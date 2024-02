Trích xuất camera vạch mặt nghi phạm

Công an huyện Cái Bè, Tiền Giang đang điều tra vụ việc một nam thanh niên nghi sau khi sử dụng ma túy đã ném một đứa trẻ 3 tuổi xuống kênh.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, vào lúc 7h sáng ngày 11/2, Lê Huỳnh Hải, 25 tuổi, cư trú tại xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, sau khi sử dụng ma túy đã đi bộ đến khu chợ Cái Nứa ở xã Hậu Thành, huyện Cái Bè.

Chiều cùng ngày, khoảng 18h, khi đứng gần một cửa hàng bán xăng dầu ở xã Hậu Thành, Hải đã thấy một bé trai tên là L.N.K.T., 3 tuổi, đang ngồi trên ghế đá trước một ngôi nhà sát tỉnh lộ 869. Hải đã tiếp cận, ôm bé T. đi khoảng 80m đến kênh Mã Vôi rồi ném bé xuống kênh và rời đi.

Đối tượng Hải đang bị cơ quan Công an tạm giữ. Ảnh: Báo Ấp bắc

Sau khi nhận được thông báo, lực lượng công an huyện Cái Bè đã khẩn trương vào cuộc tìm kiếm nghi phạm. Qua hình ảnh từ camera an ninh, công an đã xác định được hình ảnh của nghi phạm mặc áo đen, lúc 18h01 đã ném cháu bé xuống kênh ở phía dưới chân cầu.

Lúc đó, trên cầu có nhiều người qua lại nhưng không ai chứng kiến sự việc. Sau khi gây án, Hải đã đứng trên cầu quan sát một lát rồi bỏ đi.

Đến ngày 12/2, Hải đã bị cơ quan công an bắt giữ tại xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè.

May mắn cứu sống bé trai dưới dòng kênh

Anh Phan Quốc Huy, 30 tuổi, bán nước giải khát ở xã Hậu Thành, huyện Cái Bè là người cứu sống cháu bé. Chiều tối mùng 2 Tết (11/2), anh ngó sang con kênh cách nhà gần 10m thấy bé trai vùng vẫy dưới nước. Rất may, anh Phan Quốc Huy đã vớt được bé T. và đưa đi bệnh viện thăm khám. Hiện, sức khỏe của bé T. đã ổn định.

"Do vội vàng nên khi nhảy xuống, vai bị trật khớp rất đau, nhưng tôi cố một tay bơi, một tay cố gắng bế đầu bé ngửa lên để thở", báo VnExpress dẫn lời chủ quán nước nhớ lại. Anh nói may mắn kênh chỉ rộng hơn 4 m nên thời gian cứu khá nhanh, chừng 2-3 phút.

Khi bé trai ba tuổi được cứu sống lên bờ, cậu bé yếu, được hàng xóm của anh Huy đã nhanh chóng tiến hành sơ cứu, giúp bé từ từ tỉnh táo trở lại.

Anh Huy bày tỏ mình rất yêu quý trẻ nhỏ, và việc cứu sống được bé trai này như là một "cơ duyên" trong cuộc đời họ.

Tổng hợp