Báo Australia sợ đội nhà thua ĐT Việt Nam ở trận quyết định tranh vé World Cup

Chiều nay (11/5), tuyển U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Australia sẽ có trận tứ kết giải châu Á, mang tính chất quyết định bởi đội thắng sẽ đoạt vé dự U17 nữ World Cup 2026.

Hãng truyền thông Football360 của Australia vừa đăng bài nhận định về trận đấu này. Bài viết đánh giá rất cao sự trỗi dậy của bóng đá nữ Việt Nam, đặc biệt là lứa U17, đồng thời cũng lo sợ kịch bản đen tối dành cho đội nhà.

“Đối thủ của Australia sẽ là Việt Nam, một quốc gia bóng đá đang trỗi dậy ở châu Á, đang cố gắng khẳng định vị thế của mình trong một khu vực đang thay đổi nhanh hơn cả những gì mà chúng ta dự đoán…

U17 nữ Australia chưa từng được dự World Cup. Những trận đấu quyết định thường diễn ra theo kịch bản cay đắng. Cơ hội luôn tuột khỏi tầm tay khi họ phải đối đầu với những đối thủ có kỹ thuật sắc bén hơn…”.

Trang Football360 tiếp tục đề cao U17 nữ Việt Nam trước trận tứ kết:

“Việc Việt Nam góp mặt ở vòng tứ kết này không phải là ngẫu nhiên. Thứ bậc cũ đang dần thay đổi. Nhật Bản vẫn là chuẩn mực vàng, trong khi CHDC Triều Tiên vẫn là một trong những quốc gia mạnh về các giải đấu bóng đá trẻ. Hàn Quốc tiếp tục phát triển và Trung Quốc đang tái thiết đất nước với quyết tâm cao. Bên dưới họ, sự trỗi dậy ngày càng lan rộng.

Việt Nam và Ấn Độ là những đội đang đầu tư vào lực lượng trẻ. Thái Lan tiếp tục phát triển và Uzbekistan đang có những bước tiến tích cực.

Các đội bóng tầm trung của châu Á không còn chỉ đơn thuần tham gia các giải đấu nữa. Họ đang cạnh tranh và điều đó rất quan trọng khi bàn về con đường hiện tại và tương lai của Úc.

Truyền thông Australia đề cap U17 nữ Việt Nam trước trận tứ kết.

Được huấn luyện bởi chiến thuật gia người Nhật Bản Okiyama Masahiko, U17 nữ Việt Nam mang những ảnh hưởng rõ rệt: đội hình chặt chẽ, khoảng cách kỷ luật, kỹ thuật thoải mái và sự kiên nhẫn trong kiểm soát bóng.

Lại là quốc gia đó. Nhật Bản. Họ đang gây ảnh hưởng đến bóng đá trẻ trên khắp lục địa và điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Có nhiều quốc gia trong khu vực mang trong mình ADN bóng đá Nhật Bản. Việt Nam là một trong những quốc gia đó.

Hành trình vòng bảng của Việt Nam cho thấy cả bản lĩnh lẫn chất lượng. Họ để thua 0-3 trước đội bóng mạnh Trung Quốc, chấp nhận kết quả đó, và sau đó lội ngược dòng đánh bại Myanmar 2-1 trong trận đấu vòng loại quyết định, qua đó giành vé vào vòng trong nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Thái Lan.

Trong trận đấu với Myanmar, họ đã thể hiện mối đe dọa từ những tình huống cố định, tiền vệ Linh Chi mở tỷ số bằng một cú sút phạt tầm xa trước khi Ngọc Anh nhân đôi cách biệt từ cánh trái. Khi Myanmar rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1, Việt Nam đã giữ vững thế trận. Họ không hề hoảng loạn trong những thời khắc quan trọng, điều mà họ đã chứng minh trong những trận đấu trước”.

Trang báo Australia lo lắng cho đội nhà.

Trang Football360 cho rằng đội nhà cần vượt qua áp lực nếu muốn giành chiến thắng trước tuyển U17 Việt Nam để giành tấm vé dự World Cup.

“Bóng đá trẻ hiện đại là bóng đá chuyển tiếp, bóng đá khó đoán. Những đội bóng chiếm ưu thế trong những thời điểm hỗn loạn thường trụ lại được ở các giải đấu. Nhật Bản, như thường lệ, đã chứng minh điều đó một cách tàn bạo trong trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Trận thua 0-5 trước Nhật Bản cần được xem xét trong bối cảnh cụ thể. Úc đã xoay vòng đội hình mạnh tay, cho các cầu thủ nghỉ ngơi để bù đắp cho thể trạng nặng nề. Bên cạnh việc quản lý đội hình, trận đấu đã phơi bày tốc độ và sự sắc bén của đội tuyển quốc gia hàng đầu khu vực…

Yêu cầu mà HLV Cooper đặt ra cho những cầu thủ trẻ này khó hơn nhiều: đó là tiếp tục tin tưởng vào phương pháp ngay cả khi đội tuyển Việt Nam phòng ngự chặt chẽ và khoảng trống đang dần biến mất. Màn trình diễn trước Ấn Độ cho thấy họ có thể làm được điều đó. Trận hòa với Lebanon cho thấy cái giá phải trả khi họ đi chệch khỏi phương pháp đó”.