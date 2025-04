Báo Anh: Thị trường thế giới náo loạn vì chính sách ông Donald Trump

Tờ Financial Times của Anh trích dẫn thông tin chi tiết về tình hình tài chính, tiền tệ và đầu tư thế giới cho biết, khi các nhà đầu tư hiện đang tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn và chuyển sang các tài sản an toàn để tránh bị phá sản, tuần trước chính là tuần giao dịch vàng tốt nhất trong năm năm qua.

Ngay cả trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, chứng khoán nợ của chính phủ, cũng bị ảnh hưởng, mất đi niềm tin của các nhà đầu tư do hành động của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người đã phát động cuộc chiến thuế quan với toàn thế giới.

Kết quả là giá vàng trên thị trường thế giới tăng lên mức cao kỷ lục. Đến cuối phiên giao dịch ngày 11 tháng 4, giá vàng thỏi đã tăng hơn 6,5%, đạt 3.237 dollars Mỹ một “ounce troy”, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 3 năm 2020.

Vào ngày 11 tháng 4, ngân hàng đầu tư đa quốc gia và công ty dịch vụ tài chính lớn nhất của Thụy Sĩ là UBS đã nâng dự báo giá vàng lần thứ hai trong năm nay lên 3.500 dollars Mỹ một ounce vàng trong 12 tháng tới, tăng so với mức dự báo 3.000 USD đưa ra vào tháng 1.

Theo giới chuyên gia kinh tế, chính hành động của ông Trump đã gây ra sự hoảng loạn trên thị trường, khiến các nhà đầu tư đang tích cực bán tháo cổ phiếu của nhiều công ty và trái phiếu kho bạc Mỹ.

Giá cổ phiếu sụt giảm và đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm so với đồng euro cho thấy đây là đợt bán tháo tài sản ồ ạt, khiến thị trường hoảng loạn và sợ hãi.

“…làn sóng này được thúc đẩy bởi nỗi lo sợ ngày càng tăng về một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện” - Alexander Zumpfe, một nhà giao dịch vàng thỏi tại công ty hàng đầu thế giới trong ngành kim loại quý Heraeus (của Đức) giải thích và chỉ ra rủi ro suy thoái kinh tế ngày càng gia tăng ở Hoa Kỳ.

Theo ông, do vàng được định giá bằng dollars Mỹ nên vàng được hưởng lợi khi đồng USD suy yếu, vì điều này khiến vàng trở nên rẻ hơn khi mua bằng các loại tiền tệ khác.

“Bạn nắm giữ vàng bởi lo lắng hệ thống sẽ sụp đổ. Không có gì ngạc nhiên khi nơi trú ẩn an toàn là trái phiếu kho bạc hoặc tiền mặt không còn hấp dẫn như trong các cuộc khủng hoảng trước đây” - nhà phân tích Peter Mullin-Jones của Peel Hunt, một Ngân hàng đầu tư hàng đầu của Anh, giải thích.

Đợt tăng giá lịch sử trên thị trường vàng được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư cũng như hoạt động mua vàng vật chất của các ngân hàng trung ương muốn đa dạng hóa nguồn vốn của mình khỏi đồng dollars Mỹ.

Will Rind, CEO của GraniteShares cho biết, đây là một tình huống rất bất thường khi việc chạy trốn đến kênh trú ẩn an toàn truyền thống lại không hiệu quả. Dòng tiền đổ vào các quỹ giao dịch trao đổi được hỗ trợ bằng vàng trong quý đầu tiên đạt mức cao nhất kể từ khi dịch vi-rút corona bùng phát.

Hơn nữa, nhu cầu vàng vật chất cũng cao ở Trung Quốc, nơi người mua thậm chí còn trả mức giá cao hơn đáng kể cho kim loại quý này so với giá giao ngay quốc tế. Vấn đề này xuất phát chính từ việc, Bắc Kinh là mục tiêu tấn công chủ chốt của Trump trong chính sách kinh tế của ông.