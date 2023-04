Báo chốt bắn tốc độ của CSGT lên mạng, người đàn ông bị xử lý

Ngày 19-4, Công an tỉnh Hải Dương cho hay Công an huyện Thanh Hà vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 5 triệu đồng đối với ông C.Đ.K (SN 1976, trú tại xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) về hành vi đăng tải vị trí làm việc của Cảnh sát giao thông lên mạng xã hội.

Ông K. thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ thông tin đăng tải lên mạng xã hội

Trước đó, ngày 14-4, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thanh Hà phát hiện tài khoản Facebook "Taxi Khuyên" đăng công khai dòng trạng thái "CA Thanh Hà chuyển địa điểm bắn tốc độ, anh em chú ý nhé…". Cùng với đó chia sẻ hình ảnh Tổ Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thanh Hà đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông tại Km22+300 Tỉnh lộ 390, thuộc địa phận xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà. ​

Quá trình xác minh, lực lượng công an xác định người đăng tải dòng trạng thái trên là ông C.Đ.K.. Tại cơ quan công an, ông K. thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ thông tin và hình ảnh.

Căn cứ quy định của pháp luật, Công an huyện Thanh Hà đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 5 triệu đồng đối với ông C.Đ.K. về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật" theo Điểm e, Khoản 3, Điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP. ​

Công an huyện Thanh Hà đề nghị người dân trên địa bàn tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng mạng Internet, tránh trường hợp bị xử lý do thực hiện các hành vi vi phạm; không tự ý sử dụng thông tin, hình ảnh cá nhân của tổ chức, cá nhân khác; không chia sẻ, đăng tải thông tin xấu, độc, thông tin sai sự thật… lên mạng xã hội. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, cần liên hệ ngay công an xã, thị trấn gần nhất để trình báo và được xử lý.