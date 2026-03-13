Chính phủ dự kiến tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/206. Các khoản lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng.

Lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8%, lương cơ sở sẽ lên khoảng 2,527 triệu đồng/tháng (tăng thêm khoảng 187.200 đồng).

Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: lương = lương cơ sở x hệ số lương.

Dự kiến bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội từ 1/7

Cấp bậc quân hàm Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng Đại tướng 10,4 24.336.000 26.282.880 1.946.880 Thượng tướng 9,8 22.932.000 24.766.560 1.834.560 Trung tướng 9,2 21.528.000 23.250.240 1.722.240 Thiếu tướng 8,6 20.124.000 21.733.920 1.609.920 Đại tá 8 18.720.000 20.217.600 1.497.600 Thượng tá 7,3 17.082.000 18.448.560 1.366.560 Trung tá 6,6 15.444.000 16.679.520 1.235.520 Thiếu tá 6 14.040.000 15.163.200 1.123.200 Đại úy 5,4 12.636.000 13.646.880 1.010.880 Thượng úy 5 11.700.000 12.636.000 936.000 Trung úy 4,6 10.764.000 11.625.120 861.120 Thiếu úy 4,2 9.828.000 10.614.240 786.240 Thượng sĩ 3,8 8.892.000 9.603.360 711.360 Trung sĩ 3,5 8.190.000 8.845.200 655.200 Hạ sĩ 3,2 7.488.000 8.087.040 599.040

Dự kiến bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội từ 1/7

Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp

Nhóm 1

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng 1 3,2 7.488.000 8.087.040 599.040 2 3,45 8.073.000 8.718.840 645.840 3 3,7 8.658.000 9.350.640 692.640 4 3,95 9.243.000 9.982.440 739.440 5 4,2 9.828.000 10.614.240 786.240 6 4,45 10.413.000 11.246.040 833.040 7 4,7 10.998.000 11.877.840 879.840 8 4,95 11.583.000 12.509.640 926.640 9 5,2 12.168.000 13.141.440 973.440 10 5,45 12.753.000 13.773.240 1.020.240

Nhóm 2

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng 1 2,95 6.903.000 7.455.240 552.240 2 3,2 7.488.000 8.087.040 599.040 3 3,45 8.073.000 8.718.840 645.840 4 3,7 8.658.000 9.350.640 692.640 5 3,95 9.243.000 9.982.440 739.440 6 4,2 9.828.000 10.614.240 786.240 7 4,45 10.413.000 11.246.040 833.040 8 4,7 10.998.000 11.877.840 879.840 9 4,95 11.583.000 12.509.640 926.640 10 5,2 12.168.000 13.141.440 973.440

Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp

Nhóm 1

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng 1 3,5 8.190.000 8.845.200 655.200 2 3,8 8.892.000 9.603.360 711.360 3 4,1 9.594.000 10.361.520 767.520 4 4,4 10.296.000 11.119.680 823.680 5 4,7 10.998.000 11.877.840 879.840 6 5 11.700.000 12.636.000 936.000 7 5,3 12.402.000 13.394.160 992.160 8 5,6 13.104.000 14.152.320 1.048.320 9 5,9 13.806.000 14.910.480 1.104.480 10 6,2 14.508.000 15.668.640 1.160.640

Nhóm 2

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng 1 3,2 7.488.000 8.087.040 599.040 2 3,5 8.190.000 8.845.200 655.200 3 3,8 8.892.000 9.603.360 711.360 4 4,1 9.594.000 10.361.520 767.520 5 4,4 10.296.000 11.119.680 823.680 6 4,7 10.998.000 11.877.840 879.840 7 5 11.700.000 12.636.000 936.000 8 5,3 12.402.000 13.394.160 992.160 9 5,6 13.104.000 14.152.320 1.048.320 10 5,9 13.806.000 14.910.480 1.104.480

Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp

Nhóm 1

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng 1 3,85 9.009.000 9.729.720 720.720 2 4,2 9.828.000 10.614.240 786.240 3 4,55 10.647.000 11.498.760 851.760 4 4,9 11.466.000 12.383.280 917.280 5 5,25 12.285.000 13.267.800 982.800 6 5,6 13.104.000 14.152.320 1.048.320 7 5,95 13.923.000 15.036.840 1.113.840 8 6,3 14.742.000 15.921.360 1.179.360 9 6,65 15.561.000 16.805.880 1.244.880 10 7 16.380.000 17.690.400 1.310.400 11 7,35 17.199.000 18.574.920 1.375.920 12 7,7 18.018.000 19.459.440 1.441.440

Nhóm 2

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng 1 3,65 8.541.000 9.224.280 683.280 2 4 9.360.000 10.108.800 748.800 3 4,35 10.179.000 10.996.320 817.320 4 4,7 10.998.000 11.877.840 879.840 5 5,05 11.817.000 12.762.360 945.360 6 5,4 12.636.000 13.646.880 1.010.880 7 5,75 13.455.000 14.531.400 1.076.400 8 6,1 14.274.000 15.415.920 1.141.920 9 6,45 15.093.000 16.300.440 1.207.440 10 6,8 15.912.000 17.184.960 1.272.960 11 7,15 16.731.000 18.069.480 1.338.480 12 7,5 17.550.000 18.954.000 1.404.000

Dự kiến bảng lương công nhân quốc phòng từ 1/7

Lương công nhân quốc phòng loại A

Nhóm 1

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng 1 3,5 8.190.000 8.845.200 655.200 2 3,85 9.009.000 9.729.720 720.720 3 4,2 9.828.000 10.614.240 786.240 4 4,55 10.647.000 11.498.760 851.760 5 4,9 11.466.000 12.383.280 917.280 6 5,25 12.285.000 13.267.800 982.800 7 5,6 13.104.000 14.152.320 1.048.320 8 5,95 13.923.000 15.036.840 1.113.840 9 6,3 14.742.000 15.921.360 1.179.360 10 6,65 15.561.000 16.805.880 1.244.880

Nhóm 2

Bậc lương Hệ số lương Lương hiện hưởng Lương dự kiến từ 1/7 Tăng 1 3,2 7.480.000 8.087.040 607.040 2 3,55 8.307.000 8.971.560 664.560 3 3,9 9.126.000 9.856.080 730.080 4 4,25 9.945.000 10.740.600 795.600 5 4,6 10.764.000 11.625.120 861.120 6 4,95 11.583.000 12.509.640 926.640 7 5,3 12.402.000 13.394.160 992.160 8 5,65 13.221.000 14.278.680 1.057.680 9 6 14.040.000 15.163.200 1.123.200 10 6,35 14.859.000 16.047.720 1.188.720

Lương công nhân quốc phòng loại B