Băng tội phạm "nổi nhất" nào vừa bị Công an Đồng Nai đánh sập?

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, qua hơn một tháng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ, rất nhiều hành vi ảnh hưởng an ninh, trật tự.

Qua đó, công an tỉnh này đã tổ chức đấu tranh mạnh mẽ, tấn công bài trừ nhiều loại tội phạm nhất là cướp, cướp giật, trộm cắp. Đơn vị cũng đã; triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc có quy mô lớn, tỉ lệ điều tra khám phá án đạt 100%.

Bên cạnh đó, dịp Tết, việc đấu tranh quyết liệt với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo đã đưa đến hiệu quả nhất định; công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan trật tự an toàn giao thông, nhất là hành vi chở quá tải trọng và nồng độ cồn được đẩy mạnh.

Lính cơ động xử lý vụ việc thanh niên ôm bình gas cố thủ tại phường Long Bình, TP Biên Hòa ngày 3-2

Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trong 45 ngày thực hiện cao điểm vừa qua, đơn vị này đã triệt xóa, làm tan rã 15 băng nhóm với 86 đối tượng hoạt động phạm tội có tổ chức.

Theo ghi nhận, thời gian qua các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự cũng như ở các lĩnh vực khác tại Công an Đồng Nai có nhiều thay đổi, người dân đặt nhiều niềm tin khi công an tỉnh này có giám đốc mới, với một số vụ nổi bật mà người dân ghi nhận tinh thần quyết liệt từ Công an Đồng Nai.

Vụ thứ nhất là việc chặn đứng hoạt động "tín dụng đen" của nhóm giang hồ do Toàn "Đen" cầm đầu. Theo đó, chiều ngày 21-12-2019, một nhóm giang hồ khoảng hơn chục người do Đặng Quang Toàn SN 1981; tại Hải Phòng, tạm trú TP Biên Hòa, Đồng Nai) cầm đầu bất ngờ xông vào bệnh việc Tâm Hồng Phước trên đường Nguyễn Ái Quốc - TP Biên Hòa, khống chế ông Nguyễn Thế Thử, giám đốc bệnh viện để đòi tiền.

Tại đây, Toàn đã dùng bút nhọn đâm nhiều nhát vào người ông này, gây thương tích rồi lấy một cục tiền để trong ngăn kéo

Công an tỉnh Đồng Nai lúc này phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Bộ Công an đóng tại địa bàn, bao vây khu vực, khống chế 14 đối tượng đưa về trụ sở. Khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Toàn, cơ quan công an thu giữ được một số tang vật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Công an Đồng Nai kiểm tra tại một quán karaoke

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian xây dựng bệnh viện Tâm Hồng Phước, ông Thử có mượn của vợ chồng Toàn 550 triệu đồng.

Vợ chồng Toàn yêu cầu ông Thử ký giấy cam kết trả nợ đúng hạn, nếu chậm trễ thì sẽ chịu phạt thêm 25 triệu đồng/ngày cộng vào tiền gốc và lãi. Ông Thủ không trả được nợ, Toàn kêu đàn em đến bao vây bệnh viện đòi tiền, giật tiền trong ngăn kéo.

Vụ việc thứ hai là giải cứu một nữ bệnh nhân nghi bị giữ tại một phòng khám. Ngày 24-12-2019, chị T đến một phòng khám đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa đăng ký khám bệnh và đóng số tiền 740.000 đồng.

Tại đây, chị T được một bác sĩ (không rõ tên) khám, chấn đoán thai 5 tuần tuổi, chị T được cho đi xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm; bệnh nhân được hướng dẫn ký cam kết đồng ý làm các thủ thuật phá thai.

Sau khi được tư vấn, chị T. đồng ý gói dịch hút thai giá hai triệu đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện các thủ thuật hút thai, chị T. liên tục kêu đau, nhân viên tại đây tư vấn, thuyết phục chị sử dụng gói dịch vụ cao hơn.

Do lo sợ, chị T. đồng ý và sau đó được yêu cầu trả 19.130.000 đồng.

Khi khỏe lại, chị T. gọi điện thoại cho người nhà chuyển tiền vào tài khoản nhưng không được nên xin về nhà lấy nhưng phòng khám không chịu. Chị đã gọi điện cho công nan cầu cứu. Khi công an xuất hiện, đã lập hồ sơ về một số dấu hiệu sai phạm tại phòng khám này.

Cũng giữa tháng 12-2019, cảnh sát hình sự, cơ động của Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt, bất ngờ đột kích nhiều tụ điểm như Bar Cosmo, Bar VIC Beer Club và Karaoke Tuấn Thảo tại TP Biên Hòa và nhiều tụ điểm nhạy cảm khác tại các huyện, xử lý hàng loạt hành vi liên quan đến tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép.

Một vụ việc khác trong tấn công tội phạm được đánh giá cao của Công an tỉnh Đồng Nai là phá ổ làm giả nước tăng lực Number One.

Ngày 18-12-2019, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra, lập biên bản, niêm phong và tịch thu 350 thùng nước ngọt giả thương hiệu nước tăng lực Number One cùng nhiều phương tiện, công cụ tang vật tại địa bàn.

Roi điện tang vật được Công an Đồng Nai thu giữ trong một vụ án gần đây

Thời điểm trên, công an đã ập vào bắt quả tang cơ sở có hành vi làm giả thương hiệu nước uống tăng lực Number One tại khu phố 3A, phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có gần 1.600 thùng nước nguyên liệu chưa dán nhãn mác, 350 thùng nước ngọt giả thương hiệu nước tăng lực Number One thành phẩm cùng nhiều phương tiện, công cụ để làm giả.

Cơ quan chức năng xác định, cơ sở trên có khoảng 10 nhân công, thường xuyên đóng nhãn sản phẩm giả thương hiệu nước tăng lực Number One vào các chai nhựa có chứa nước màu vàng, sau đó đóng vào thùng loại 24 chai/thùng rồi đem bán ra thị trường.

Với việc lập các thành tích, Công an tỉnh Đồng Nai được ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai có Thư khen.