Bánh Mì Huynh Hoa và Bún Nước Tương Healthy: Hai chiến lược chinh phục ngôi Quán quân Giải đấu quán đỉnh

Dù khác biệt về quy mô và hành trình phát triển, Bánh Mì Huynh Hoa và Bún Nước Tương Healthy vẫn tạo dấu ấn tại Giải đấu Quán Đỉnh nhờ chất lượng món ăn và sự ủng hộ từ khách hàng.

Thương hiệu 35 năm tuổi vẫn tìm cách thu hút thêm khách hàng mới

Ra đời từ năm 1989, Bánh Mì Huynh Hoa đã trở thành một trong những thương hiệu bánh mì quen thuộc của người dân Sài Gòn lẫn du khách. Hơn 35 năm phát triển, dù đã xây dựng được lượng khách hàng ổn định, thương hiệu vẫn tìm cách tiếp cận thêm những nhóm thực khách mới, đặc biệt trên các kênh trực tuyến. Việc tham gia Giải đấu Quán Đỉnh là một trong những bước đi đó.

"Đây không chỉ là một cuộc tranh tài, mà còn là cơ hội để thương hiệu mở rộng độ phủ, gia tăng kết nối với cộng đồng yêu ẩm thực và tiếp cận thêm nhiều khách hàng", cô Lê Kim Hoa, chủ thương hiệu Bánh Mì Huynh Hoa, cho biết.

Những ổ bánh mì đầy đặn với công thức quen thuộc đã làm nên tên tuổi Bánh Mì Huynh Hoa suốt hơn 35 năm

Bước vào cuộc thi, Bánh Mì Huynh Hoa tiếp tục lấy sản phẩm đã làm nên tên tuổi suốt hơn ba thập kỷ làm lợi thế. Quán tập trung duy trì hương vị quen thuộc với những ổ bánh mì đầy đặn với thịt nguội, chả, jambon, pate và bơ được chế biến theo công thức riêng. Đồng thời, Huynh Hoa chuẩn bị đủ nguyên liệu và đảm bảo chất lượng đồng đều khi lượng đơn tăng cao.

Bên cạnh sản phẩm, tệp khách hàng trung thành được tích lũy qua nhiều năm cũng trở thành một lợi thế của thương hiệu trong suốt cuộc thi. Thông qua các bài đăng trên mạng xã hội, chương trình ưu đãi và lời kêu gọi ủng hộ, Bánh Mì Huynh Hoa khuyến khích khách quen tiếp tục lựa chọn quán trong suốt các vòng thi, đồng thời tạo cơ hội để những khách hàng mới trải nghiệm sản phẩm.

Tham gia chương trình Giải đấu Quán Đỉnh là cách Bánh mì Huynh Hoa mở rộng độ phủ và tiếp cận thêm nhiều khách hàng

"Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, Huynh Hoa kết hợp truyền thông trên nhiều nền tảng và tung các chương trình ưu đãi với voucher giảm giá lên tới 50% để thu hút và khuyến khích khách hàng đặt đơn. Nhờ đó, nhiều khách hàng có thêm cơ hội trải nghiệm sản phẩm, còn chúng tôi cũng có dịp tri ân khách hàng đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Huynh Hoa" – cô Kim Hoa, cho biết.

Nhiều truyền thông sáng tạo được Bánh Mì Huynh Hoa triển khai nhằm thúc đẩy sự ủng hộ của khách hàng

Cách tiếp cận này không chỉ góp phần đưa Huynh Hoa đến ngôi Quán quân bảng Bánh mì, mà còn mang lại những kết quả tích cực sau chương trình. Bên cạnh lượng khách hàng trung thành vốn có, thương hiệu ghi nhận lượng khách hàng mới tăng vượt trội, đồng thời lượng tương tác trên các nền tảng mạng xã hội tăng gấp 3-4 lần so với trước khi tham gia Giải đấu Quán Đỉnh.

Quán online hơn một năm tuổi gia tăng nhận diện để tạo đà tăng trưởng

Nếu Bánh mì Huynh Hoa bước vào cuộc thi với lợi thế của một thương hiệu đã được nhiều thế hệ thực khách biết đến, Bún Nước Tương Healthy lại bắt đầu gần như từ con số 0 trên môi trường số.

