Bảo Anh nói về màn hát live gây tranh cãi ở Mỹ: "Do đường truyền thôi"

Bảo Anh vừa chính thức trở lại với E.P không biết nên vui hay nên buồn sau thời gian dài vắng bóng trong làng nhạc Việt. Tuy nhiên, sau khi sản phẩm này được phát hành, nữ ca sĩ sinh năm 1992 lại có chuyến lưu diễn ở Mỹ và chính thức có sân khấu quảng bá đầu tiên cho E.P tại xứ cờ hoa. Dù vậy, màn hát live các ca khúc mới của Bảo Anh đã gây ra khá nhiều tranh cãi, đặc biệt là với ca khúc chủ đề cô ấy của anh ấy bị chê chênh phô, đến đoạn lên cao thì bỏ qua.

Bảo Anh hát live "cô ấy của anh ấy" ở Mỹ

Mới đây, Bảo Anh đã trở về Việt Nam và có buổi gặp gỡ truyền thông trước thềm Gala Nhạc Việt Live số đầu tiên. Tại đây, nữ ca sĩ cũng có nhiều chia sẻ về cuộc sống, âm nhạc cũng như những tranh cãi trong thời gian gần đây:



Chào Bảo Anh, cuộc sống của bạn như thế nào trong khoảng thời gian không hoạt động nghệ thuật hay ra sản phẩm?

Vẫn bình thường thôi. Cuộc sống của tôi vẫn nhiêu đó, không có gì khác. Nếu không đi diễn, tôi chỉ ở nhà. Chỉ ở nhà thôi xong rồi nằm *cười*.

Ngoài ra, tôi cũng tập yoga rồi đọc sách nếu như có thời gian. Xong lại nấu nướng với em gái và mẹ, rồi leo lên giường vắt chân lên cửa sổ. Còn nếu ngày nào không siêng được như vậy thì nằm trên giường luôn. Nằm trên giường từ sáng đến chiều, nghĩ tới những việc đã xảy ra trong cuộc đời.

Sau một thời gian dài không tiếp xúc với truyền thông, thì ngày hôm nay khi nhận lịch trình phỏng vấn. Cảm xúc của bạn như thế nào?

Thật ra, tôi cũng có tâm lý hơi sợ khi phải tiếp xúc với truyền thông, vì mình cũng lo lắng không biết mọi người sẽ hỏi với tâm thế quan tâm hay sẽ hỏi với tâm thế tò mò. Nhưng tôi cho rằng mình cứ nghĩ tích cực chút xíu đó là mọi người quan tâm.

Tôi cũng hay được mọi người trong giới nói rằng truyền thông cũng là con dao hai lưỡi. Nhiều khi mình không cẩn thận thì sẽ thế này, thì sẽ thế kia nên Bảo Anh cũng rất cẩn trọng, đôi lúc mình không muốn nhận lời phỏng vấn nhiều quá.

Thật ra mình không phải là người thuộc tuýp hay làm truyền thông, hay làm tin tức. Nếu có cái gì thì tôi cũng chia sẻ trên trang cá nhân. Còn nếu không muốn chia sẻ thì mình sẽ tự động off facebook, tự động block facebook hay kiểu tự thu mình lại luôn. Cũng có mấy anh chị phóng viên hay hỏi: "Ủa sao dạo này không thấy Bảo Anh đâu hết, nhắn tin không được?". Là lúc đó nhiều khi đang stress tự động khoá facebook mình cả tháng, không đăng gì hết. Bảo Anh là người sống theo cảm xúc nên tôi như thế nào sẽ để như vậy chứ không cố gắng làm cho khác đi.

Khi trò chuyện với Bảo Anh thì tôi có cảm giác bạn e dè hơn trước?

Thật ra trong những lúc nằm ở nhà để chiêm nghiệm cuộc đời, tôi cũng sẽ chiêm nghiệm lại những gì đã xảy ra với mình. Và tôi hiểu được rằng là: Tất cả những gì mà mình nói hay làm, đôi khi ở trên truyền thông nó không chính xác như những gì mà mình đã thể hiện. Đó là lúc mà tôi nghĩ rằng đôi khi mình cũng phải khép mình lại một tí.

