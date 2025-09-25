Bão cận kề Việt Nam, món đồ bảo vệ ô tô này lại sốt trên MXH: Ngập mấy cũng không sợ nhưng cần đảm bảo một yếu tố

Hà Nội từng “mất ngủ” khi siêu bão Yagi quét qua, khiến nhiều tuyến phố chìm trong nước, hàng trăm cây xanh bật gốc, giao thông tê liệt và người dân chật vật chèo thuyền ngoài đường. Cảnh tượng ấy nhắc nhở rằng mỗi mùa mưa bão, không chỉ chính quyền mà người dân cá nhân cũng cần chuẩn bị kỹ về tài sản cá nhân, đặc biệt là ô tô có giá trị lớn từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Giữa lúc bão số 10 đang cận kề, hình ảnh những chiếc xe được bọc kín trong túi chống ngập và đặt trên phao nổi lại tràn ngập trên mạng xã hội.

Bức hình 2 chiếc ô tô được đặt trên phao và bọc túi chống ngập đang "hot" trên mạng xã hội những ngày nay. Ảnh: FB

Túi chống ngập ô tô là gì?

Đây là một loại phụ kiện bảo vệ xe trong mùa mưa lũ, hoạt động như “chiếc áo mưa toàn thân” cho ô tô. Xe được đưa vào trong một túi bạt hoặc vỏ nhựa trong suốt, sau đó đóng kín bằng khóa kéo hoặc gioăng chống nước. Một số phiên bản cao cấp còn có đế phao bơm hơi, giúp xe nổi trên mặt nước thay vì ngập chìm.

Mục tiêu chính là ngăn nước tràn vào khoang máy, khoang lái, hệ thống điện - những phần dễ hỏng hóc và tốn kém nhất khi gặp ngập.

Ngập nước gây hư hỏng xe là nỗi ám ảnh lớn của các chủ xe trong mùa mưa bão. Ảnh: FB

Nguyên lý hoạt động

Túi chống ngập được thiết kế như một lớp bọc kín toàn bộ thân xe, ngăn nước tiếp xúc với động cơ, hệ thống điện và nội thất. Quy trình sử dụng diễn ra theo các bước:

1. Đặt xe vào túi: Chủ xe trải túi ra, lái xe vào đúng vị trí bên trong.

2. Đóng kín: Khóa kéo, dây dán hoặc gioăng ép nhiệt được dùng để bọc kín, ngăn nước thấm qua khe hở.

3. Khi nước dâng:

- Với loại phổ thông, túi hoạt động như áo mưa, che chắn để nước khó lọt vào khoang xe.

- Với loại có phao nổi, phần đế bơm hơi giúp xe nổi lên theo mực nước, tách biệt hoàn toàn khỏi dòng nước.

4. Cố định: Xe cần được neo bằng dây hoặc chốt vào cột, tường để tránh bị trôi khi nước chảy mạnh.

5. Sau ngập: Khi nước rút, mở khóa kéo, cho xe ra ngoài và vệ sinh, phơi khô túi để tái sử dụng.

Cần kiểm tra đảm bảo túi phủ xe phải kín, phao không bị xì hơi và phải cố định xe vào điểm neo chắc chắn. Ảnh dựng đồ họa minh họa

Cấu tạo túi chống ngập

- Lớp bạt/màng nhựa: Thường bằng PVC hoặc PE dày, trong suốt, chống thấm.

- Khóa kéo/gioăng chống nước: Đảm bảo kín, không cho nước lọt vào.

- Đế phao bơm hơi (tùy loại): Giúp toàn bộ xe nổi trên mặt nước khi ngập sâu.

- Phụ kiện cố định: Dây neo, vòng móc hoặc chốt để buộc vào vị trí chắc chắn.

