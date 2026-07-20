Báo Anh: “Tuyển Argentina phải chịu nỗi xấu hổ lịch sử”

Truyền thông Anh tranh thủ chế giễu tuyển Argentina sau thất bại của Messi và các đồng đội trước Tây Ban Nha.

Tuyển Argentina đã thi đấu lép vế một cách tuyệt đối trước Tây Ban Nha và cuối cùng để thua 0-1 ở hiệp phụ. Thất bại khiến Argentina chính thức bị đối thủ truất ngôi ở đấu trường danh giá nhất hành tinh.

Sau trận đấu, truyền thông Anh lập tức chế giễu tuyển Argentina. Trang Daily Mail đăng bài viết với dòng tít “Argentina lập kỷ lục không mong muốn và khó tin sau thất bại đáng thất vọng trong trận chung kết World Cup”.

Daily Mail viết: “Tuyển Argentina đã phải chịu một nỗi xấu hổ lịch sử trên sân khấu bóng đá lớn nhất khi thể hiện một màn trình diễn thiếu sức sống đến kinh ngạc trong trận chung kết World Cup gặp Tây Ban Nha.

Trước khi trận đấu bắt đầu tại sân vận động MetLife ở New Jersey, kỳ vọng rất cao , người hâm mộ mong chờ một màn trình diễn bùng nổ từ nhà đương kim vô địch.

Tuy nhiên, thay vào đó, đám đông khán giả ở East Rutherford đã phải chứng kiến một màn trình diễn thiếu tham vọng tấn công đến đáng kinh ngạc từ đội bóng của Lionel Scaloni, khi họ để thua với tỷ số 1-0 trong trận đấu ngày hôm đó.

Màn trình diễn đáng thất vọng đã khiến đương kim vô địch ghi tên mình vào lịch sử vì những lý do không mấy tốt đẹp khi thiết lập một kỷ lục không mong muốn trong lịch sử giải đấu.

Đội đương kim vô địch đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử không tung ra được bất kỳ cú sút nào trong 90 phút đầu tiên của một trận chung kết World Cup”.

Tuyển Argentina trở thành đội đầu tiên trong lịch sử đá chung kết World Cup mà không có pha dứt điểm nào trong 90 phút.

Trang Daily Mail cũng nhắc tới Messi cũng như tuyển Tây Ban Nha:

“Lionel Messi và Julian Alvarez hoàn toàn bị cô lập trên hàng công, thiếu thốn bóng đá khi hàng tiền vệ gặp khó khăn trong việc phối hợp chuyền bóng hoặc xuyên thủng hàng phòng ngự pressing của Tây Ban Nha.

Con số thống kê ấn tượng đã vẽ nên một bức tranh rõ nét về sự vượt trội về chiến thuật của Tây Ban Nha, khi nhà vô địch châu Âu hoàn toàn áp đảo trong trận đấu diễn ra dưới trời nắng tại sân vận động MetLife.

Cuối cùng họ cũng chấm dứt được những khó khăn trong tấn công ở hiệp phụ khi Messi tung cú sút mạnh về phía khung thành, nhưng bị ngôi sao người Tây Ban Nha Mikel Merino cản phá.

Argentina kết thúc trận đấu chỉ với tổng cộng hai cú sút, trong khi Tây Ban Nha có tới 20 cú sút”.

Sự thất vọng của Argentina.

Thực tế, thất bại của Argentina không chỉ đến từ khoảnh khắc lóe sáng của Tây Ban Nha ở hiệp phụ mà còn bởi sự áp đảo toàn diện của đối thủ trong suốt trận đấu.

Việc chỉ tung ra 2 cú sút cả trận, trong đó không có pha dứt điểm nào trong 90 phút chính thức, đã phản ánh rõ sự bế tắc của đoàn quân HLV Lionel Scaloni trước hệ thống chiến thuật được tổ chức cực kỳ kỷ luật của Tây Ban Nha.

Trên mạng xã hội, không ít CĐV Anh cũng hùa theo sự chế giễu của truyền thông nước này. Nhiều bình luận cho rằng Argentina đã "đánh mất bản sắc" khi lựa chọn lối chơi quá thận trọng trong trận đấu lớn nhất giải, thay vì thể hiện hình ảnh của nhà đương kim vô địch.

Một số ý kiến còn nhận định đây là trận chung kết mà Messi và các đồng đội gần như không tạo ra được sức ép đáng kể nào lên hàng thủ Tây Ban Nha, qua đó khiến kỷ lục buồn về việc không có nổi một cú sút trong 90 phút càng trở nên đáng quên hơn trong lịch sử các trận chung kết World Cup.