Tôi chỉ muốn nói về sản phẩm âm nhạc của mình, thứ mà tôi muốn mọi người luôn luôn quan tâm, luôn luôn lắng nghe. Những chuyện còn lại thì tôi sẽ chọn để cho bản thân có khoảng riêng tư nhất định, đến khi nào cảm thấy muốn thì mới chia sẻ. Tôi sẽ không muốn người khác khai thác mình ở những khía cạnh mình chưa muốn cho mọi người chạm vào. Đôi khi Bảo Anh nghĩ không phải chỉ riêng nghệ sĩ đâu, đa phần chúng ta cũng có một góc nhỏ mà không muốn ai chạm vào.

Quay lại E.P lần này, vì sao Bảo Anh lại quyết định chọn cái tên "không biết nên vui hay buồn"?

Quay lại giai đoạn nằm ở nhà chiêm nghiệm, tôi cũng sẽ có những giây phút tâm trạng của mình. Có những lúc gặp những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, thật sự tôi có cảm giác vui cũng không vui mà buồn cũng không buồn. Đôi khi có những cảm xúc lưng chừng như vậy, nên cuối cùng tôi quyết định sẽ chọn tên EP không biết nên vui hay buồn và bắt Kai Đinh phải viết không biết nên vui hay buồn, đó là ca khúc viết thêm đó *cười*.

Trong E.P 4 bài thì ca khúc "cô ấy của anh ấy" được bạn ra mắt đầu tiên, liệu đây có phải đây là ca khúc mà bạn tâm đắc nhất?

Mình nghĩ rằng trong âm nhạc thì cũng nên có sự tính toán một chút xíu. Tôi nghĩ về ca khúc cô ấy của anh ấy theo mặt sinh học, đó là ca khúc dễ làm cho mọi người có cảm giác cuốn theo nhất. Chính vì vậy, tôi mới chọn cô ấy của anh ấy làm bài chủ đề.

Còn tất nhiên với 3 ca khúc còn lại thì Bảo Anh cũng rất yêu vì mình đã làm trong 2 năm trời. Tôi yêu cả 4 ca khúc trong album lần này, chỉ là khi quyết định chọn thì tôi sẽ chọn cái nào mà mình nghĩ rằng nó phù hợp vơi thị hiếu khán giả và phù hợp với nhịp sinh học của mọi người một tí xíu.

Hiện tại câu chuyện thị hiếu khán giả và sự tính toán, ca khúc này đối với riêng Bảo Anh thì nó có ý nghĩ như thế nào về mặt cảm xúc?

Ban đầu khi mà Kai Đinh gửi cho Bảo Anh ca khúc này thì tôi thấy cả một sự tính toán của nhạc sĩ dành cho màu giọng của Bảo Anh. Là một người nghệ sĩ thì tôi có rất nhiều cảm xúc, nên khi gặp một ca khúc có câu chuyện như vậy thì tôi cũng đủ tình cảm rồi sự đa đoan để thể hiện được chất tự sự như vậy.

Chúng ta đều từng là một cô ấy của một ai đấy hoặc là anh ấy của một ai đấy. Cá nhân mình cũng từng là cô ấy của một người nào đó, thì tôi nghĩ khán giả cũng sẽ dễ cảm nhận câu chuyện này. Mặc dù đoạn Bảo Anh thích nhất không phải đoạn mà các bạn đang viral, đoạn mà tôi thích là "Gió của tháng năm ấy - Thổi qua đáy thung lũng - Tận cùng những ngày yêu". Thật ra, đoạn đấy là Kai Đinh viết sau khi quay MV xong luôn rồi. Đó mới là cái đoạn mà Bảo Anh thấy rằng nó khiến cho mình dạt dào cảm xúc nhất.

Cũng trong ca khúc này có câu là lời xin lỗi của chàng trai bởi vì sự chưa trưởng thành của mình đã làm cô gái phải nhớ. Thì ở trong đời thật, bạn đã từng tan nát như vậy chưa?

