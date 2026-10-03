Bảng tổng sắp huy chương Asiad ngày 3/10: Đoàn Việt Nam vượt Singapore sau tấm HCV ngoạn mục

Đoàn Việt Nam đã có tấm HCV thứ ba tại Asiad 2026.

Chiến thắng ngoạn mục trong trận chung kết trước Thái Lan giúp đội tuyển cầu mây Việt Nam giành HCV ở nội dung cầu mây 4 người nữ. Trong set đấu cuối cùng, dù có thời điểm bị đội bạn dẫn trước 3 điểm, nhưng các VĐV Việt Nam đã thi đấu bản lĩnh để ngược dòng chiến thắng với tỉ số 15-11.

Kết thúc ngày thi đấu 3/10, đoàn thể thao Việt Nam đã có 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ. Tấm HCV thứ ba giúp đoàn Việt Nam tăng liền 2 bậc, vượt qua Singapore và Tajikistan để leo lên vị trí thứ 19 trên bảng tổng sắp. Đây cũng gần như chắc chắn sẽ là thứ hạng cuối cùng của đoàn Việt Nam tại Asiad 2026. Bởi trong ngày 4/10 chỉ còn 2 bộ huy chương được trao trước khi Asiad bế mạc.