Bảng tiêu Tết khiến tất cả tức giận: Bên nội cho nhà 5 tỷ nên biếu 7 triệu, bên ngoại không cho gì nên thôi?!

Chỉ còn 2 ngày làm việc nữa, chúng ta sẽ chính thức nghỉ Tết. Thế nên tầm này, có lẽ công cuộc sắm Tết và cả kế hoạch tiêu Tết của nhiều gia đình cũng “hòm hòm” cả rồi. Tuy nhiên, cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây thì khác. Quan điểm cũng như cách tiêu Tết của họ khiến nhiều người “nhăn mặt” mà thốt lên: Không hiểu nổi nữa?!

Trong bức ảnh các khoản chi dịp Tết mà cô vợ chia sẻ, tất cả đều dồn sự chú ý vào gạch đầu dòng “biếu ông bà ngoại”.

Cô viết: “Nhờ các mom xem giúp em xem có giảm được khoản nào không ạ? Nói thêm là vợ chồng em ở với ông bà nội. Ông bà nội chăm 2 bé nhà em từ 1 tuổi đến giờ là 11 tuổi và 1 bé 6 tuổi nữa. Ông bà nội cũng cho nhà đất khoảng tầm 5 tỷ còn ông bà ngoại thì không chăm cháu, cũng không cho gì cả…".

Dưới phần bình luận, có người thở dài, có người bày tỏ sự bức xúc nhưng tất cả đều đồng tình: “Thương cho ông bà ngoại”.

“Nghĩ mà thương bố mẹ bạn này thật. Nuôi con gái lớn bằng chừng đó, gả con đi lấy chồng nhưng vì mình không giúp con chăm cháu, cũng không có nhà để cho con nên Tết nó không biếu mình đồng nào. Bản thân bạn này cũng làm mẹ, cũng có con, không biết sau này nếu con bạn cũng đối xử với bạn như cách bạn đang nghĩ về chính bố mẹ mình, thì bạn sẽ thấy sao nhỉ?” - Một người bày tỏ.

“Bố mẹ không cho nhà cho đất, không giúp trông con chăm con, nên Tết biếu bố mẹ 0 đồng. Tư duy như vậy thì không ai làm lại bạn rồi” - Một người thở dài.

“Số 0 nhìn lạnh lẽo và đáng sợ thật” - Một người viết.

“Ơ thế cứ không cho, không giúp là không biếu à? Thế tự nhiên bạn lớn được như bây giờ, thành người như bây giờ à? Thật sự chưa thấy ai đi lấy chồng mà đối xử với bố mẹ ruột như thế này cả! Xong lại còn hỏi có cắt giảm thêm được không? Sợ thật” - Một người bức xúc.

Bố mẹ có trách nhiệm phải mua nhà, “tặng” nhà cho con hay không?

Trước hết, cần tách bạch giữa tình thương và nghĩa vụ. Bố mẹ sinh con, nuôi con khôn lớn, cho ăn học đàng hoàng đã là một hành trình dài đầy trách nhiệm. Khi con trưởng thành, có công việc, có gia đình riêng, thì việc xây dựng cuộc sống tiếp theo nên dần thuộc về phần tự lập của con cái.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Nếu cha mẹ có điều kiện và sẵn lòng hỗ trợ mua nhà, hoặc có sẵn nhà để cho các con, đó là một món quà rất lớn, đáng trân trọng. Nhưng nếu họ không đủ khả năng tài chính, hoặc còn phải lo cho tuổi già, bệnh tật, thì việc không mua nhà cho con cũng hoàn toàn hợp lý. Không thể vì thế mà nghĩ cha mẹ mình “thiếu trách nhiệm” hay mình “không cần chăm sóc, báo hiếu”.

Chưa kể không ít người thuộc thế hệ trước đều đi lên từ hai bàn tay trắng, tích cóp cả đời mới có được chút tài sản. Số tiền đó đôi khi không chỉ là “của để dành” mà còn là tấm lưới an toàn cho tuổi già - giai đoạn mà thu nhập giảm nhưng chi phí y tế lại tăng. Nếu dồn toàn lực mua nhà cho con, họ có thể tự đặt mình vào thế bấp bênh sau này. Khi đó, gánh nặng lại quay ngược về phía con cái. Vậy nên, hỗ trợ bao nhiêu, vào lúc nào, phải dựa trên khả năng thực tế chứ không thể xuất phát từ áp lực so sánh hay kỳ vọng từ phía con cái.

Ngoài ra, việc mặc định “bố mẹ phải mua nhà cho con” vô tình tạo ra tâm lý phụ thuộc. Một căn nhà có thể giúp người trẻ khởi đầu thuận lợi hơn, nhưng nó không thay thế được kỹ năng quản lý tài chính, khả năng làm việc hay sự chủ động trong cuộc sống. Khi coi nhà cửa là trách nhiệm của cha mẹ, người trẻ dễ chậm lại trong việc tiết kiệm, đầu tư cho bản thân hoặc chấp nhận những bước đi vững chắc nhưng chậm rãi. Ngược lại, nếu xem sự hỗ trợ của bố mẹ là may mắn chứ không phải nghĩa vụ, mỗi người sẽ có xu hướng cố gắng nhiều hơn và trân trọng hơn những gì mình nhận được.

Cuối cùng, câu hỏi “có trách nhiệm phải mua nhà hay không” có lẽ nên được đổi thành “gia đình có thể cùng nhau hỗ trợ thế nào cho phù hợp”. Có nhà thì tốt, chưa có thì cùng tính cách khác: thuê trước - mua sau, chọn nơi vừa túi tiền, hoặc chia sẻ kế hoạch tài chính rõ ràng giữa các thế hệ. Điều quan trọng không phải là ai phải gánh phần nào, mà là sự thấu hiểu và tôn trọng hoàn cảnh của nhau. Nhà có thể xây bằng tiền, nhưng cảm giác gia đình lại được xây bằng cách mọi người cư xử với nhau trong những câu chuyện như thế này.