trịnh Sảng - nằm trong danh sách tội phạm kinh tế bị truy nã gắt gao, chỉ cần về nước lập tức bắt giam của cảnh sát Trung Quốc. Trịnh Sảng bắt đầu qua lại với Diệp Diên Vỹ từ năm 2024. Cô chấp nhận làm người tình của vị đại gia lừa đảo này vì hết đường sống sau khi tài sản cạn kiệt, lại thêm việc các chủ nợ thuê xã hội đen lùng sục cô trên khắp nước Mỹ để đòi tiền. Đáng chú ý, Phú Nhị Đại Aka cho biết cha anh có đến 10 cô vợ bé, Trịnh Sảng chỉ là 1 trong số đó. Để chiều lòng Diệp Diên Vỹ, Trịnh Sảng còn phải dọn vào sống chung nhà với các "sugar baby" khác của người tình tội phạm.

Không lâu sau, Trịnh Sảng lên mạng vật vã than khóc, bác bỏ lời tố cáo làm tiểu tam, mang thai con cho đại gia để được bao nuôi ở Mỹ từ khuya 12/3 đến sáng 13/3. Khi được netizen yêu cầu quay toàn thân để chứng minh cô không có thai như lời đồn, Trịnh Sảng phớt lờ rồi im ỉm lặng mất tăm trong nhiều tháng. Điều này khiến dân tình nghi vấn Trịnh Sảng muốn che giấu bí mật đời tư, "có tật giật mình".

Theo nguồn tin trong giới, Trịnh Sảng chấp nhận là nhân tình của Diệp Diên Vỹ (áo trắng) với điều kiện đại gia này phải chăm lo cho cuộc sống, đồng thời bảo vệ cô trước sự truy đuổi và lăm le trả thù của các chủ nợ

Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp đỉnh cao sau khi bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo nhờ người mang thai hộ rồi đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, bỏ rơi con song sinh sau khi chào đời và trốn thuế vào năm 2021. Hành vi của Trịnh Sảng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức làm người khiến công chúng phẫn nộ. Các cấp quản lý nghệ thuật Trung Quốc ngay lập tức ra lệnh cấm sóng Trịnh Sảng. Sự nghiệp của nữ diễn viên "bay màu" chỉ trong 1 ngày.

Sau khi bị đuổi khỏi showbiz Trung Quốc, Trịnh Sảng sang Mỹ sinh sống. Con song sinh của cô được bạn trai cũ Trương Hằng nuôi dưỡng. Trịnh Sảng chỉ được gặp gỡ, đưa con đi chơi theo lịch định kỳ hàng tháng.

Thời gian qua, cô bị chủ nợ truy đuổi ráo riết. Những người này đe dọa, thậm chí còn thuê xã hội đen ở Mỹ tìm kiếm Trịnh Sảng đòi tiền khiến cô chịu áp lực lớn. Cách đây không lâu, Trịnh Sảng được tiết lộ đã phải chấp nhận mất hết mặt mũi hỏi mượn tiền của bạn trai cũ trong showbiz để xoay xở phần nào nợ nần. Nguyên nhân là căn biệt thự trị giá 150 triệu NDT (gần 5.300 tỷ đồng) của Trịnh Sảng rao bán gần 4 năm qua không có người mua. Nữ diễn viên đã 3 lần hạ giá, chấp nhận chịu lỗ 1 nửa để bán tháo trả nợ nhưng vẫn không tìm được chủ mới. Hiện, Trịnh Sảng mắc nợ hơn 200 triệu NDT (khoảng 7.000 tỷ đồng).

Trịnh Sảng nợ nần chồng chất sau khi bị đuổi khỏi showbiz

Nguồn: Sina, 163