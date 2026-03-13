Chính phủ dự kiến tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/206. Các khoản lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng.
Lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8%, lương cơ sở sẽ lên khoảng 2,527 triệu đồng/tháng (tăng thêm khoảng 187.200 đồng).
Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: lương = lương cơ sở x hệ số lương.
Dự kiến bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội từ 1/7
|Cấp bậc quân hàm
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|Đại tướng
|10,4
|24.336.000
|26.282.880
|1.946.880
|Thượng tướng
|9,8
|22.932.000
|24.766.560
|1.834.560
|Trung tướng
|9,2
|21.528.000
|23.250.240
|1.722.240
|Thiếu tướng
|8,6
|20.124.000
|21.733.920
|1.609.920
|Đại tá
|8
|18.720.000
|20.217.600
|1.497.600
|Thượng tá
|7,3
|17.082.000
|18.448.560
|1.366.560
|Trung tá
|6,6
|15.444.000
|16.679.520
|1.235.520
|Thiếu tá
|6
|14.040.000
|15.163.200
|1.123.200
|Đại úy
|5,4
|12.636.000
|13.646.880
|1.010.880
|Thượng úy
|5
|11.700.000
|12.636.000
|936.000
|Trung úy
|4,6
|10.764.000
|11.625.120
|861.120
|Thiếu úy
|4,2
|9.828.000
|10.614.240
|786.240
|Thượng sĩ
|3,8
|8.892.000
|9.603.360
|711.360
|Trung sĩ
|3,5
|8.190.000
|8.845.200
|655.200
|Hạ sĩ
|3,2
|7.488.000
|8.087.040
|599.040
Dự kiến bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội từ 1/7
Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp
Nhóm 1
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|1
|3,2
|7.488.000
|8.087.040
|599.040
|2
|3,45
|8.073.000
|8.718.840
|645.840
|3
|3,7
|8.658.000
|9.350.640
|692.640
|4
|3,95
|9.243.000
|9.982.440
|739.440
|5
|4,2
|9.828.000
|10.614.240
|786.240
|6
|4,45
|10.413.000
|11.246.040
|833.040
|7
|4,7
|10.998.000
|11.877.840
|879.840
|8
|4,95
|11.583.000
|12.509.640
|926.640
|9
|5,2
|12.168.000
|13.141.440
|973.440
|10
|5,45
|12.753.000
|13.773.240
|1.020.240
Nhóm 2
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|1
|2,95
|6.903.000
|7.455.240
|552.240
|2
|3,2
|7.488.000
|8.087.040
|599.040
|3
|3,45
|8.073.000
|8.718.840
|645.840
|4
|3,7
|8.658.000
|9.350.640
|692.640
|5
|3,95
|9.243.000
|9.982.440
|739.440
|6
|4,2
|9.828.000
|10.614.240
|786.240
|7
|4,45
|10.413.000
|11.246.040
|833.040
|8
|4,7
|10.998.000
|11.877.840
|879.840
|9
|4,95
|11.583.000
|12.509.640
|926.640
|10
|5,2
|12.168.000
|13.141.440
|973.440
Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp
Nhóm 1
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|1
|3,5
|8.190.000
|8.845.200
|655.200
|2
|3,8
|8.892.000
|9.603.360
|711.360
|3
|4,1
|9.594.000
|10.361.520
|767.520
|4
|4,4
|10.296.000
|11.119.680
|823.680
|5
|4,7
|10.998.000
|11.877.840
|879.840
|6
|5
|11.700.000
|12.636.000
|936.000
|7
|5,3
|12.402.000
|13.394.160
|992.160
|8
|5,6
|13.104.000
|14.152.320
|1.048.320
|9
|5,9
|13.806.000
|14.910.480
|1.104.480
|10
|6,2
|14.508.000
|15.668.640
|1.160.640
Nhóm 2
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|1
|3,2
|7.488.000
|8.087.040
|599.040
|2
|3,5
|8.190.000
|8.845.200
|655.200
|3