Bún nước tương với nguyên liệu tươi mỗi ngày cùng công thức nước tương đặc trưng là điều giúp quán được các thực khách yêu thích

Quán nhỏ trên đường Nguyễn Thượng Hiền (TP.HCM) mới hoạt động hơn một năm và chủ yếu kinh doanh qua kênh trực tuyến. Điểm tạo nên dấu ấn của quán nằm ở món bún nước tương với công thức pha nước tương riêng, kết hợp cùng nguồn nguyên liệu tươi được lựa chọn mỗi ngày. Từ khâu chế biến đến đóng gói, quán đều chú trọng sự sạch sẽ và chỉn chu để món ăn vẫn giữ được chất lượng khi giao đến tay khách hàng.

Với một thương hiệu mới hoạt động hơn một năm, Giải đấu Quán Đỉnh trở thành cơ hội để Bún Nước Tương Healthy vừa tiếp cận thêm khách hàng, vừa mở rộng mức độ nhận biết.

Xuyên suốt chương trình, quán theo đuổi chiến lược vừa mở rộng nhận diện, vừa tạo động lực để khách hàng trải nghiệm và quay lại. "Chúng tôi kết hợp truyền thông trên Facebook, TikTok, triển khai các ưu đãi riêng theo từng giai đoạn, đồng thời tận dụng các hoạt động quảng bá trên GrabFood và sự đồng hành của KOL để nhiều khách hàng biết đến quán hơn. Quán cũng liên tục theo dõi phản hồi và điều chỉnh cách vận hành, nhằm đảm bảo chất lượng món ăn và trải nghiệm được duy trì ổn định suốt cuộc thi", anh cho biết thêm.

Quán kết hợp truyền thông trên mạng xã hội đồng thời tận dụng các hoạt động quảng bá trên GrabFood

Song song với việc thu hút khách hàng, anh Nhàn cũng chuẩn bị thêm nguồn lực và sắp xếp lại quy trình vận hành để đáp ứng lượng đơn tăng nhanh trong thời gian ngắn. "Mục tiêu của quán không chỉ là tạo ra nhiều đơn hàng trong ngày thi đấu, mà còn phải đảm bảo món ăn được chuẩn bị chỉn chu, giao đúng tiến độ và giữ được chất lượng khi đến tay người dùng", anh nói.

Những nỗ lực này sớm phản ánh vào kết quả kinh doanh của quán. Lượng đơn tăng liên tục trong thời gian diễn ra giải đấu khiến gian bếp luôn trong trạng thái tất bật, đội ngũ nhân sự phải phối hợp nhịp nhàng để vừa đảm bảo tiến độ, vừa giữ được chất lượng món ăn khi giao đến tay khách hàng. Theo anh Nhàn, doanh số của quán trong thời gian diễn ra chương trình tăng khoảng 100-200% so với trước đó.

Không chỉ có thêm khách hàng mới, lượng đơn hàng của quán vẫn tiếp tục tăng sau chương trình

Điều khiến anh ấn tượng hơn là sức mua không giảm ngay sau khi cuộc thi kết thúc. "Điều vui nhất là sau chương trình, doanh thu của quán vẫn duy trì cao hơn khoảng 30–40% so với trước khi tham gia. Tỷ trọng khách hàng mới trong tổng số khách của quán cũng tăng từ khoảng 55% lên đến 70%, cho thấy quán đã tiếp cận được thêm nhiều người dùng mới", anh Nhàn chia sẻ.

Hai điểm xuất phát, hai cách tiếp cận khác nhau, nhưng Bánh Mì Huynh Hoa và Bún Nước Tương Healthy đều cho thấy chất lượng sản phẩm vẫn là nền tảng để thu hút và giữ chân khách hàng. Giải đấu Quán Đỉnh trở thành cơ hội để mỗi thương hiệu phát huy lợi thế riêng, tiếp cận thêm người dùng và tạo thêm dư địa tăng trưởng trên nền tảng số.