Tan thôi chứ đừng nát. Nghe cái nát thôi là kiểu... *cười* Bảo Anh nghĩ như thế này nhé: Đôi khi ở độ tuổi nhất định, mình chợt nhận ra là không phải ai cũng nhận ra lỗi của mình đâu. Tuy nhiên, chàng trai trong ca khúc này là một người đã kịp nhận ra và kịp xin lỗi. Nhưng có những trường hợp người ta không nhận ra, mà cũng không xin lỗi luôn.

Thật ra, tôi thấy chính ra ca khúc này lại có nhiều thứ để nói. Bởi vì ai rồi cũng sẽ có một lỗi lầm với một ai đấy, chỉ quan trọng là mình có nhận ra để bước tiếp. Đến khi mình gặp người khác nữa thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Nói về các cô gái đi, thì bạn nghĩ các cô gái nên đối diện với tình yêu của những chàng trai chưa trưởng thành như thế nào?

Tôi cũng không dám chia sẻ nhiều về cách mà mình đối diện hay xử lý vấn đề đâu. Tại vì mỗi người sẽ cần phải có một trải nghiệm riêng để biết bản thân mình là ai nên Bảo Anh chỉ mong muốn là chúng ta chỉ cần làm thật tốt những thứ chúng ta đang làm và học cách chấp nhận rằng trong cuộc đời không có một người nào hoàn hảo cả. Bản thân chúng ta cũng không hoàn hảo nên chúng ra chỉ cần chấp nhận để chúng ta có được người chúng ta cảm thấy phù hợp nhất thôi.

Câu đó có nghĩa là chúng ta cũng phải trải qua, vào trường hợp đó rồi mới biết là phù hợp hay không?

Thì tất nhiên rồi.

Chứ không phải là có những câu chuyện người ngoài thấy không phù hợp khuyên mình thì mình sẽ không nghe mà vẫn đâm đầu vào?

Mỗi người sẽ phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình chứ. Mình phải trải qua rồi mới có bài học. Còn nếu nhưmình nghe người ta là à cái này không được đâu, xong rồi mình làm theo, lỡ nó được mình lại đi trách ngược lại người khác thì sao. Quan trọng là cuộc đời của mình thì mình vẫn phải tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với những cái quyết định của mình thôi.

Nghe thì có vẻ "cô ấy của anh ấy" là một ca khúc buồn, nhưng mà rõ ràng nó không buồn như những ca khúc trước đây của Bảo Anh như "Trái tim em cũng biết đau". Từ đâu mà Bảo Anh có những sự thay đổi này?

Bảo Anh muốn mọi người hãy trải qua nỗi buồn nó đẹp hơn vì nỗi buồn là cội nguồn để ta biết đâu là niềm vui. Nhưng mà Bảo Anh muốn mọi người đừng có truỵ quá. Truỵ quá thì nó cũng hơi mệt, đúng không? Tôi muốn trải qua cảm xúc buồn đừng có bị đau khổ và vật vã quá. Vì cuộc sống mà, mình được sống đã là một niềm vui rất lớn rồi.

Có thể hiểu là "Trái tim em cũng biết đau" là tan nát còn "cô ấy của anh ấy" nó chỉ tan thôi. Có nghĩa là mình đã rút ra bài học để nỗi đau sau này của mình nó nhẹ nhàng lại, nó trải qua dễ dàng hơn trước?

Với Bảo Anh thì bây giờ 30 tuổi rồi, mình cũng trải qua nhiều thứ và rút ra rất nhiều bài học. Chỉ có điều là mình học được hay không lại là chuyện khác nữa. Có nhiều người rút ra nhiều kinh nghiệm lắm nhưng cũng lại đi vào vết xe đổ của mình tiếp. Quan trọng là khi gặp vấn đề nào đó, mình nên chậm lại để giải quyết chứ không nên kiểu quá nhanh. Ngày xưa còn trẻ, Bảo Anh sẽ giải quyết vấn đề rất nhanh, còn bây giờ bị chậm hơn, kiểu giảm đi một nửa luôn, chậm lại để biết rằng quyết định đó của mình nó đúng với con người mình nhất.

Giữa ballad và dance thì đâu mới thật sự là đam mê của Bảo Anh, còn đâu là cái mà bạn nghĩ à mình làm chán rồi, thị trường đang cần thế này, mình sẽ làm theo thị trường?

Bảo Anh từng chia sẻ rất nhiều lần rồi là con người sẽ có những giai đoạn, trong một ngày thôi nha. Một ngày sẽ có lúc buồn có lúc vui thì trong âm nhạc cũng sẽ vậy, có những bài buồn và cũng sẽ có những bài sôi động hơn. Nó như là một phần của cuộc sống mình vậy đó. Màu sắc âm nhạc nào có như thế nào thì quy cho cùng nó vẫn là âm nhạc thôi. Tôi đều cảm thấy thích và muốn thử nhiều thể loại khác nhau.

Ví dụ như mọi người thấy Bảo Anh thành công ở những bài ballad nhưng lúc đi diễn sự kiện bên ngoài, tôi lại thấy mọi người thích Như lời đồn hơn. Mọi người cảm thấy muốn enjoy (tận hưởng), muốn vui nhiều hơn. Tôi muốn trong bất kỳ giai đoạn nào, trong bất kỳ cung bậc cảm xúc nào của khán giả, mọi người cũng có thể tìm đến Bảo Anh. Mọi người đau khổ, buồn bã sẽ tìm đến dòng nhạc ballad. Khi mọi người cảm thấy vui vẻ thì vẫn sẽ có những ca khúc như Như lời đồn hay là Lười yêu để nghe. Có thể hơi tham lam tí xíu nhưng mà đó là mong muốn của mình.

Hát những ca khúc buồn về tình yêu, bạn có sợ câu "bài vận vào người" không?

Thật ra không hát nó vẫn vận đấy. Nó vận là nó vận chứ không phải cứ hát mới vận. Nhưng điều mà tôi cảm thấy đúng là chúng ta phải đồng cảm với ca khúc đó, thì mới có thể hát lên được những lời tự sự khiến cho khán giả hiểu được rằng là họ cũng đang được đồng cảm. Nếu người nghệ sĩ mà họ không có nhiều sự đồng cảm, không có lòng trắc ẩn và cũng chưa trải qua những điều đó thì đôi khi mình chưa thể thể hiện được những ca khúc sâu sắc nhiều hơn.

Bảo Anh của 10 năm trước hát Anh muốn em sống sao nó khác với Bảo Anh của 10 năm sau hát Anh muốn em sống sao. Đó là do trải nghiệm, hành trình, sự thấu hiểu của mình về câu chuyện trong cuộc sống nó khác đi thôi.

Cho đến tận bây giờ bạn cảm thấy mình đã làm tốt điều gì và điều gì cần thay đổi để tốt hơn nữa?

Với một người cung Xử Nữ như Bảo Anh thì khá cầu toàn nên lúc nào mình cũng cảm thấy nó chưa đủ hoàn hảo. Nhưng chính vì nhận biết được điều đó, cho nên mình tự nói với bản thân: "Ồ thật ra, mình đã cố gắng rất nhiều và mình đã cố gắng trong khả năng của mình rồi". Và những gì mình đang đạt được ở hiện tại, nó là tất cả sự cố gắng cũng như những gì ơn trên đã cho mình.

Bảo Anh luôn biết ơn về hành trình đã qua. Khi mà có thời gian nằm chiêm nghiệm, tôi nhận ra mình chỉ muốn là người phục vụ âm nhạc đến cho khán giả thôi. Mình không muốn những gì đao to búa lớn. Tôi chỉ muốn mình là người ở trong lòng khán giả, là người làm âm nhạc, đơn giản chỉ là rất yêu âm nhạc. Muốn cận kề mọi người để mà đâu đó khi mọi người có cảm xúc gì, muốn có người đồng cảm thì sẽ được đồng cảm.

