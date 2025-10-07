Bảng thu chi lớp học của bà mẹ Thanh Hóa có chi tiết lạ khiến các phụ huynh “tỉnh cả người”: Có "nghĩ oan" cho người khác?

Những ngày đầu năm học mới, mạng xã hội lại dậy sóng với những bài viết chỉ trích "hội phụ huynh", nào là thu chi thiếu minh bạch, "ăn bớt", "làm màu", là cánh tay nối dài của nhà trường.

Đồng ý rằng, vẫn có những "hội phụ huynh" hoạt động thiếu minh bạch hoặc sa đà vào những khoản chi không cần thiết. Nhưng không thể vì vài "con sâu" mà đánh đồng tất cả. Ở hầu hết các trường, hội phụ huynh không chỉ lo chuyện thu chi, mà còn là người lặng lẽ làm những công việc không tên, không ai trả công và nhiều khi chỉ được "đền đáp" bằng những lời phàn nàn vô tình trên mạng.

Mới đây, một người mẹ ở Thanh Hóa đã đăng tải bảng thu chi của lớp con mình học lớp 7 kèm lời chia sẻ thật lòng: "Mình cũng là hội trưởng hội phụ huynh. Nghe mọi người nói hội ăn bớt mà cấn cấn trong lòng. Thật sự, không hiểu là ăn ở đâu. Bao lần còn phải bỏ tiền túi ra bù cho lớp. Đây chỉ là 1 phần nhỏ được công khai, còn những lần khác mình không hề nói".

Bảng thu chi mà chị công khai khiến nhiều người bất ngờ. Tổng thu của lớp hơn 9,4 triệu đồng, gồm quỹ lớp học kỳ II, phần thưởng và số dư kỳ trước. Nhưng tổng chi lại lên tới hơn 10 triệu, vượt 584.000 đồng. Khoản chênh ấy chị không thu thêm, mà âm thầm lấy tiền riêng bù.

Bảng thu chi gây chú ý

Những khoản chi được liệt kê chi tiết đến từng nghìn đồng: tiền photo, giấy thi, giấy vệ sinh, nguyên liệu làm bánh trôi, đồ trang trí ngày hội STEM, quà tặng cô giáo, đồ ăn liên hoan, thậm chí cả nến thơm. Mỗi khoản đều có hóa đơn, ghi rõ ngày tháng.

Một người kể, làm hội phụ huynh chẳng hề dễ dàng. Từ ngày nhận nhiệm vụ, chị và vài phụ huynh khác phải thay nhau chuẩn bị mọi thứ cho các con: trang trí lớp, tập văn nghệ, thuê đồ biểu diễn, đến trường sớm để hóa trang, ở lại muộn dọn dẹp. "Có hôm tập văn nghệ 20/11, mình la khản cả giọng để động viên các con. Có hôm đi từ sáng sớm để trang trí cổng trại, nấu đồ ăn cho hội STEM. Mỗi dịp như thế, vừa tốn công, vừa tốn tiền. Nhưng nghĩ các con vui là lại thấy đáng".

Vậy mà, năm nào cũng có người chỉ trích hội phụ huynh là "ăn bớt". "Mình thực sự không hiểu là ăn gì trong đó", người này viết. "Tất cả đều vì con, chứ được lợi gì đâu. Ai từng làm mới hiểu, hội phụ huynh là người thiệt thòi nhất, nhưng sẵn sàng chấp nhận vì các con".

Câu chuyện khiến nhiều người thay đổi cách nhìn. Bởi trong khi mạng xã hội dễ dàng "ném đá", thực tế là có hàng nghìn phụ huynh âm thầm đứng sau những ngày lễ, buổi ngoại khóa, sân khấu rực rỡ mà con trẻ vui cười. Họ là những người "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", bỏ công, bỏ tiền và đôi khi còn bị hiểu lầm.

Quả thật, vấn đề không nằm ở chuyện có quỹ lớp hay không, mà là niềm tin. Chỉ cần công khai, minh bạch, và để mọi người cùng tham gia giám sát, thì "quỹ lớp" sẽ trở thành công cụ gắn kết, chứ không phải mầm mống nghi ngờ.

Ở một góc nhìn khác, câu chuyện này cũng nhắc khéo nhiều phụ huynh: hãy bình tĩnh trước khi phán xét. Mỗi lời nói trên mạng có thể làm tổn thương những người đang cố gắng vì tập thể. Họ không cần được tung hô, chỉ mong không bị hiểu sai.

Vì thế, thay vì vội vàng phán xét, điều cần hơn là mỗi phụ huynh cùng chung tay giám sát, góp ý, và chia sẻ trách nhiệm. Khi "quỹ lớp" được minh bạch, người làm không cảm thấy tủi thân, người đóng cũng thấy yên tâm và quan trọng nhất, con trẻ được hưởng niềm vui trọn vẹn. Bởi xét cho cùng, mục tiêu cuối cùng của hội phụ huynh không phải là tiền, mà là tình tình yêu dành cho con cái và cho môi trường học tập của các em.

Câu chuyện ấy không chỉ về tiền bạc mà còn là về lòng tin, sự tử tế và trách nhiệm của những người lớn.