Ưu, nhược điểm của túi chống ngập

Ưu điểm Nhược điểm Bảo vệ động cơ, điện tử, nội thất khỏi hỏng hóc do nước. Loại phổ thông: không giúp xe nổi, hiệu quả hạn chế nếu ngập sâu hoặc nước xiết. Giảm chi phí sửa chữa: thay vì mất 50 – 300 triệu đồng khi xe ngập nặng, chỉ bỏ ra 1,5 – 6 triệu (loại phổ thông) hoặc >30 triệu (loại cao cấp). Loại có phao nổi: giá cao, cồng kềnh, cần diện tích rộng để triển khai. Có thể tái sử dụng nhiều mùa mưa. Nguy cơ xe bị trôi nếu không neo chắc chắn. Đơn giản, dễ triển khai với loại bạt cơ bản. Mất thời gian thao tác: phải chuẩn bị, cho xe vào túi và đóng kín trước khi ngập.

Lưu ý khi sử dụng

- Chọn đúng kích thước phù hợp với mẫu xe, tránh quá chật hoặc quá rộng.

- Kiểm tra chất lượng khóa kéo và mối nối trước khi sử dụng; ưu tiên loại ép nhiệt hoặc có hút chân không.

- Luôn neo cố định xe bằng dây hoặc chốt chắc chắn để tránh bị trôi theo dòng nước.

- Không chủ quan: Túi chống ngập chỉ nên coi là biện pháp bổ trợ. Trong mưa bão lớn, vẫn nên đưa xe đến bãi đỗ cao ráo, an toàn.

- Vệ sinh, bảo quản túi sau khi dùng để tránh ẩm mốc, hỏng vật liệu, kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

Giá bán

Hiện nay, túi chống ngập ô tô được rao bán với nhiều mức giá khác nhau tùy cấu tạo và tính năng.

Loại phổ thông: Chủ yếu làm từ bạt PVC hoặc PE dày, có khóa kéo chống nước. Giá dao động trong khoảng dưới 1 triệu đến 5-6 triệu đồng, hoặc có thể cao hơn tùy chất lượng.

Một loại túi chống ngập loại cơ bản nhất có giá chỉ trên dưới 1 triệu đồng đang được bán trên thị trường. Ảnh: FB

Một loại túi chống ngập khác có thiết kế cao cấp hơn, giá hơn 5 triệu đồng. Ảnh: Covo

Loại cao cấp có phao nổi: Thiết kế đế bơm hơi, giúp xe nổi hoàn toàn theo mực nước. Giá bán tham khảo từ một số trang thương mại điện tử quốc tế khoảng 30 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí vận chuyển về Việt Nam.

Túi chống ngập kèm phao là giải pháp cho các vùng nước ngập lớn. Ảnh dựng đồ họa minh họa

Kết luận

Túi chống ngập ô tô là một trong những giải pháp mới mẻ nhưng đang thu hút nhiều sự quan tâm tại Việt Nam mỗi mùa mưa bão. Sản phẩm có cấu tạo đơn giản như một “áo mưa toàn thân” cho xe, thậm chí ở phiên bản cao cấp còn được trang bị phao nổi để giúp ô tô không bị ngập nước.

Về mặt lợi ích, túi chống ngập có thể giúp giảm thiểu rủi ro thủy kích, hỏng hóc điện tử và nội thất, trong khi chi phí đầu tư vẫn thấp hơn rất nhiều so với chi phí sửa chữa một chiếc xe ngập nặng.

Tuy nhiên, sản phẩm cũng có những hạn chế: loại phổ thông hiệu quả thấp nếu ngập sâu, loại cao cấp giá còn quá cao so với đa số người dùng, và quan trọng nhất là nguy cơ xe bị cuốn trôi nếu không được cố định chắc chắn.

Trong bối cảnh bão lũ ngày càng cực đoan, túi chống ngập nên được xem là một biện pháp bổ trợ bên cạnh việc chọn nơi đỗ cao ráo và mua bảo hiểm phù hợp. Việc hiểu rõ nguyên lý, chủng loại, ưu, nhược điểm và giới hạn của sản phẩm sẽ giúp chủ xe cân nhắc đúng đắn trước khi đầu tư.