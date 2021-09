Bão Côn Sơn gây mưa to diện rộng, đã có người chết do lũ cuốn trôi

Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng cho biết, tính đến 6h ngày 11/9, lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 71.500 tàu, thuyền/349.088 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão, chủ động tránh trú.

Trong đó hoạt động ở khu vực vùng nguy hiểm 70 tàu/640 người (Quảng Nam 31 tàu/273 người; Quảng Ngãi 33 tàu/327 người; Bình Định 6 tàu/40 người); hoạt động khu vực khác 9.053 tàu/46.621 người, neo đậu tại các bến: 62.377 tàu/301.827 người.

Hiện các tỉnh đều đã có chỉ đạo yêu cầu các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển vào bờ, hoặc tìm kiếm nơi trú đậu an toàn. Tuy nhiên, có 3 tỉnh (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định) đã tổ chức đôn đốc nhưng vẫn còn tàu, thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm.

Đáng chú ý, 3 tàu của tỉnh Thanh Hóa sau bị mất liên lạc sau phiên 20h ngày 9/9 tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Hà Tĩnh. Đến 20h ngày 10/9, đã kết nối 1 chủ tàu về nơi neo đậu an toàn ở đảo Bạch Long Vỹ; 2 tàu còn lại vào lúc 5h ngày 11/9 đã kết nối được lúc hoạt động tại khu vực Hà Tĩnh đang di chuyển về Thanh Hóa.

Các tàu cá ở TP Đà Nẵng vào bờ neo đậu, tránh bão

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ quét và dông, lốc, sét từ ngày 7-9/9 đã có 1 người chết do lũ cuốn trôi khi đi qua suối tại tỉnh Gia Lai; 1 nhà bị sập tại Nghệ An, 2 nhà bị hư hỏng tại tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, có hơn 1382 ha lúa bị ngập, gãy đổ, cuốn trôi; 92,6ha rau màu bị hư hại.

Về tình hình mưa bão, theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống, thiên tai vào hồi 10 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 22 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (65-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo hướng đi của bão Côn Sơn cập nhật vào lúc 11h ngày 11/9

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 5, từ đêm 10-13/9, ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt, Quảng Ngãi phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Từ ngày 12-14/9 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, riêng Quảng Bình và Hà Tĩnh có nơi trên 250mm/đợt. Từ ngày 11-12/9, các tỉnh Kon Tum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-80mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên chiều và tối ngày 11/9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.