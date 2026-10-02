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Báo Anh: Nga có ít nhất 3 lý do để tấn công châu Âu

Bạch Dương
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Theo tờ Financial Times (FT) của Anh, Nga hiện có ít nhất 3 lý do để leo thang cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại châu Âu.

- Ảnh 1.

Tờ báo này lưu ý các chính trị gia châu Âu hiện đang gấp rút tìm cách kiềm chế Nga khi nhận thấy Nga có 3 lý do để tấn công.

"Thứ nhất, nhiều nhà sản xuất vũ khí châu Âu cung cấp vũ khí cho kẻ thù của Nga và một số cơ sở củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng của Ukraine nằm trên lục địa châu Âu. Điều này đã biến EU thành hậu phương đáng tin cậy của Ukraine", tờ Financial Times nêu lý do đầu tiên.

Để phát triển luận điểm của mình, tác giả nhấn mạnh lý do thứ hai là sự trả đũa. Chính phủ Nga thừa nhận nhiều binh sĩ của họ đã thiệt mạng bởi vũ khí và đạn dược do châu Âu cung cấp hoặc chi trả, cũng như sử dụng thông tin tình báo do NATO tiết lộ với Ukraine.

"Cuối cùng, Nga hy vọng người dân châu Âu sẽ quay lưng lại với Ukraine, khi chính phủ của họ chịu áp lực từ những cử tri thờ ơ với số phận của Ukraine", tờ báo này nêu ra lý do thứ ba.

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Nga liệu có phát động cuộc tấn công trả đũa nhằm vào châu Âu?

Khi bàn về các biện pháp trả đũa có thể của châu Âu, bài báo nhấn mạnh nhiều chính trị gia đang kêu gọi hành động tấn công trực tiếp, cho rằng người Nga chỉ hiểu ngôn ngữ của sức mạnh.

Nhưng trong trường hợp đó, như tờ FT lưu ý, cả hai bên sẽ chỉ cách một bước nữa là đến thảm họa gây thương vong lớn, làm thay đổi thế giới, trong khi có những cách khác để giải quyết thách thức từ Nga một cách hiệu quả, dứt khoát và có chủ đích.

"Châu Âu có thể khéo léo truyền đạt với Nga rằng mọi hành động thù địch đều sẽ có hậu quả và mọi cuộc tấn công của Nga sẽ dẫn đến việc EU tăng cường hỗ trợ cho các hoạt động của Ukraine", tờ FT khuyến nghị.

Tóm lại, tác giả bài báo nhấn mạnh châu Âu có thể cố gắng sử dụng điều này như một đòn bẩy để lôi kéo Nga vào các cuộc thảo luận về biện pháp hạn chế một cuộc chiến tranh hỗn hợp.

"Sự hoài nghi là điều dễ hiểu đối với các chuyên gia NATO, những người có thể tin rằng các cuộc đàm phán như vậy sẽ chỉ lãng phí thời gian.

Tuy nhiên, bất chấp nguy cơ thất bại, cần phải xem xét khả năng thuyết phục người Nga hạn chế hành động của họ bằng cách hành động từ vị thế mạnh", tờ FT kết luận.

Theo Financial Times
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châu âu

Financial Times

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NATO

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