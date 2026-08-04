Báo châu Á: Indonesia cầm bóng 58% nhưng không có ý nghĩa gì, Việt Nam đã trở lại quá mạnh mẽ

Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng quá ấn tượng ngay trên sân của Indonesia.

Trong tình thế bất lợi, đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn gần như hoàn hảo để đánh bại Indonesia với tỉ số 3-0 ngay trên sân khách. Chiến thắng này xoay chuyển hoàn toàn cục diện bảng A AFF Cup 2026 và giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik gần như chắc chắn có mặt tại vòng bán kết.

Trang ESPN tỏ ra ấn tượng với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam: "Trước thềm trận đấu thuộc bảng A AFF Cup 2026 diễn ra trên sân vận động Pakansari, dường như cục diện đang có lợi cho chủ nhà Indonesia. Indonesia đã giành chiến thắng dễ dàng trong hai trận đấu mở màn, ghi được tám bàn thắng và chỉ để thủng lưới một bàn. Trong khi đó, Việt Nam - sau chiến thắng áp đảo ở trận mở màn trước Timor - đã gặp phải khó khăn thực sự khi bị Singapore cầm hòa 0-0 trên sân nhà.

Trong vài năm qua, Indonesia đã có những bước tiến vượt bậc không chỉ ở Đông Nam Á mà còn trên phạm vi châu Á. Chức vô địch AFF Cup đầu tiên – sau sáu lần về nhì – dường như đang trở thành hiện thực. Nếu điều đó xảy ra, nó đồng nghĩa với việc Việt Nam không thể bảo vệ thành công danh hiệu của mình.

Nhưng sau 90 phút đầy kịch tính ở Bogor, tình hình đã được khôi phục lại như cũ - ít nhất là tạm thời. Với lối chơi đẳng cấp được huấn luyện viên Kim Sang-sik xây dựng, Việt Nam đã giành chiến thắng ấn tượng 3-0 , khiến Indonesia hoàn toàn choáng váng.

Đội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Indonesia.

Đội chủ nhà kết thúc trận đấu với 58% thời gian kiểm soát bóng. Tuy nhiên, con số đó hầu như không có ý nghĩa gì. Việt Nam đã tận dụng triệt để các cơ hội ăn bàn và hoàn toàn ngăn chặn đối thủ tạo ra bất kỳ cơ hội rõ ràng nào bằng lối chơi phòng ngự kỷ luật".

ESPN bình luận thêm về trận đấu: "Những cổ động viên cuồng nhiệt của Indonesia - vốn bắt đầu la ó phản đối đội khách ngay từ lúc công bố đội hình trước trận đấu - đã im lặng chỉ sau sáu phút thi đấu.

Indonesia cũng phải tự trách mình một phần khi để mất bóng sâu trong phần sân nhà sau một pha triển khai bóng từ tuyến sau không thành công. Chỉ trong chớp mắt, một pha phối hợp đẹp mắt đã giúp Việt Nam phá vỡ thế bế tắc, sau khi tận dụng pha chạm bóng không tốt của Rizky Ridho.

Đường chuyền từ cánh trái của Nguyễn Hai Long đã tìm đến Nguyễn Hoàng Đức, người ngay lập tức "mở khóa" hàng phòng ngự Indonesia bằng một đường chuyền chính xác đến từng milimet, đưa bóng đến đúng vị trí của Nguyễn Văn Vĩ đang dâng cao. Mặc dù Văn Vĩ gần như không có góc sút nào thuận lợi, anh vẫn mạo hiểm tận dụng cơ hội khi thủ môn đối phương Nadeo Argawinata muốn bắt bài. Và sự mạo hiểm được đền đáp khi anh tung cú sút vào góc gần khung thành.

Chỉ tám phút sau, đội tuyển Việt Nam đã nhân đôi lợi thế bằng một pha phản công chớp nhoáng. Bên cánh trái, họ lại tiếp tục tận hưởng niềm vui, lần này là khi Hai Long bằng cách nào đó được phép thoải mái băng lên từ giữa sân và dứt điểm thành công, trong khi Nadeo lại một lần nữa để lại quá nhiều khoảng trống ở phía góc gần khung thành.

Các chân sút Indonesia bất lực trước hàng thủ Việt Nam

Indonesia lúc này đang rất cần một phản ứng nếu muốn cứu vãn tình thế, nhưng họ lại gặp khó khăn trong việc tạo ra bất kỳ pha bóng nguy hiểm nào, khi Việt Nam thực hiện kế hoạch của ông Kim một cách hoàn hảo, hóa giải mọi đường bóng được đưa vào khu vực cấm địa.

Điều khiến màn trình diễn của Việt Nam trở nên đáng chú ý hơn nữa là việc HLV Kim Sang-sik đã quyết định không đưa đội trưởng tài ba Nguyễn Quang Hải và cầu thủ ghi bàn chủ lực Nguyễn Xuân Son vào đội hình xuất phát. Cả hai cầu thủ cuối cùng cũng được tung vào sân trong hiệp hai và Xuân Son là người ấn định chiến thắng. Anh bứt tốc thoát xuống đối mặt với khung thành và không mắc sai lầm nào khi tung cú sút hiểm hóc hạ gục thủ môn Nadeo.

Chỉ vài ngày trước, tưởng chừng như hành trình bảo vệ chức vô địch của Việt Nam đang gặp khó khăn. Giờ đây, họ đã trở lại rất mạnh mẽ và một lần nữa thể hiện mình là đội bóng khó bị đánh bại. Và bất chấp những thành tích ấn tượng trước đó, Indonesia đã thất bại trong thử thách thực sự đầu tiên tại giải đấu. Họ phải vượt qua thử thách tiếp theo - trận đấu trên sân khách gặp Singapore vào ngày 7/8 - nếu không, hy vọng trở thành nhà vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên của họ sẽ lại tan biến, ít nhất là trong hai năm nữa".

Highlights Indonesia vs Việt Nam (vòng bảng AFF Cup 2026)