HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Băng nhóm tuổi teen sáng đi tìm đối thủ, chiều đi cướp tài sản

Nguyễn Hoàn |

Phòng CSHS - Công an TP Hải Phòng vừa triệt xóa băng nhóm tuổi teen, khởi tố 6 bị can (17-19 tuổi) về tội "gây rối trật tự công cộng", "cướp tài sản", "trộm cắp tài sản".

Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án “ cướp tài sản ”, “trộm cắp tài sản”, “gây rối trật tự công cộng”, do nhóm đối tượng tuổi teen gây ra tại địa bàn phường Lê Thanh Nghị vào ngày 2/9.

Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Việt Hoàng (17 tuổi, quê Hưng Yên), Lê Quý Công và Nguyễn Văn Tuấn Kiên (18 tuổi, ở Hải Phòng) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối tượng Mạc Trí Dũng bị khởi tố về tội “Cướp tài sản”. Còn Cao Văn Chiều (19 tuổi), Mai Công Minh (18 tuổi) bị khởi tố về 2 tội “gây rối trật tự” và “cướp tài sản”.

Băng nhóm tuổi teen cướp tài sản tại Hải Phòng bị khởi tố và bắt giữ - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, sáng 2/9, Lê Quý Công và nhóm đối tượng mang theo hung khí (dao, kiếm, bom xăng, vỏ chai thủy tinh) rồi điều khiển xe máy lượn khắp các tuyến phố thuộc phường Lê Thanh Nghị tìm nhóm thanh niên khác để đánh nhau.

Khi bị phát hiện, truy bắt, các đối tượng ném bom xăng, vỏ chai thủy tinh về phía lực lượng chức năng gây náo loạn trên các tuyến phố.

Ngay sau đó, tổ công tác thuộc Phòng CSHS – Công an TP Hải Phòng bắt quả tang Lê Quý Công và Phạm Việt Hoàng, các đối tượng còn lại bỏ chạy.

Băng nhóm tuổi teen cướp tài sản tại Hải Phòng bị khởi tố và bắt giữ - Ảnh 2.

Tang vật cảnh sát thu giữ phục vụ điều tra.

Cùng ngày, các đối tượng tẩu thoát trong buổi sáng đã thực hiện hành vi “cướp tài sản”, “trộm cắp tài sản” tại chân đồi cỏ, thuộc phường Tứ Minh, TP Hải Phòng. Phòng CSHS - Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ án.

10 thanh niên đánh một thanh niên do mâu thuẫn "giật cô hồn"
Tags

thanh niên

Gây rối

các đối tượng

Phòng CSHS – Công an TP Hải Phòng

Cao Văn Chiều

Phòng CSHS - Công an TP Hải Phòng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại