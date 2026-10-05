Báo Anh dự đoán tuyển Việt Nam “ôm hận” trước Malaysia, trắng tay ở FIFA ASEAN Cup

Trang từ nước Anh nghiêng về khả năng tuyển Việt Nam sẽ thất bại trước Malaysia ở trận đối đầu chiều nay (5/10).

Vào lúc 16h00 hôm nay (5/10), tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia để tranh hạng 3 tại FIFA ASEAN Cup.

Trang của Anh dự đoán Malaysia sẽ đánh bại tuyển Việt Nam

Nguồn quốc tế đáng chú ý bậc nhất là The Stats Zone, đăng bài nhận định về cặp đấu này. Trang này cho rằng Malaysia có lợi thế nhờ hàng thủ chưa thủng lưới tại giải, trong khi tuyển Việt Nam dù hàng công tốt nhưng có thể gặp khó trước hệ thống phòng ngự của Malaysia. The Stats Zone còn đưa ra dự đoán rằng “Hổ Mã Lai” sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

The Stats Zone phân tích: “Mặc dù không để thủng lưới bàn nào trong suốt giải đấu, điều đó vẫn không đủ để Malaysia đứng đầu bảng. Họ buộc phải chấp nhận vị trí thứ hai với 7 điểm, có hiệu số bàn thắng bại giống hệt Indonesia nhưng ghi được ít bàn thắng hơn. Trận thắng đậm 6-0 trước Singapore trong trận đấu cuối cùng càng khiến người hâm mộ Malaysia thêm thất vọng.

Tuyển Việt Nam giành được 6 điểm, với trận thua trước Thái Lan nằm giữa hai chiến thắng trước Philippines và Pakistan. Nhưng việc đánh bại hàng phòng ngự của Malaysia sẽ là một nhiệm vụ khó khăn.

Mặc dù hàng công của Việt Nam rất mạnh, nhưng Malaysia lại có hàng thủ đủ tốt để kiềm chế họ và điều đó có thể rất quan trọng, và người ta kỳ vọng Malaysia sẽ ghi bàn ít nhất một lần. Do đó, đặt cược vào Malaysia có vẻ là lựa chọn hợp lý. Chúng tôi dự đoán Malaysia sẽ giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam”.

Trang của nước Anh nghiêng về chiến thắng cho Malaysia.

Báo Indonesia lại nghiêng về chiến thắng cho tuyển Việt Nam

Trái ngược với The Stats Zone thì trang Bola của Indonesia lại nghiêng về một chiến thắng sát nút cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Bola đưa ra cả phong độ, lịch sử đối đầu, đội hình dự kiến của hai đội. Khi dự đoán về kết quả trận đấu, Bola nhận định:

“Malaysia bước vào trận đấu này sau chiến thắng 6-0 trước Singapore ở trận đấu cuối cùng của bảng A. Tuy nhiên, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên một cuộc cạnh tranh khó khăn cho đội bóng trong trận tranh hạng ba tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Việt Nam có cơ hội kết thúc giải đấu với chiến thắng sau khi giành được kết quả tích cực trong trận đấu cuối cùng của bảng B. Trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra căng thẳng, với cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn.

Dự đoán tỷ số: Malaysia 1-2 Việt Nam”.

Bola lại nghiêng về một chiến thắng cho Việt Nam.

Về đội hình dự kiến, Bola lựa chọn các vị trí gồm: Patrik Lê Giang, Leygley Adou, Xuân Mạnh, Thành Chung, Jason Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Đình Bắc, Williams Lee Minh Hoàng và Hai Long.

Theo thống kê, tuyển Việt Nam bất bại trước Malaysia suốt 12 lần đối đầu gần nhất trong đó thắng tới 11 trận, hoà 1. Tuy nhiên, ở trận đấu hôm nay, trong khi Malaysia có lực lượng gần như mạnh nhất (ngoại trừ một số cầu thủ nhập tịch bị treo giò) thì tuyển Việt Nam vắng một số vị trí chủ chốt như tiền đạo Xuân Son, các tiền vệ Hoàng Hên, Quang Hải…

Do thiếu hụt về lực lượng và phong độ không quá ấn tượng trong những trận vừa qua, tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ gặp khó khăn rất lớn khi phải chạm trán Malaysia ở trận đấu chiều nay.