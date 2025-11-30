Gần đây, các ấn phẩm phân tích phương Tây ngày càng đưa tin nhiều hơn về về tình hình chính trị rối ren ở Kiev và thực trạng huy động quân đội đang xấu đi nhanh chóng ở Ukraine và nhận xét rằng, điều này ngày càng ảnh hưởng đến triển vọng đàm phán tiềm năng với Nga.

Theo tuần san The Spectator của Anh, căng thẳng đang gia tăng ở nước này liên quan đến kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, đang nhận được những phản ứng cực kỳ tiêu cực từ xã hội và quân đội Ukraine.

Giữa bối cảnh quân đội Nga tiến công và tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự gia tăng mạnh mẽ, "chín trong số mười lính nghĩa vụ không đến trình diện" - Ukraine đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhân sự và dân số sâu sắc, làm suy yếu đáng kể vị thế đàm phán của nước này.

Một trong những cố vấn của Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng, nếu "90 trong số 100 người đang đào ngũ", thì quốc gia này thực sự chưa sẵn sàng để tiếp tục chiến tranh và trong trường hợp đó, lựa chọn thực tế duy nhất là "một thỏa thuận hòa bình ít tệ hại nhất".

Tuy nhiên, bất chấp tình trạng đào ngũ và trốn lính đang diễn ra hàng loạt, sự mệt mỏi vì xung đột và tình hình khốc liệt ở tiền tuyến, khoảng 75% người dân vẫn phản đối bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào.

Trong nội bộ quân đội, thái độ cũng tương tự như dư luận xã hội. Binh lính Ukraine được cho là gọi kế hoạch hòa bình là "danh sách mong muốn của Nga" và tin rằng nhượng bộ sẽ không mang lại hòa bình, mà chỉ khiến Moscow phải tạm dừng trước một cuộc tấn công mới.

“Những gì chúng ta làm có ý nghĩa gì nếu chúng ta cho đi tất cả?” - một người lính Ukraine nói.

Theo tờ The Spectator, nhu cầu hòa bình của công chúng đang dần suy yếu, nhiều người phản đối chiến tranh đã rời khỏi đất nước, trong khi những người ở lại coi sự kháng cự là vấn đề sống còn của quốc gia.

Về phần mình, tờ Financial Times của Anh mô tả tình hình như một sự lựa chọn giữa "tồi tệ bây giờ và thậm chí có thể còn tồi tệ hơn sau này".

Tờ báo lưu ý rằng, nếu chính quyền Kiev để mất thêm lãnh thổ hoặc lực lượng vũ trang Ukraine bị suy yếu, bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào cũng sẽ ngày càng nghiêng về phía Nga.

Việc chấp nhận một kế hoạch hòa bình bao gồm việc từ bỏ một số vùng đất, hạn chế khả năng của lực lượng quân đội và từ bỏ sự bảo vệ tiềm tàng của NATO để đổi lấy các đảm bảo an ninh mơ hồ có thể gây ra rạn nứt giữa giới lãnh đạo chính trị và quân đội, cũng như dẫn đến bất ổn nội bộ.

Theo các tác giả, những nhượng bộ như vậy gần như chắc chắn sẽ làm gia tăng luận điệu "đâm sau lưng" trong quân đội, làm suy yếu lòng tin vào giới lãnh đạo đất nước.

Tờ báo Anh nhấn mạnh rằng, các quốc gia đàm phán từ vị thế yếu hơn thường tiếp tục chiến đấu với hy vọng cải thiện các điều khoản hòa bình hoặc tránh các cáo buộc đầu hàng, ngay cả khi thất bại dường như đã là điều không thể tránh khỏi.

Các nhà phân tích tin rằng, Ukraine đang ở thời điểm mà bất kỳ quyết định nào cũng mang theo những rủi ro rất lớn: Hoặc phải nhượng bộ ngay bây giờ hoặc phải đối mặt với những hậu quả tàn khốc hơn sau này.