Mới gần đây, tôi thấy có một bạn gửi cho mình một clip hát Từng là của nhau và chia sẻ: "Thật sự đây là ca khúc chữa lành cho em trong giai đoạn này". Thế là mình biết ngay bạn ấy mới vừa chia tay người yêu. Nhưng mà mình cảm thấy hạnh phúc vì mình đã đồng hành cùng các bạn và có thể như bạn nói, đã ôm ấp cảm xúc lúc đó của bạn để bạn có thể vượt qua giai đoạn đó chẳng hạn. Đối với mình đó là điều hạnh phúc nhất khi mà được làm nghề.

Khi nghe ca khúc 20 25 30, tôi nghĩ đó là hành trình của bạn mà để lại nhiều kí ức nhất, sẽ khiến người nghe liên tưởng như vậy?

Thật ra đây là ca khúc Bảo Anh dành tặng riêng cho các bạn khán giả đã đồng hành cùng mình gần 10 năm qua. Cả một hành trình 10 năm, các bạn cũng trải qua các giai đoạn tình yêu nó giống như thế và Bảo Anh tin rằng ca khúc cũng sẽ ôm ấp các bạn như vậy. Và tôi cũng không khác gì các bạn, mình cũng trải qua độ tuổi đó. Độ tuổi 20 - 25 rồi đến bây giờ là 30 thì mình thấy mình cũng đồng cảm.

Những giai đoạn, những độ tuổi đó cũng khá là giống. Tất nhiên nó không phải là giống hoàn toàn, y chang y xì như vậy nhưng mà có một chút mình thấy mình ở trong đó và các bạn cũng sẽ nhìn thấy các bạn ở trong đó. Nên là đó là lí do Bảo Anh đã chọn ca khúc này.

Để chuẩn bị cho show Gala Nhạc Việt Live, bạn đã chuẩn bị những gì?

Bảo Anh nghĩ rằng mình cứ là mình nhất. Mình cứ đến với khán giả của mình như những gì mà mình đã từng nghĩ và từng mong muốn. Đó là âm nhạc gần gũi, tự sự khiến cho mọi người được trải lòng trong ca khúc đó. Và mình cũng được trải lòng mình ra với khán giả của mình. Đó sẽ là một cái gì đó nó ấm cúng, đơn giản, gần gũi, chân thật. Và tôi cũng mong là đêm diễn sẽ là lúc mọi người cùng nhau có một kỷ niệm đẹp để Bảo Anh có thể chia sẻ với khán giả của mình về E.P mới cũng như về hành trình mà mình đã trải qua.

Tại sao bạn lại nhận lời tham gia Gala Nhạc Việt Live?

Tôi đã biết anh Trung (đạo diễn chương trình) từ lúc thi Tiếng ca học đường cơ. Thi Tiếng ca học đường xong mới thi The Voice. Lúc đó thì anh Trung cũng có chia sẻ với báo chí là anh có ý định làm Gala Nhạc Việt Live nhưng rất lâu rồi chưa có thực hiện được. Sẵn lúc này Bảo Anh ra E.P không biết nên vui hay buồn thì Gala Nhạc Việt Live sẽ tổ chức một show để mình chia sẻ album mới của mình. Tôi mong rằng sau đêm nhạc của Bảo Anh thì Gala Nhạc Việt Live sẽ tiếp tục là nơi để ra mắt sản phẩm hoặc làm những buổi gặp gỡ khán giả một cách thân tình nhất.

Có thể nói khán giả luôn có những ý kiến tiêu cực cho ca sĩ và nghệ sĩ biểu diễn, đây có phải bài toán mà Bảo Anh và Gala Nhạc Việt Live phải giải quyết?

Với cá nhân mình thì tôi chỉ muốn đây là buổi mà mình có thể chia sẻ với những khán giả thân tình của mình về E.P mới. Thật ra, tôi chưa có ý định làm liveshow hay gì đó quá hoành tráng đâu. Và tôi tin rằng khi mà mình làm với tâm thế một người nghệ sĩ chân thành đến với khán giả thì tất cả những gì mà mọi người nói là khắt khe hay khó khăn này kia, tôi sẽ nghĩ nó rất tích cực.

