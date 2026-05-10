Tuyển Việt Nam gặp khó khi cùng nhánh đấu với Indonesia, Trung Quốc ở FIFA ASEAN Cup?

Theo thông tin mới nhất, tuyển Trung Quốc đã xác nhận sẽ tham dự giải đấu mới của FIFA mang tên FIFA ASEAN Cup, dành cho các đội thuộc khu vực Đông Nam Á cộng thêm một số đội khách mời.

Dự kiến, giải đấu sẽ gồm 14 đội, được chia làm 2 hạng đấu dựa theo BXH FIFA của các đội (tương tự UEFA Nations League).

Hạng nhất (League A) dự kiến bao gồm 8 đội mạnh là Thái Lan (hạng 93 FIFA), Trung Quốc (94), đội tuyển Việt Nam (99), chủ nhà Indonesia (122), Philippines (135), Ấn Độ (136), Malaysia (138) và Singapore (147). Hạng này được tổ chức ở hai địa điểm, gồm Indonesia và một quốc gia khác chưa xác định.

Hạng nhì (League B) gồm các đội còn lại: Hong Kong - Trung Quốc (hạng 155), Myanmar (158), Campuchia (177), Lào (185), Brunei (194) và Timor Leste (200). Hạng này tổ chức ở Hong Kong.

Mỗi hạng sẽ chia các đội tuyển thành 2 bảng đá vòng tròn, chọn mỗi bảng 1 đội nhất tranh chức vô địch. Hai đội nhì sẽ tranh hạng 3. Như vậy FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ không có trận bán kết.

Tuyển Việt Nam khả năng sẽ gặp khó nếu muốn hướng tới chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Khác với giải ASEAN Cup (hay AFF Cup) thì FIFA ASEAN Cup nằm trong hệ thống FIFA Days và các CLB sẽ Giải nằm trong hệ thống FIFA Days, cho phép các câu lạc bộ bắt buộc phải "nhả" cầu thủ, giúp các đội triệu tập lực lượng mạnh nhất.

Dựa theo những thể thức và quy tắc nêu trên, tuyển Việt Nam có thể sẽ gặp khó nếu muốn cạnh tranh chức vô địch với các đội như Indonesia, Trung Quốc khi mà những đối thủ này triệu tập lực lượng mạnh nhất.

Trên lý thuyết, Indonesia sẽ có đội có lợi thế lớn nhất. Họ sẽ có lợi thế chủ nhà ở bảng đấu của mình. Bên cạnh đó, Indonesia sẽ có cơ hội triệu tập lực lượng mạnh nhất với nhiều ngôi sao nhập tịch đang thi đấu ở châu Âu.

Dự kiến, giải FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra từ 21/9 đến 6/10/2026, không lâu sau khi AFF Cup kết thúc (trong tháng 8). Với việc quy tụ nhiều đội mạnh có trình độ không chênh lệch nhau nhiều, giải FIFA ASEAN Cup 2026 hứa hẹn sẽ mang tính cạnh tranh rất cao. Các đội có thể coi đây là bước chạy đà chất lượng để hướng tới VCK Asian Cup 2027 vào năm sau.