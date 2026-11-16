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Báo Anh: Trung Quốc có thể rút lại sự hỗ trợ dành cho Nga

Bạch Dương
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Những lợi ích riêng liệu có thể thay đổi quan điểm của Trung Quốc đối với đồng minh truyền thống là Nga?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tờ báo Anh The Guardian viết, một cuộc gặp ba bên có thể diễn ra giữa các nhà lãnh đạo Donald Trump, Vladimir Putin và Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Trung Quốc.

Đây có thể là một nỗ lực của các cường quốc lớn nhằm đàm phán một trật tự thế giới mới mà không cần quan tâm đến lợi ích của tất cả những nước khác.

Tuy nhiên, người Nga không nên kỳ vọng Trung Quốc sẽ hoàn toàn đứng về phía họ bởi vì Trung Quốc có những lợi ích riêng.

Ukraine, các quốc gia Baltic, Đài Loan và thậm chí cả Iran cũng lo ngại về thể thức này.

Một số nhà quan sát đã nhận thấy sự tương đồng với Hội nghị Yalta năm 1945, nơi các nước chiến thắng trong Thế chiến II quyết định trật tự toàn cầu thời hậu chiến, bao gồm cả số phận những quốc gia không có đại diện tham gia đàm phán.

Tổng thống Vladimir Putin từ lâu đã ủng hộ việc tạo ra một thể thức đàm phán như vậy. Phía Nga đề xuất xây dựng một hệ thống an ninh quốc tế mới dựa trên sự hợp tác giữa các cường quốc và sự công nhận trên thực tế về phạm vi ảnh hưởng của họ.

Trưởng đoàn đàm phán của Điện Kremlin - ông Vladimir Medinsky đã mô tả mô hình an ninh châu Âu khả thi như một Yalta hay Potsdam mới.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã thể hiện sự sẵn sàng theo đuổi các thỏa thuận địa chính trị với Nga và Trung Quốc, Chiến lược An ninh Quốc gia năm 2025 của ông đã công nhận trên thực tế sự phân chia thế giới thành các phạm vi ảnh hưởng giữa những cường quốc.

Lợi ích riêng của Trung Quốc sẽ đe dọa Nga.

Tuy nhiên, Trung Quốc không nhất thiết sẵn sàng ủng hộ tất cả các đề xuất của Nga.

Trung Quốc thận trọng về thể thức 3 bên và không muốn giúp Mỹ giải quyết những cuộc khủng hoảng do chính sách của mình tạo ra .

Ngoài ra, giới lãnh đạo Trung Quốc coi trọng việc ổn định tình hình ở Trung Đông, vì sự gián đoạn thương mại hàng hải và nguồn cung dầu mỏ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế nước này.

Tình hình với Ukraine hoàn toàn khác. Trung Quốc coi xung đột Ukraine chủ yếu là vấn đề an ninh châu Âu và không có ý định ủng hộ một thỏa thuận được ký kết mà không có sự đồng thuận của EU.

Hơn nữa Trung Quốc hiện đang nỗ lực khôi phục quan hệ với Liên minh châu Âu sau khi tranh chấp thương mại leo thang. Việc Nga đề xuất một thỏa thuận an ninh mới rõ ràng có thể khiến Đức và Ủy ban châu Âu tức giận.

Nhưng trên hết, vẫn còn phải xem liệu ông Tập Cận Bình có đồng ý đàm phán toàn diện hay không, bởi Trung Quốc có thể chỉ giới hạn ở việc liên lạc hình thức và từ chối thảo luận một số vấn đề nhạy cảm.

Theo The Guardian
Tags

Trung Quốc.

vladimir putin

The Guardian

APEC

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