Bảo Anh nghĩ rằng nếu như khán giả đã bỏ tiền ra mua vé đến để gặp mình thì đó là những người đã rất yêu thương mình rồi. Và họ chỉ cần nghe thứ âm nhạc họ từng yêu mến. Còn về phía nhà sản xuất Gala Nhạc Việt Live thì tôi nghĩ rằng mọi người nên hỏi xem anh Trung đang muốn gì thì sẽ rõ hơn Bảo Anh vì tâm thế của người nghệ sĩ khác với suy nghĩ của nhà sản xuất. Tôi nghĩ vậy.

Cách đây không lâu chuyến lưu diễn ở nước ngoài của Bảo Anh live ca khúc "cô ấy của anh ấy" trên sân khấu nhận ý kiến trái chiều thì Bảo Anh thấy điều này thế nào?

Bảo Anh cũng có xem và thấy âm thanh ở fancam thì nó sẽ ổn định hơn rất nhiều. Vì ở đó là livestream nên mọi người cũng biết chất lượng của bữa livestream thực tế thì nó sẽ hơi...

Hôm đó, tôi có xem lại thì nó cũng không được giống như ở hiện trường đâu. Hiện trường âm thanh ở sân khấu đó là nơi có âm thanh hay nhất rồi. Tại vì thường ở bên Mỹ gọi là đạt được tới chất lượng âm thanh đó thì không phải số nhiều đâu.

Nhưng tôi nghĩ là do đường truyền thôi. Tôi có nghe lại ở những bản fancam thì thấy vẫn Ok, vẫn tốt. Còn mọi người thấy hôm đó Bảo Anh mệt do di chuyển hay là này kia kia nọ thì mình cũng không nên nói tới nhiều. Thật ra nó cũng chỉ là lí do thôi.

Giống như có một câu của anh Đen Vâu mà Bảo Anh khá tâm đắc đó là: "Mọi người chỉ quý mật chứ đâu quý con ong" đâu đúng không? Thật ra, nó rất trần trụi như vậy. Và đó là lí do Bảo Anh yêu âm nhạc của Đen Vâu rất nhiều và Đen Vâu cũng là một trong những người mà có ảnh hưởng tới mình rất là lớn trong cách làm nghề.

Và mình nghĩ là mình cũng không nên than vãn về sức khoẻ của mình. Mình đã nhận lời đi làm, đi biểu diễn thì phải làm tốt cái phần của mình. Còn việc đường truyền hay nơi này nơi kia thì nó chỉ là cái khách quan thôi. Và tôi mong là với Gala Nhạc Việt Live, mọi người sẽ đến và nghe Bảo Anh hát những ca khúc trong suốt sự nghiệp 10 năm qua. Tôi nghĩ đó là điều rất ấm áp dành cho Bảo Anh và những khán giả yêu thương mình.

Bảo Anh chia sẻ sau khi lưu diễn ở Mỹ

Sẵn đang nói tới Đen, về Đen và âm nhạc của Đen thì liệu có sản phẩm nào kết hợp giữa Đen và Bảo Anh trong thời gian sắp tới hay không?

Thật ra cái gì cũng phải có sự phù hợp thì mình mới nên có sự kết hợp. Tôi cũng đứng chung sân khấu với anh Đen một lần rồi. Và đối với Bảo Anh, anh Đen là một người nghệ sĩ mà mình quý về cách suy nghĩ, lối sống cũng như là cách anh đang làm nghề. Mình cũng không ngại thể hiện là mình rất yêu quý anh Đen.

Bảo Anh cũng đã đến show của anh Đen để xem. Nhưng mà không được xem show trực tiếp vì khi anh Đen diễn thì mình cũng phải bay nước ngoài diễn, cho nên là đã xem hôm rehearsal. Mình nghĩ rằng anh Đen đã chạm đến cái góc nào đó trong tâm hồn mình rất sâu sắc.

Cảm ơn những chia sẻ của Bảo Anh!