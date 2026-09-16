Báo Ả Rập khen ngợi U23 Việt Nam, HLV U23 Kuwait mừng ra mặt với 1 điểm, nhắc tên HLV Kim Sang-sik

Dù không giành chiến thắng, U23 Việt Nam vẫn nhận được sự đánh giá tích cực từ truyền thông quốc tế sau trận ra quân tại ASIAD 2026.

“U23 Việt Nam đã nhập cuộc đầy mạnh mẽ và sớm tạo ra những cơ hội ngay từ những phút đầu. Tiêu biểu nhất là tình huống ở phút thứ 8, khi Nguyễn Lê Phát liên tục dứt điểm vào cột dọc rồi xà ngang khung thành U23 Kuwait”, tờ Arab Times mở đầu bài viết về trận đấu vào tối qua (15/9).

Trong khi đó, tờ Aljarida của Kuwait đánh giá: “Đây là một trận đấu căng thẳng. Cả hai đội đều cho thấy sự thận trọng và có cơ hội của riêng mình. U23 Kuwait đã vươn lên dẫn bàn ở phút 78, nhưng rồi U23 Việt Nam cũng rất bản lĩnh khi gỡ hòa chỉ 2 phút sau đó”.

U23 Kuwait may mắn thoát thua khi U23 Việt Nam liên tục dứt điểm trúng xà ngang và cột dọc.

Trên thực tế, đây là trận đấu mà U23 Việt Nam đã tung ra tới 27 pha dứt điểm nhưng thiếu may mắn khi bóng có tới 5 lần tìm trúng xà ngang và cột dọc.

Sau trận, HLV Đinh Hồng Vinh bày tỏ sự tiếc nuối: “Trận đấu này là một điều đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Rất nhiều cơ hội, chúng tôi có 27 cú sút, trong đó có 6 cú trúng đích nhưng chỉ có 1 bàn thắng. Chúng tôi sẽ xem băng để phân tích, đồng thời có những buổi tập để làm sao cải thiện tốt hơn”.

HLV Đinh Hồng Vinh tiếc nuối với trận hòa trước U23 Kuwait.

Trong khi đó, HLV U23 Kuwait hài lòng với 1 điểm.

Về phía U23 Kuwait, HLV David Doniga bày tỏ niềm vui với 1 điểm có được. Ông nói:

"Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến các cầu thủ vì nỗ lực của họ khi giúp U23 Kuwait hòa U23 Việt Nam. Chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào về đội bóng đã cống hiến hết sức mình đem về niềm vui cho đất nước.

U23 Việt Nam đã giành hạng Ba giải U23 châu Á 2026. Đó là điều thể hiện sức mạnh của họ. Đội bóng này chơi tốt, tốc độ, mạnh mẽ, có kỹ thuật. Họ gây ra sức ép lớn, tạo ra nhiều cơ hội với lối chơi đã định hình từ nhiều năm trước.

Tôi biết HLV Kim Sang-sik quản lý cả ĐTQG và U23 Việt Nam. Điều đó giúp các cầu thủ thi đấu có chung ý tưởng. Rất khó để đối đầu với U23 Việt Nam trong khi U23 Kuwait chỉ có 5 ngày chuẩn bị, còn đối thủ đã gắn bó với nhau trong quãng thời gian dài”.

Theo lịch, vào ngày 18/9, U23 Kuwait sẽ chạm trán U23 Uzbekistan, còn U23 Việt Nam đọ sức với U23 Philippines.