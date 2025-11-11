Bằng Kiều phát ngôn hạ bệ G-DRAGON, Quốc Thiên và Trung Quân Idol “ngồi không cũng dính đạn”

Cuối tuần qua, tâm điểm truyền thông thuộc về hai đêm concert thu hút gần 100 nghìn người của G-DRAGON tại Hà Nội. Ocean Park trở thành “tâm chấn” mạng xã hội khi ngôi sao số 1 Hàn Quốc có màn trình diễn đỉnh cao trong khuôn khổ world tour Übermensch, được đánh giá là một trong những concert quốc tế hoành tráng nhất từng tổ chức ở Việt Nam. Hình ảnh G-DRAGON rực cháy giữa biển người, âm nhạc và visual đẳng cấp quốc tế khiến concert tại Việt Nam viral toàn cầu, gây ấn tượng mạnh với truyền thông Hàn - Trung vì quy mô hơn 50 nghìn khán giả mỗi đêm và năng lượng cuồng nhiệt hiếm thấy từ fan Việt.

Tâm điểm truyền thông đang thuộc về hai đêm concert thu hút gần 100 nghìn người của G-DRAGON tại Hà Nội

Tuy nhiên, giữa lúc concert của G-DRAGON vẫn đang là chủ đề nóng, một ồn ào khác bất ngờ bùng lên trên mạng xã hội, đến từ dòng trạng thái của ca sĩ Bằng Kiều. Tối 10/11, giọng ca Trái Tim Bên Lề đăng tải bài viết trên Facebook, chia sẻ về việc nhiều nghệ sĩ Việt đi xem concert của “bạn G Long” - cách Bằng Kiều gọi G-DRAGON. Trong bài đăng, Bằng Kiều viết: “Thấy nhiều anh em đồng nghiệp sao hạng A của mình đi xem bạn G Long quá. Không biết ví dụ ngôi sao Việt Nam sang Hàn diễn có bạn sao nào bên đó đi ủng hộ không. Nghĩ hơi chạnh lòng một tẹo, có thể hơi chủ quan nhưng nếu riêng về chuyên môn thì chỉ 3 bạn trong ảnh cũng chấp bạn kia một mắt luôn”. Bài đăng đính kèm bức hình chụp cùng Quốc Thiên và Trung Quân Idol.

Bài đăng của Bằng Kiều

Phát ngôn này nhanh chóng gây tranh cãi dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng Bằng Kiều đã có lời lẽ thiếu tinh tế, “sân si” không cần thiết. Cụm từ “chấp bạn kia một mắt” bị cho là hạ thấp tài năng của G-DRAGON. Có thể, Bằng Kiều chỉ đang đề cập tới khía cạnh giọng hát - thế mạnh của mình và các đồng nghiệp. Tuy nhiên, việc đem ra so sánh trực diện với G-DRAGON là khập khiễng, bởi G-DRAGON không phải một vocalist truyền thống mà là một nghệ sĩ đa năng - rapper, nhạc sĩ, nhà sản xuất, biểu tượng văn hoá định hình cả ngành công nghiệp Kpop.

Phát ngôn của Bằng Kiều gây sốc

Việc hạ bệ tài năng của GD là khiên cưỡng

Trong suốt hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, G-DRAGON được công nhận là người đi đầu làn sóng Hallyu, có sức ảnh hưởng sâu rộng từ âm nhạc, thời trang đến các lĩnh vực công nghệ. G-DRAGON sở hữu gần 200 ca khúc tự sáng tác, hàng chục bản hit toàn cầu và là nguồn cảm hứng cho vô số nghệ sĩ trẻ. Tại Việt Nam, nhiều người nổi tiếng là fan G-DRAGON, xuất hiện ở concert như SOOBIN, RHYDER, Phương Ly, Cường Seven, Diệu Nhi,... hay bản thân Quốc Thiên - người bị Bằng Kiều nhắc đến trong ảnh cũng là fan cứng BIGBANG.

G-DRAGON là "thần tượng của thần tượng"

Chính vì vậy, việc Bằng Kiều “chấm điểm chuyên môn” và tuyên bố “chấp một mắt” khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Không chỉ fan BIGBANG và G-DRAGON phản ứng dữ dội, mà ngay cả nhiều khán giả trung lập cũng cho rằng phát ngôn của Bằng Kiều là thiếu tôn trọng, nhất là trong bối cảnh G-DRAGON vừa mang đến hai đêm diễn đi vào lịch sử concert Việt.

Quốc Thiên là fan cứng BIGBANG, vừa "đi đu" concert G-DRAGON cuối tuần qua

Trung Quân "ngồi không cũng dính đạn"

Trước làn sóng chỉ trích, Bằng Kiều nhanh chóng xóa bài viết. Tuy nhiên, nhiều người đã kịp chụp lại màn hình và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Sự việc khiến Quốc Thiên và Trung Quân Idol, hai nghệ sĩ xuất hiện trong bức ảnh cũng bị kéo vào “vạ lây”. Cả hai không hề có phát ngôn nào liên quan đến G-DRAGON, song bị netizen nhắc tên vì bị Bằng Kiều đăng ảnh chung.