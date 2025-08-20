Tối 20-8, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 mẹ con từ nương rẫy trở về nhà băng qua suối bị nước cuốn trôi, mất tích, hiện thi thể 1 người đã được tìm thấy.

Một bản người Mông xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa, ngày ngày người dân thường băng qua suối để lên nương rẫy đi làm. Ảnh: Đặng Trung

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực suối Chà Làm (thuộc bản Khằm 2, xã Trung Lý), 2 mẹ con bà Thào Thị D. (SN 1974) và con gái là Sùng Thị S. (SN 2014; ngụ bản Khằm 1, xã Trung Lý) có băng qua suối Chà Làm để trở về nhà, không may trượt chân rơi xuống chỗ nước sâu, chảy xiết và bị nước cuốn trôi, mất tích.

Chính quyền địa phương và người dân khi nhận được tin báo đã huy động lực lượng tìm kiếm. Đến khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, thi thể bà D. đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 500 m.

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý cho biết, đến thời điểm 20 giờ 30 phút, tung tích cháu S. vẫn chưa được tìm thấy, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại.