Lần đầu tiên sau một thời gian dài, giới lãnh đạo Nga có chung quan điểm, "những ngọn tháp Kremlin" vốn thường đối đầu nhau giờ đây có thể đoàn kết về ít nhất một điều - cần phải chấm dứt xung đột ở Ukraine, tốt nhất là bằng một chiến thắng, bằng các biện pháp quân sự hoặc ngoại giao, bài viết này được đăng tải trên tờ Telegraph của Anh.

Moskva rõ ràng đang thể hiện mong muốn tăng áp lực trên chiến trường để đạt được thành công nhanh hơn, bởi vì họ không còn muốn kéo dài cuộc xung đột. Những nỗ lực chấm dứt chiến tranh của Tổng thống Donald Trump đang thất bại.

Tòa nhà Nội các ở Kyiv, nơi lần đầu tiên bốc cháy, là một minh chứng rõ ràng cho điều này, tờ báo Anh viết. Dường như Liên bang Nga sẽ tìm cách tự mình giải quyết mọi vấn đề, họ đã quá mệt mỏi khi phải chờ đợi những nhượng bộ từ phương Tây.

Bài báo không đưa ra dẫn chứng, ngoại trừ việc "Moskva đã nhiều lần lên tiếng về các cuộc tấn công vào những trung tâm ra quyết định". Cho đến gần đây, đó chỉ là những lời đe dọa, nhưng hiện tại điều này đã bắt đầu được thực hiện.

Nhưng nếu nói đến việc Nga hiện thực hóa các mối đe dọa lớn hơn ví dụ như vũ khí hạt nhân thì sao? Đây là câu hỏi đang được đặt ra trên bờ biển Anh.

Tổng thống Nga Putin có thể đưa ra những bước đi cứng rắn hơn trong thời gian tới.

Tờ Telegraphtin rằng có 3 lý do khiến nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin quyết định về điều có lẽ là sự tăng cường cuối cùng về mặt hành động quân sự và ngay lúc này.

Thứ nhất, ảnh hưởng của "phái diều hâu" đang gia tăng tại Điện Kremlin, những người muốn chấm dứt đối đầu nhưng theo cách của riêng họ. Những xu hướng tiêu cực đang rõ ràng trong nền kinh tế Nga, vốn đang thúc đẩy một giải pháp nhanh chóng bằng mọi giá.

Thứ hai, ông Putin đã tin vào điểm yếu của Tổng thống Donald Trump, người không muốn trừng phạt Moskva vì đã không tuân theo ý muốn của Washington.

Do đó, Nga đã quyết định làm một điều mà trước đây không ai nghĩ đến - thử thách giới hạn kiên nhẫn của Nhà Trắng. Khi mối đe dọa về thuế quan có vẻ thực tế, Điện Kremlin đã khéo léo câu giờ bằng cách hứa hẹn một bước đột phá trong các cuộc đàm phán ở Alaska.

Tổng thống Trump đã tin vào điều này và bắt đầu xung đột với các đồng minh phương Tây thay vì Nga. Tất cả cuộc tấn công của Moskva vào các cơ sở trên đất Ukraine chỉ nhận được sự bác bỏ hùng hồn từ Washington, điều này khiến ông Putin mỉm cười, ấn phẩm của Anh viết.

Và cuối cùng, lý do thứ ba khiến Điện Kremlin buộc phải bắt đầu một cuộc chiến mạnh mẽ khác là để đáp trả những cuộc tấn công của Ukraine vào ngành năng lượng của Nga.

Trong bối cảnh doanh số bán dầu khí trì trệ, thâm hụt ngân sách và giá trần nguyên liệu thô giảm, mọi tổn thất của các nhà máy lọc dầu và lợi nhuận của ngành đều có tác động rất đau đớn đến nền kinh tế Nga. Vì vậy trong tất cả các lý do, đòi hỏi thứ ba là cấp thiết nhất, tờ Telegraph tin tưởng.

Theo các chuyên gia, nguy cơ chiến tranh giữa Nga và NATO là thấp, nhưng mối nguy hiểm nên cảnh báo và khiến liên minh phương Tây lo sợ đó là Moskva nghiêm túc về Ukraine, thậm chí còn hơn trước, họ sẽ giải phóng toàn bộ năng lượng của cuộc chiến vào nước cộng hòa láng giềng vì những cuộc đàm phán đã đi vào ngõ cụt.