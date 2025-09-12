Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án “ cướp tài sản ”, “trộm cắp tài sản”, “gây rối trật tự công cộng”, do nhóm đối tượng tuổi teen gây ra tại địa bàn phường Lê Thanh Nghị vào ngày 2/9.

Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Việt Hoàng (17 tuổi, quê Hưng Yên), Lê Quý Công và Nguyễn Văn Tuấn Kiên (18 tuổi, ở Hải Phòng) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối tượng Mạc Trí Dũng bị khởi tố về tội “Cướp tài sản”. Còn Cao Văn Chiều (19 tuổi), Mai Công Minh (18 tuổi) bị khởi tố về 2 tội “gây rối trật tự” và “cướp tài sản”.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, sáng 2/9, Lê Quý Công và nhóm đối tượng mang theo hung khí (dao, kiếm, bom xăng, vỏ chai thủy tinh) rồi điều khiển xe máy lượn khắp các tuyến phố thuộc phường Lê Thanh Nghị tìm nhóm thanh niên khác để đánh nhau.

Khi bị phát hiện, truy bắt, các đối tượng ném bom xăng, vỏ chai thủy tinh về phía lực lượng chức năng gây náo loạn trên các tuyến phố.

Ngay sau đó, tổ công tác thuộc Phòng CSHS – Công an TP Hải Phòng bắt quả tang Lê Quý Công và Phạm Việt Hoàng, các đối tượng còn lại bỏ chạy.

Tang vật cảnh sát thu giữ phục vụ điều tra.

Cùng ngày, các đối tượng tẩu thoát trong buổi sáng đã thực hiện hành vi “cướp tài sản”, “trộm cắp tài sản” tại chân đồi cỏ, thuộc phường Tứ Minh, TP Hải Phòng. Phòng CSHS - Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ án.