|3,8
|8.892.000
|9.603.360
|711.360
|4
|4,1
|9.594.000
|10.361.520
|767.520
|5
|4,4
|10.296.000
|11.119.680
|823.680
|6
|4,7
|10.998.000
|11.877.840
|879.840
|7
|5
|11.700.000
|12.636.000
|936.000
|8
|5,3
|12.402.000
|13.394.160
|992.160
|9
|5,6
|13.104.000
|14.152.320
|1.048.320
|10
|5,9
|13.806.000
|14.910.480
|1.104.480
Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp
Nhóm 1
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|1
|3,85
|9.009.000
|9.729.720
|720.720
|2
|4,2
|9.828.000
|10.614.240
|786.240
|3
|4,55
|10.647.000
|11.498.760
|851.760
|4
|4,9
|11.466.000
|12.383.280
|917.280
|5
|5,25
|12.285.000
|13.267.800
|982.800
|6
|5,6
|13.104.000
|14.152.320
|1.048.320
|7
|5,95
|13.923.000
|15.036.840
|1.113.840
|8
|6,3
|14.742.000
|15.921.360
|1.179.360
|9
|6,65
|15.561.000
|16.805.880
|1.244.880
|10
|7
|16.380.000
|17.690.400
|1.310.400
|11
|7,35
|17.199.000
|18.574.920
|1.375.920
|12
|7,7
|18.018.000
|19.459.440
|1.441.440
Nhóm 2
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|1
|3,65
|8.541.000
|9.224.280
|683.280
|2
|4
|9.360.000
|10.108.800
|748.800
|3
|4,35
|10.179.000
|10.996.320
|817.320
|4
|4,7
|10.998.000
|11.877.840
|879.840
|5
|5,05
|11.817.000
|12.762.360
|945.360
|6
|5,4
|12.636.000
|13.646.880
|1.010.880
|7
|5,75
|13.455.000
|14.531.400
|1.076.400
|8
|6,1
|14.274.000
|15.415.920
|1.141.920
|9
|6,45
|15.093.000
|16.300.440
|1.207.440
|10
|6,8
|15.912.000
|17.184.960
|1.272.960
|11
|7,15
|16.731.000
|18.069.480
|1.338.480
|12
|7,5
|17.550.000
|18.954.000
|1.404.000
Dự kiến bảng lương công nhân quốc phòng từ 1/7
Lương công nhân quốc phòng loại A
Nhóm 1
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|1
|3,5
|8.190.000
|8.845.200
|655.200
|2
|3,85
|9.009.000
|9.729.720
|720.720
|3
|4,2
|9.828.000
|10.614.240
|786.240
|4
|4,55
|10.647.000
|11.498.760
|851.760
|5
|4,9
|11.466.000
|12.383.280
|917.280
|6
|5,25
|12.285.000
|13.267.800
|982.800
|7
|5,6
|13.104.000
|14.152.320
|1.048.320
|8
|5,95
|13.923.000
|15.036.840
|1.113.840
|9
|6,3
|14.742.000
|15.921.360
|1.179.360
|10
|6,65
|15.561.000
|16.805.880
|1.244.880
Nhóm 2
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|1
|3,2
|7.480.000
|8.087.040
|607.040
|2
|3,55
|8.307.000
|8.971.560
|664.560
|3
|3,9
|9.126.000
|9.856.080
|730.080
|4
|4,25
|9.945.000
|10.740.600
|795.600
|5
|4,6
|10.764.000
|11.625.120
|861.120
|6
|4,95
|11.583.000
|12.509.640
|926.640
|7
|5,3
|12.402.000
|13.394.160
|992.160
|8
|5,65
|13.221.000
|14.278.680
|1.057.680
|9
|6
|14.040.000
|15.163.200
|1.123.200
|10
|6,35
|14.859.000
|16.047.720
|1.188.720
Lương công nhân quốc phòng loại B
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Lương hiện hưởng
|Lương dự kiến từ 1/7
|Tăng
|1
|2,9
|6.786.000
|7.328.880
|542.880
|2
|3,2
|7.488.000
|8.087.040
|599.040
|3
|3,5
|8.190.000
|8.845.200
|655.200
|4
|3,8
|8.892.000
|9.603.360
|711.360
|5
|4,1
|9.594.000
|10.361.520
|767.520
|6
|4,4
|10.296.000
|11.119.680
|823.680
|7
|4,7
|10.998.000
|11.877.840
|879.840
|8
|5
|11.700.000
|12.636.000
|936.000
|9
|5,3
|12.402.000
|13.394.160
|992.160
|10
|5,6
|13.104.000
|14.152.320
|1.048.320