Báo Argentina đưa ra kịch bản ĐT Việt Nam cùng nhóm anh hào “vẽ lại bản đồ bóng đá châu Á”

Cụ thể, hãng truyền thông La Derecha Diario của Argentina vừa đăng một bài viết đáng chú ý nói về kịch bản một liên đoàn bóng đá mới dành cho khu vực Đông Á được thành lập. Trang báo xứ Tango cho rằng một liên đoàn mới tách khỏi AFC, cũng giống như Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, làm thay đổi cả cục diện của bóng đá châu lục.

“Đã có một động thái nghiêm túc ở Nhật Bản nhằm thành lập một liên đoàn độc lập, sẽ chia lục địa châu Á thành 2 liên đoàn riêng: Liên đoàn Đông Á do Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và một số nước ở Đông Nam Á dẫn đầu, cùng với một số đội khác, và một liên đoàn do các nước vùng Vịnh dẫn đầu.

Mô hình này sẽ noi gương America CONMEBOL, CONCACAF, sẽ định hình lại hoàn toàn bản đồ bóng đá của châu Á”.

Truyền thông Argentina đề cập tới thông tin gây xôn xao làng bóng đá châu Á vài ngày gần đây.

Trang La Derecha Diario cũng viết thêm về những thông tin xoay quanh LĐBĐ Nhật Bản (JFA): “LĐBĐ Nhật Bản đang cân nhắc thực hiện một bước đi lịch sử, đó là rời khỏi Liên đoàn bóng đá châu Á do bất đồng với ban lãnh đạo và bị cáo buộc thiên vị Ả Rập Xê Út và Qatar.

Điều này xuất phát từ sự bất mãn ngày càng tăng của JFA với AFC và những gì họ coi là lợi ích quá mức dành cho các cường quốc vùng Vịnh.

Theo nhiều nguồn tin, ban lãnh đạo Nhật Bản cảm thấy bị tổn hại bởi một số quyết định gần đây, bao gồm cả việc đơn phương thay đổi thể thức của AFC Elite Champions League, được đưa ra sau khi Shandong Taishan từ Trung Quốc rút lui, và việc chỉ định Qatar và Ả Rập Xê Út là chủ nhà cho vòng 4 của Vòng loại World Cup 2026. Những sự kiện này đã làm gia tăng sự bất mãn trong JFA, hiện đang phân tích một dự án tách biệt về mặt thể chế”.

Có thể thấy, những tin đồn về việc phía Nhật Bản muốn rời AFC để lập liên đoàn riêng, đã lan ra khắp thế giới. Tuy nhiên vừa qua, một đại diện từ phía LĐBĐ Nhật Bản đã lên tiếng phủ nhận, đồng thời cho rằng đây là những thông tin không có sơ sở.

Theo truyền thông Nhật Bản, sự bất đồng quan điểm giữa JFA với AFC là có, nhưng để một liên đoàn mới được thành lập tách khỏi AFC, là điều gần như chắc chắn không thể xảy ra.