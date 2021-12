Băng giang hồ gốc Hải Phòng tổ chức đánh bạc số tiền hơn 2.000 tỉ đồng

Chiều 21-12, Cục CSHS (C02), Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm, Công an TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa -Vũng Tàu triệt phá thành công đường dây đánh bạc xuyên quốc gia do các đối tượng giang hồ gốc Hải Phòng cầm đầu với số tiền giao dịch lên đến hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm, thời gian gần đây, C02 phát hiện băng nhóm giang hồ gốc Hải Phòng tàng trữ vũ khí quân dụng để tranh giành địa bàn tại TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam.



Các đối tượng tại cơ quan công an

Ngoài tàng trữ vũ khí để tranh giành địa bàn, băng nhóm giang hồ này còn tổ chức đánh bạc bằng nhiều hình thức qua mạng với thủ đoạn tinh vi.

Ngày 20-12, C02 chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt khám xét tại 14 địa điểm thuộc nhiều quận huyện tại TP HCM, bắt giữ 16 đối tượng, thu 2 khẩu súng, 120 viên đạn cùng nhiều hung khí; 580 triệu đồng, 1 xe ô tô, 23 ĐTDĐ cùng nhiều đồ vật, tài liệu.

Theo Bộ Công an, đường dây này do Nguyễn Văn Điền (SN 1975, quê Hải Phòng) cầm đầu. Giúp sức cho Điền là các đối tượng cộm cán, nhiều tiền án tiền sự gồm: Nguyễn Văn Dương, Cao Duy Hưng, Lầu Văn Tuấn cùng một số đàn em máu mặt.

Công an xác định từ đầu năm 2020 đến nay băng nhóm này đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền giao dịch khoảng hơn 2.000 tỉ đồng.