Bàng hoàng phát hiện nam thanh niên treo cổ, bạn gái 18 tuổi tử vong ở phòng ngủ

Đến chơi nhà anh Minh tại thôn Phước Hòa, người dân phát hiện chủ nhà tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng khách, còn bạn gái 18 tuổi nằm bất động trong phòng ngủ.

Ngày 17/8, Công an xã Phước Sơn đang phối hợp với Công an TP.Đồng Nai đang điều tra, làm rõ vụ 2 người tử vong. Trước đó, khoảng 15h30' ngày 16/8, người dân đi tới nhà anh Hoàng Văn Minh (SN 1996, ngụ xã Phước Sơn) tại thôn Phước Hoà.

Khi tới nơi, người này phát hiện anh Minh tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực phòng khách. Kiểm tra bên trong phòng ngủ, người dân tiếp tục phát hiện chị Ngô Thị Nga (SN 2008) là bạn của anh Minh, đã tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận được tin báo, công an đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên thi thể 2 nạn nhân có nhiều thương tích, tại hiện trường có nhiều vết máu cùng hai con dao nhọn. Những dấu hiệu này khiến cơ quan chức năng đặt nghi vấn vụ việc có liên quan đến hành vi phạm tội.

Hiện, công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.