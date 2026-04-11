Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, ở phường Cát Lái, TP.HCM), Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1992, ở xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng) và 8 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021 đến tháng 11/2022, Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo các cá nhân thành lập pháp nhân công ty rồi với mô hình hoạt động tổ chức hội thảo, hội nghị, đưa ra các thông tin không có thật về các loại hình đầu tư, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn, hợp tác đầu tư vào công ty, mua cổ phiếu chưa niêm yết, quảng bá bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép.

Tổng số tiền Vũ Đức Tĩnh và các cá nhân đã huy động là 572 tỷ đồng nhưng sau đó không thực hiện theo cam kết và chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân. Hiện, các bị can chưa khắc phục hậu quả với số tiền chiếm đoạt là 497 tỷ đồng của 5.368 nhà đầu tư.

Cụ thể, bị can Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Bankland (Công ty Bankland), Công ty Cawiho, Công ty GBF. Thực tế 3 Công ty trên không có hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ hoạt động theo hình thức đa cấp, huy động tiền của các nhà đầu tư sau để trả lãi cho nhà đầu tư trước.

Hai bị can Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như.

Mặc dù không đứng tên trong danh sách cổ đông các công ty, nhưng Tĩnh tự nhận là cố vấn cấp cao, chỉ đạo, điều hành hoạt động của cả 3 công ty này.

Sau khi thành lập, Tĩnh chỉ đạo các Chủ tịch HĐQT và Giám đốc của 3 công ty tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình đầu tư để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn hợp tác đầu tư vào công ty, mua cổ phiếu chưa niêm yết trên thị trường, đồng thời tuyên truyền, quảng bá bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép đầu tư, trong đó có dự án bất động sản tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín (cũ), Hà Nội.

Để quản lý được tài sản và dòng tiền chiếm đoạt của các nhà đầu tư, Tĩnh bàn với các bị can Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Đức Minh thực hiện việc quản lý, đứng tên các tài sản được hình thành từ nguồn tiền của các nhà đầu tư nộp vào Công ty Bankland để Tĩnh quản lý, điều hành.

Để huy động vốn, Công ty Bankland soạn thảo Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh, có nội dung Công ty Bankland hợp tác với nhà đầu tư cùng kinh doanh, tạo ra lợi nhuận để cùng phân chia; ngành nghề kinh doanh: Bất động sản, du lịch, tư vấn thiết kế, thi công công trình, xuất nhập khẩu, kinh doanh mua bán ô tô, sản phẩm công nghệ....

Thực tế, Công ty Bankland không có hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề đó, bản chất là hợp đồng huy động vốn không có tài sản đảm bảo để hưởng lãi suất kỳ hạn từ 6-72 tháng, trả lãi theo ngày với mức lãi suất từ 3% - 5,1%/tháng (lên đến 43,2%/năm).

Ngoài ra, để huy động được nhiều người tham gia nộp tiền, các bị can thường xuyên ra thông báo chương trình ưu đãi, khuyến mại, kích cầu với các quà tặng có giá trị lớn (không kể lãi suất đã cam kết): tặng % lãi suất, tặng vàng, tặng sổ đỏ, tặng ô tô, tặng xe máy SH, tặng điện thoại Iphone, tặng chuyến du lịch...

Trên thực tế, các nhân viên và nhà đầu tư chỉ được nhận lương, thưởng, lãi suất từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022. Từ tháng 6/2022 đến tháng 10/2022, họ không còn được trả lương, thưởng, quà tặng theo cam kết.

Cáo trạng xác định, tại Công ty Bankland, từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2022, các bị can Vũ Đức Tĩnh, Nguyễn Thị Như, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt tổng số tiền là 479 tỷ đồng của 5.291 bị hại, thông qua hình thức huy động vốn với lãi suất cao, bán cổ phiếu chưa được niêm yết và bán các dự án không có thật.

Các bị can trả lại cho các bị hại với tổng số tiền là 28 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 451 tỷ đồng.

Tại Công ty Cawiho, các bị can Vũ Đức Tĩnh, Tạ Văn Cương, Ninh Đại Dương, Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt tổng số tiền là 88 tỷ đồng của 59 bị hại; đã trả lại 45 tỷ đồng và còn chiếm đoạt 42 tỷ đồng.

Tại Công ty GBF, Vũ Đức Tĩnh, Vũ Hồng Quân, Kiều Văn Hoạch, Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt tổng số tiền là 4 tỷ đồng của 18 bị hại, đã trả lại 966 triệu đồng, còn chiếm đoạt 3,3 tỷ đồng.

Trong đó, Vũ Đức Tĩnh là người chỉ đạo việc thành lập và điều hành các công ty, Nguyễn Thị Thanh Vân là kế toán trưởng của 3 công ty. Tĩnh và Vân đã chiếm đoạt của 5.368 bị hại với tổng số tiền là 572 tỷ đồng, mới trả lại 75 tỷ đồng và còn chiếm đoạt 497 tỷ đồng.