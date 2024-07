Bảo đảm an ninh tuyệt đối Lễ an táng Tổng Bí thư tại Nghĩa trang Mai Dịch

Nghĩa trang Mai Dịch nằm trên đường Hồ Tùng Mậu (thuộc phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) được xây dựng vào năm 1956 trên diện tích 59.000 m2. Đây là nơi an nghỉ của 1.228 liệt sĩ và 394 nhân vật từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, các nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ được giải thưởng Hồ Chí Minh, các tướng lĩnh xuất sắc, anh hùng lực lượng vũ trang... Nghĩa Trang Mai Dịch cũng là nơi an nghỉ dành cho nhiều lãnh đạo cấp cao và những người có đóng góp to lớn cho đất nước.

Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang trong hai ngày 25 - 26/7/2024 và được an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận công tác chuẩn bị cho Lễ an táng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nghĩa trang Mai Dịch:

Từ cổng chính vào là các phần mộ của các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Tố Hữu…

Khu vực nhà bạt phục vụ Lễ an táng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được dựng lên ở phía bên phải của Đài Tổ quốc ghi công, phía sau phần mộ của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu...

Sáng 24/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thắp hương tại Đài Tổ quốc ghi công, kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Từ nhiều ngày nay, các công tác vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh, lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc... đã tập trung triển khai nhiệm vụ.

Lữ đoàn 205 của Binh chủng Thông tin liên lạc (Bộ Quốc phòng) đang thực hiện nhiệm vụ.

Ngành Điện lực đã bố trí các tủ điện và hệ thống dây chuyên dụng.

Hàng loạt thiết bị hiện đại được huy động đến Nghĩa trang Mai Dịch để đảo bảo an ninh.

Công tác điều phối, phân luồng giao thông được thực hiện khoa học.

Hoa và cây xanh được chăm sóc, cắt tỉa cẩn thận.

Phần mộ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Đài Tổ quốc ghi công tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang, diễn ra trong hai ngày 25 - 26/7.

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội.

Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phân luồng, phân tuyến từ xa để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.